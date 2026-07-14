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Published By चेतन गौड़
Last Modified: मुंबई , Tuesday, 14 July 2026 (16:36 IST)

होर्मुज पर हमले से सहमा शेयर बाजार, Sensex 561 अंक लुढ़का, Nifty में भी आई गिरावट

Indian stock market fell amidst conflict between US and Iran
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (17:14 IST)
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Share Market Update News : अमेरिका और ईरान में जंग तेज हो गई है और युद्ध की इस आग में खाड़ी देश भी जल रहे हैं। दूसरी ओर तेल ने भारतीय शेयर बाजार का खेल बिगाड़कर रखा हुआ है। दरअसल, अमेरिका-ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में हमलों का सिलसिला जारी है। इन बढ़ते हमलों से निवेशकों में घबराहट का माहौल रहा। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 561.46 अंक या 0.72 प्रतिशत लुढ़ककर 77054.94 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 158.95 अंक या 0.66 प्रतिशत गिरकर 24,052.05 के स्‍तर पर आ गया।
 
अमेरिका और ईरान में जंग तेज हो गई है और युद्ध की इस आग में खाड़ी देश भी जल रहे हैं। दूसरी ओर तेल ने भारतीय शेयर बाजार का खेल बिगाड़कर रखा हुआ है। दरअसल, अमेरिका-ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में हमलों का सिलसिला जारी है। इन बढ़ते हमलों से निवेशकों में घबराहट का माहौल रहा।
कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 561.46 अंक या 0.72 प्रतिशत लुढ़ककर 77,054.94 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 158.95 अंक या 0.66 प्रतिशत गिरकर 24,052.05 के स्‍तर पर आ गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, जिसने बाजार की धारणा को कमजोर कर दिया और चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई।

इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, एलएंडटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सबसे ज्‍यादा गिरावट रही। भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल्स, सन फ़ार्मा, TCS और डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ सबसे ज़्यादा बढ़त वाले शेयर रहे।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल 86.59 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अगर यह तेजी जारी रहती है, तो इससे एक बार फिर भारत पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने सोमवार को 3062.27 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।
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