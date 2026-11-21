Rajasthan Panchayat Results: सीएम भजनलाल शर्मा के लिए क्यों खतरे की घंटी? मोदी का चेहरा और अफसरशाही का दांव, फिर कहां चूकी भाजपा?

आंकड़ों का गणित: पंचायत समिति और जिला परिषद में कांग्रेस की बढ़त

राज्य की कुल 7,543 पंचायत समिति (PS) सीटों और 1,275 जिला परिषद सीटों के लिए हुए चुनावों में शुक्रवार शाम 4.30 बजे तक 41 में से 37 जिलों के नतीजे घोषित किए जा चुके थे। इन आंकड़ों में विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर स्पष्ट बढ़त बनाई है-

क्यों चिंताजनक हैं ये नतीजे? रिपोर्ट के 4 मुख्य बिंदु

1. सत्ता-विरोधी लहर और 'रिवॉल्विंग डोर' पैटर्न : राजनीतिक विश्लेषकों और रिपोर्ट के मुताबिक, ये नतीजे सरकार के खिलाफ उभरती सत्ता-विरोधी लहर (एंटी-इनकंबेंसी) की ओर संकेत करते हैं। वर्ष 1998 के बाद से राजस्थान में हर पांच साल में सरकार बदलने (भाजपा और कांग्रेस के बारी-बारी से सत्ता में आने) का ट्रेंड रहा है। ग्रामीण मतदाताओं का यह रुझान उसी पारंपरिक पैटर्न के कायम रहने का संकेत दे रहा है।



2. प्रशासनिक धीमापन और नौकरशाही पर निर्भरता: रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने बयानों के जरिए खुद को एक सख्त प्रशासक (टास्कमास्टर) के रूप में पेश करने का प्रयास किया है, लेकिन नीतिगत फैसलों में देरी और धीमी गति को लेकर सरकार की आलोचना होती रही है। भाजपा नेतृत्व के एक वर्ग का मानना है कि अनुभवी नौकरशाहों को पटरी पर लाने में ही सरकार को लगभग डेढ़ साल का समय लग गया, जिससे जमीनी स्तर पर कामकाज प्रभावित हुआ।

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3. क्षेत्रीय क्षत्रपों को दरकिनार करने का प्रयोग: पहली बार विधायक बने नेता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने राजस्थान में सत्ता के विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय दिग्गजों (जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौर की कार्यशैली) की जगह केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखने का प्रयोग किया था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, जमीनी स्तर पर जनाधार रखने वाले बड़े क्षेत्रीय नेताओं की कमी की भरपाई केवल प्रशासनिक तंत्र से करने की कोशिश के सीमित परिणाम सामने आए हैं।



4. ग्रामीण बनाम शहरी विभाजन: सितंबर में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर महज 0.91% था, लेकिन निर्दलीयों के समर्थन से भाजपा अधिक बोर्ड बनाने में सफल रही थी। इसके विपरीत, पंचायती राज के ताजा नतीजों ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि कांग्रेस की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गहरी है, जबकि भाजपा का मुख्य आधार शहरी इलाकों में केंद्रित है।



प्रमुख और प्रधान पद के चुनाव तथा 2028 की राह

फिलहाल 37 जिलों में जिला प्रमुख (25 नवंबर), उप-जिला प्रमुख (26 नवंबर), प्रधान (27 नवंबर) और उप-प्रधान (28 नवंबर) के अप्रत्यक्ष चुनाव होने बाकी हैं, जहां जोड़-तोड़ और निर्दलीय सदस्यों की भूमिका निर्णायक रहेगी।

आगामी दिसंबर 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले दोनों प्रमुख दलों के सामने स्पष्ट चुनौतियां हैं:

• भाजपा के लिए : सरकार के पास अपनी प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार करने और ग्रामीण मतदाताओं के बीच विश्वास बहाल करने के लिए दो साल का समय शेष है।



• कांग्रेस के लिए : ग्रामीण स्तर पर मिली इस बढ़त को बनाए रखने के लिए पार्टी को 2028 तक अपनी अंदरूनी गुटबाजी और कलह को नियंत्रित रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी।