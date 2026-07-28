नई Hyundai Creta में मिलेंगे बड़े बदलाव! 15+ इंच स्क्रीन, Level 2+ ADAS और HUD के साथ होगी लॉन्च

हुंडई अपनी लोकप्रिय मिड-साइज SUV Hyundai Creta की अगली जनरेशन को जल्द बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। नई Creta में सिर्फ नया प्लेटफॉर्म और नए पावरट्रेन ही नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि कंपनी इस बार SUV के फीचर पैकेज को और मजबूत बनाएगी, क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है।

मिलेगा एडवांस Level 2+ ADAS

मौजूदा Hyundai Creta में Level-2 ADAS के तहत 20 सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। हालांकि, नई जनरेशन मॉडल में Kia Seltos की तरह Level 2+ ADAS मिलने की उम्मीद है, जिसमें 28 तक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

संभावित नए ADAS फीचर्स में शामिल हैं:

Navigation-based Smart Cruise Control

Frontal Collision Warning

Junction Crossing Assist

अन्य एडवांस सेफ्टी और ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम

मिलेगा नया PLEOS इंफोटेनमेंट सिस्टम

नई Creta के केबिन में सबसे बड़ा बदलाव Hyundai का नया PLEOS Infotainment System हो सकता है। कंपनी इस सिस्टम को पहले अपने कुछ अंतरराष्ट्रीय मॉडलों में पेश कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 15 इंच से बड़ी टचस्क्रीन मिलने की संभावना है। इसके जरिए कार के अधिकांश कंट्रोल और सेटिंग्स ऑपरेट किए जा सकेंगे।

इस सिस्टम की खासियत Over-the-Air (OTA) Updates होगी। यानी भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ कुछ मैकेनिकल बदलाव, जैसे सस्पेंशन ट्यूनिंग, भी OTA के जरिए अपडेट किए जा सकेंगे। इसके अलावा मौजूदा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की जगह नया और ज्यादा स्लिम डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जिसमें केवल जरूरी ड्राइविंग जानकारी दिखाई जाएगी। HUD और Wireless Android Auto-Apple CarPlay भी मिल सकते हैं

फिलहाल Hyundai Creta के टॉप वेरिएंट में Head-Up Display (HUD) और Wireless Android Auto एवं Apple CarPlay की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए अलग से एडेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है।

नई जनरेशन Creta में यह कमी दूर हो सकती है। Kia Seltos में पहले से मौजूद इन फीचर्स को अब Hyundai Creta में भी शामिल किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को केवल लोअर वेरिएंट तक सीमित रखने के बजाय अधिकांश वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड फीचर बनाया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक नई Hyundai Creta के फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है।