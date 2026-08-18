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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (16:44 IST)

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhone

iPhone 18 Pro
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (16:46 IST)
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Apple सितंबर 2026 में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। कंपनी के आगामी लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है।
 
Apple ने अभी तक लॉन्च इवेंट की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इवेंट सितंबर की शुरुआत में आयोजित किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 9 सितंबर 2026 को संभावित तारीख बताया गया है, जबकि कुछ सूत्रों का कहना है कि इवेंट 8 सितंबर को भी हो सकता है। आधिकारिक निमंत्रण जारी होने के बाद ही तारीख की पुष्टि होगी।
 

सितंबर में नहीं आएगा रेगुलर iPhone 18?

 
इस साल Apple अपनी iPhone लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकता है। पिछली कई पीढ़ियों की तरह रेगुलर iPhone 18 को Pro मॉडल के साथ सितंबर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद नहीं है। सितंबर इवेंट में मुख्य रूप से iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर फोकस रहने की संभावना है।
 

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone

 
Apple के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब माना जा रहा है कि कंपनी सितंबर 2026 में इसे पहली बार पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डिवाइस को iPhone Ultra नाम दिया जा सकता है, हालांकि Apple ने अभी इसके नाम की पुष्टि नहीं की है।
 
फोल्डेबल iPhone का मुकाबला बाजार में मौजूद Samsung और अन्य कंपनियों के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स से होगा। अगर Apple वास्तव में इस डिवाइस को लॉन्च करता है तो यह कंपनी की iPhone लाइनअप में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है।
 

iPhone 18 Pro से क्या उम्मीद?

 
iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ Apple नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स पेश कर सकता है। नए iPhone मॉडल iOS 27 के साथ आने की उम्मीद है। हालांकि, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को लेकर Apple की ओर से अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर, सितंबर 2026 का Apple इवेंट खास रहने वाला है। iPhone 18 Pro सीरीज के साथ पहली बार फोल्डेबल iPhone की एंट्री होती है या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।
 
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