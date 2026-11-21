भोपाल जेल में हर्षित राजपूत की मौत पर बवाल, परिजनों ने होशंगाबाद रोड पर किया चक्काजाम जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

भोपाल। भोपाल जेल में लूट के मामले में बंद युवक हर्षित राजपूत की मौत को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। युवक की मौत से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने शनिवार सुबह बागसेवनिया थाने के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते होशंगाबाद रोड पर जाम लग गया। जाम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला भी काफी देर तक फंसा रहा।इससे पहले शुक्रवार शाम को परिजनों ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर शव रख कर चक्काजाम किया था, जिससे भीषण जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।

परिजनों ने जेल प्रशासन पर हिरासत में हर्षित की मौत होने और इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उन्होंने जेल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे 50 हजार रुपए की मांग की गई थी। परिजनों ने जेलर समेत सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस समझाइश के बाद परिजनों ने चक्काजाम किया। परजिनों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है कि तीन दिन बाद सीएम हाउस का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

इससे पहले शुक्रवार शाम मृतक हर्षित के पोस्टमार्टम के बाद परिजन अस्पताल से शव लेकर पैदल निकले।हर्षित के परिजनों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। इसके बाद परिजन अस्पताल से ईश्वर नगर तक शव को पैदल लेकर गए। इस घटनाक्रम के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया और प्रदर्शन तेज हो गया।

जेल प्रशासन की सफाई- मामले में जेल अधीक्षक मानवेंद्र सिंह ने बताया कि हर्षित राजपूत को 11 अगस्त को लूट के मामले में जेल में दाखिल किया गया था। जेल में शुरुआती जांच के दौरान उसकी स्थिति सामान्य पाई गई थी। 13 नवंबर को भी उसके ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। जेल डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे थे और उस समय किसी गंभीर बीमारी के लक्षण सामने नहीं आए थे। जेल अधीक्षक के मुताबिक, हर्षित का ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उसे तत्काल हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया था। उसकी मौत निमोनिया के संक्रमण के चलते हुई। उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।