Fact Check : सेटेलाइट तकनीक से सड़क और हवा में चलने वाली बस? जानिए नितिन गडकरी के दावों का सच

पब्लिक ट्रांसपोर्ट और देश के हाइवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने विज़नरी और चौंकाने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर 'सेटेलाइट तकनीक से सड़क बनाने' और 'हवा में चलने वाली बस (Flying Bus)' को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं।

नितिन गडकरी का बयान

राजमार्ग मंत्री ने कहा कि शहरी यातायात की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अब हमें पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नई सोच और वैकल्पिक, प्रदूषण-मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट (जैसे रोपवे, केबल कार और एरियल पॉड्स) को अपनाना होगा। आइए सबसे पहले इस दावे का सटीक फैक्ट-चेक (Fact Check) करते हैं और समझते हैं कि धरातल पर सरकार की क्या योजना है।

Fact Check: दावों की हकीकत क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों का गहराई से विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं-

दावा 1

सेटेलाइट तकनीक से सड़क बनाना (Satellite Method for Roads)



सच्चाई

(भ्रामक व्याख्या ) सरकार 'सेटेलाइट से कोई भौतिक सड़क' नहीं बना रही है। दरअसल, यहां तकनीक का मतलब GPS/Satellite-Based Tolling System से है। सरकार देश के 5,000 किलोमीटर से अधिक हाइवे पर सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम (ANPR और GPS) लागू कर रही है। इसके तहत गाड़ियों में लगे सेटेलाइट ट्रैकर के जरिए यह देखा जाएगा कि गाड़ी ने हाइवे पर कितनी दूरी तय की और उसी हिसाब से बिना टोल प्लाजा पर रुके पैसे सीधे बैंक खाते से कट जाएंगे। इसके अलावा सड़कों के सर्वे और अलाइनमेंट के लिए भी सैटेलाइट इमेजरी (GIS) का उपयोग किया जा रहा है।

दावा 2

हवा में चलने वाली बस (Air Bus/Flying Bus)

सच्चाई

(पूरी तरह सच ) नितिन गडकरी ने कई मौकों पर देश में "हवा में दौड़ने वाली बस" (Air Bus या Aerial Pod System) लाने की पुष्टि की है। यह कोई काल्पनिक दावा नहीं है, बल्कि सरकार भारी ट्रैफिक वाले शहरी क्षेत्रों (जैसे दिल्ली-एनसीआर में धौला कुआं से मानेसर) और पहाड़ी राज्यों (जैसे उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर) के लिए इस पर काम कर रही है।

क्या होती है 'हवा में चलने वाली बस'? यह कैसे काम करेगी?

जब लोग 'हवा में चलने वाली बस' सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह कोई उड़ने वाला हवाई जहाज होगा। लेकिन तकनीकी रूप से इसका ढांचा पूरी तरह अलग है:

एरियल पॉड और रोपवे सिस्टम (Aerial Pods)

यह एक प्रकार का पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (PRT) सिस्टम है। इसमें छोटी, स्वचालित इलेक्ट्रिक कारें या केबल कार (पॉड्स) जमीन से ऊपर बने एलिवेटेड (ऊंचे) पिलर्स और ट्रैक्स पर हवा में लटकी हुई चलती हैं।

ट्रैफिक जाम से आजादी

यह सिस्टम पारंपरिक फ्लाईओवर या सड़कों के बजाय हवा के कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है। चूंकि नीचे की सड़क के ट्रैफिक से इसका कोई लेना-देना नहीं होता, इसलिए सफर का समय 70% तक कम हो सकता है।

इको-फ्रेंडली (Clean Energy)

यह पूरी तरह बिजली, सौर ऊर्जा या अन्य ग्रीन एनर्जी स्रोतों से संचालित होगी, जिससे मेट्रो शहरों में बढ़ते प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी।

नागपुर और देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी

नितिन गडकरी ने इस विज़नरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:

देहरादून एयर बस प्रस्ताव

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एक विस्तृत डबल-डेकर एयर बस सिस्टम का प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है।

नागपुर का 135-सीटर मेगा प्रोजेक्ट

नागपुर के रिंग रोड के लिए एक विशेष हाई-कैपेसिटी इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस 135-सीटर बस में फ्लाइट जैसी सुविधाएं (जैसे विमान जैसी सीटें और बस होस्टेस) होंगी। सबसे खास बात यह है कि यह 'फ्लैश-चार्जिंग' तकनीक से लैस होगी, जो बस स्टॉप पर यात्रियों के उतरने-चढ़ने के महज 30 से 40 सेकंड के भीतर बस को पूरी तरह चार्ज कर देगी।

सोशल मीडिया पर 'सेटेलाइट से सड़क बनाने' की बात तकनीकी रूप से केवल GPS टोलिंग और सेटेलाइट सर्वे से जुड़ी है। वहीं हवा में बस चलाने का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है, जिसे हम 'एरियल पॉड टैक्सियों' के रूप में जल्द ही भारतीय शहरों की सड़कों के ऊपर दौड़ते हुए देखेंगे।