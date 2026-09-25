CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी पर अड़ी कांग्रेस, देशभर में भारी प्रदर्शन, गुवाहाटी में नेता गिरफ्तार

Congress Nationwide Protest: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के करारे हमले के ठीक 24 घंटे बाद कांग्रेस ने पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार (25 सितंबर) को देश के कोने-कोने में प्रदर्शन देखने को मिला।

सड़कों पर उतरा जनसैलाब

गुवाहाटी में कांग्रेस नेता हिरासत में हालांकि प्रदर्शन को रोकने के लिए कई राज्यों में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। असम में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने जबरन खींचकर पुलिस वैन में डाला और हिरासत में ले लिया। पटना में राजभवन की ओर मार्च कर रहे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी धक्का-मुक्की हुई। पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक ज्ञानेश कुमार पद नहीं छोड़ते और निष्पक्ष जांच के आदेश नहीं दिए जाते, तब तक सड़कों से लेकर संसद तक यह संग्राम थमने वाला नहीं है।