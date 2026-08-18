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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (17:37 IST)

Panoramic Sunroof वाली सस्ती SUVs, फीचर्स भी हैं कमाल

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (17:37 IST)
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अब Panoramic Sunroof सिर्फ महंगी और लग्जरी SUVs तक सीमित नहीं रह गया है। भारतीय बाजार में कई ऐसी किफायती कारें मौजूद हैं, जिनमें 15 लाख रुपए से कम कीमत में यह प्रीमियम फीचर मिलता है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कॉम्पैक्ट SUV के साथ CNG कार भी शामिल है।

Tata Nexon

Tata Nexon इस समय भारत में Panoramic Sunroof देने वाली सबसे किफायती कारों में शामिल है। इसके Pure Plus PS Turbo-Petrol Manual वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.35 लाख रुपये है। Nexon की खासियत यह है कि इसमें CNG वेरिएंट के साथ भी Panoramic Sunroof मिलता है। इसके CNG वेरिएंट की कीमत 10.39 लाख रुपये से शुरू होती है। कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन और 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी मिलता है।
 

Kia Syros

 
Kia Syros में HTK Plus वेरिएंट से Panoramic Sunroof दिया गया है। यह इसे इस फीचर वाली किफायती मिड-साइज कारों में शामिल करता है। Syros में शानदार रियर सीट स्पेस और फीचर-लोडेड केबिन मिलता है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन के विकल्प दिए गए हैं।
 

Mahindra XUV 3XO

 
Mahindra XUV 3XO में RevX ट्रिम से Panoramic Sunroof मिलता है। इसकी कीमत 11.17 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है। RevX A वेरिएंट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 131 hp की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।
 

MG Astor

 
MG Astor में Shine ट्रिम से Panoramic Sunroof उपलब्ध है। इसकी कीमत 11.34 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है। इस फीचर के साथ यह भारत की किफायती मिड-साइज SUVs में से एक है। Astor में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 110 hp की पावर देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है, जबकि ऊंचे वेरिएंट में CVT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है।

Tata Curvv

Tata Curvv में Pure+ S ट्रिम से Panoramic Sunroof मिलता है। इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 hp की पावर और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इस लिस्ट में Curvv एकमात्र Coupe-SUV है और इसकी स्लोपिंग रूफलाइन के कारण केबिन के अंदर Panoramic Glass Roof का अनुभव और भी खास हो जाता है।
 

15 लाख से कम में Sunroof वाली कारों के विकल्प

 
अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है और आप कार में Panoramic Sunroof चाहते हैं, तो Tata Nexon, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO, MG Astor और Tata Curvv प्रमुख विकल्प हो सकते हैं। इनमें Tata Nexon खास तौर पर इसलिए अलग है क्योंकि Panoramic Sunroof का विकल्प CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है।
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