Fact Check : भारतीय वायुसेना के नाम पर फैलाया जा रहा है पाकिस्तानी AI प्रोपेगैंडा, PIB ने किया बेनकाब

यह था पूरा मामला

पिछले कुछ दिनों से एक्स (Twitter) और व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है इस वीडियो में दिख रहा शख्स भारतीय वायुसेना के एक उच्चाधिकारी की नकल कर रहा है। वह वीडियो में भारतीय वायुसेना की कार्यप्रणाली और रणनीतियों को लेकर ऐसे दावे कर रहा है जो पूरी तरह निराधार हैं।

सावधान! सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा अकाउंट्स AI-जनरेटेड वीडियो साझा कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की नकल करते हुए भारतीय वायुसेना के बारे में फर्ज़ी दावे कर रहा है।#PIBFactCheck



यह दावा फर्ज़ी है।



यह वीडियो AI तकनीक का उपयोग… pic.twitter.com/rOEWfq488J — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 9, 2026 भ्रमित फैलाने के लिए बनाया गया वीडियो सरकारी फैक्ट-चेक इकाई (PIB Fact Check) ने इस वीडियो के बारे में कहा कि यह वीडियो असली नहीं है। इसे AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) टूल का उपयोग करके तैयार किया गया है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके।

भारतीय वायुसेना के किसी भी अधिकारी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति और उसकी बातें पूरी तरह काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं।