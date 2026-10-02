Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद, 1.5 किमी दायरे में इंटरनेट पर रोक; AAP नेताओं समेत कई हिरासत में

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर लगाए जा रहे कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच आयोजित किया गया।

रिपोर्टों के मुताबिक, जंतर-मंतर के आसपास करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के आदेश दिए गए। कुछ रिपोर्टों में सेवा निलंबन की अवधि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बताई गई है।

AAP नेताओं और छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया

प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के साथ छात्र संगठनों और नागरिक समूहों के कार्यकर्ता भी शामिल होने पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

रिपोर्टों के अनुसार, AAP नेता सौरभ भारद्वाज और संजीव झा को हिरासत में लिया गया, जबकि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नॉर्थ एवेन्यू के पास रोक दिया गया। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी को भी हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट है। पुलिस के एक स्रोत के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 700 SFI सदस्यों को अशोका रोड राउंडअबाउट के पास रोका गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि, अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में कुल हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या अलग बताई गई है।

प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने का मुद्दा

दिल्ली पुलिस ने पहले ही जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी थी। पुलिस के अनुसार, इलाके में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग की गई।

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और इसके बावजूद उन्हें तथा अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। यह उनका आरोप है; पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।

जुलाई में भी बंद किया गया था इंटरनेट

जंतर-मंतर पर इंटरनेट सेवाओं को लेकर यह इस साल का दूसरा बड़ा मामला बताया जा रहा है। जुलाई में NEET-UG परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान भी जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई थीं। उस समय Cockroach Janta Party (CJP) के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा था और सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए इंटरनेट प्रतिबंध लगाया था। शुक्रवार के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास पर भी प्रतिबंध लगाए गए। जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाई गई।