iPhone 18 Pro Max vs Pixel 11 Pro XL: अगस्त में Google और सितंबर में Apple की टक्कर, जानें कौन होगा सबसे दमदार?



ALSO READ: Weather Alert : देशभर में मानसून हुआ एक्टिव, दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात-असम में बाढ़ से बिगड़े हालात Apple और Google एक बार फिर प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में आमने-सामने आने की तैयारी में हैं। Google का नया Pixel 11 Pro XL अगस्त में लॉन्च होने की उम्मीद है, जबकि Apple सितंबर में iPhone 18 Pro Max पेश कर सकता है। दोनों फोन में इस बार बड़े डिजाइन बदलाव के बजाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कई अहम अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बीच मुकाबला केवल डिजाइन तक सीमित नहीं रहेगा। परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इनके बीच बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं।

डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं

iPhone 18 Pro Max में Apple अपने मौजूदा डिजाइन को ही आगे बढ़ा सकता है। फोन में एल्यूमीनियम फ्रेम और पीछे उभरा हुआ कैमरा मॉड्यूल मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी नए कलर ऑप्शन पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 Pro Max में डार्क रेड कलर को प्रमुख विकल्प बनाया जा सकता है। इसके अलावा Light Blue, Dark Grey और Silver कलर भी मिल सकते हैं।

वहीं Google Pixel 11 Pro XL में Pixel 10 Pro XL से मिलती-जुलती डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिल सकती है। हालांकि, रियर कैमरा बार के चारों ओर नियोन LED लाइट स्ट्रिप मिलने की चर्चा है, जो फोन को अलग लुक दे सकती है। Pixel 11 Pro और Pro XL को Green, Light Green, Black और Dune कलर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

डिस्प्ले में Apple और Google की अलग रणनीति

iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच का Liquid Retina XDR डिस्प्ले और ProMotion तकनीक जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, स्क्रीन में कई अंदरूनी सुधार किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स से ज्यादा हो सकती है। LTPO+ तकनीक के इस्तेमाल से पावर एफिशिएंसी में सुधार की उम्मीद है। Dynamic Island का आकार भी करीब 40 फीसदी तक छोटा किए जाने की चर्चा है, जिससे यूजर्स को ज्यादा immersive viewing experience मिल सकता है।

दूसरी तरफ Pixel 11 Pro XL में 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR सपोर्ट और 3,000 निट्स से ज्यादा की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में दोनों कंपनियों का तरीका अलग होगा। Apple Face ID पर भरोसा जारी रख सकता है, जबकि Google अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ Class 3 फेस अनलॉक सिस्टम दे सकता है।

Processor: iPhone 18 Pro Max की बढ़त की उम्मीद

परफॉर्मेंस के मामले में Apple एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकता है। iPhone 18 Pro Max में कंपनी का नया 2nm A20 Pro chipset मिलने की उम्मीद है। यह प्रोसेसर स्पीड और पावर एफिशिएंसी दोनों में बड़ा सुधार ला सकता है। अगर सामने आई रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो A20 Pro Apple का अब तक का सबसे पावरफुल और एफिशिएंट मोबाइल प्रोसेसर हो सकता है।

Google Pixel 11 Pro XL में Tensor G6 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जिसे 2nm प्रोसेस पर तैयार किया जा सकता है। इसका फोकस AI प्रोसेसिंग और ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग पर ज्यादा रहने की संभावना है।

हालांकि, Tensor प्रोसेसर आमतौर पर बेंचमार्क परफॉर्मेंस के बजाय AI क्षमताओं पर अधिक फोकस करते हैं। ऐसे में raw computing power के मामले में iPhone 18 Pro Max को बढ़त मिल सकती है। दोनों फोन में 12GB RAM और 256GB, 512GB तथा 1TB स्टोरेज विकल्प मिलने की उम्मीद है। हालांकि, Pixel 11 Pro XL में पहली बार 2TB स्टोरेज विकल्प आने की भी चर्चा है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो iPhone 18 Pro Max में iOS 27 और Pixel 11 Pro XL में Android 17 मिलने की उम्मीद है।

Camera: यहां Google दे सकता है Apple को कड़ी टक्कर

कैमरा दोनों फ्लैगशिप फोन के बीच सबसे बड़ा मुकाबला बन सकता है।

Apple के iPhone 18 Pro Max में ट्रिपल 48MP रियर कैमरा सेटअप जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, मुख्य कैमरे में variable aperture technology जोड़ी जा सकती है। इस तकनीक की मदद से कैमरा कम रोशनी या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के दौरान aperture को ज्यादा खोल सकेगा, जबकि तेज रोशनी में इसे कम करके ज्यादा sharp और detailed तस्वीरें लेने में मदद मिलेगी।

फ्रंट कैमरे में भी बदलाव की उम्मीद है। इसमें नया 18MP Centre Stage सेंसर दिया जा सकता है, जो वीडियो कॉल के दौरान यूजर को फ्रेम के बीच में रखने में मदद करेगा। Pixel 11 Pro XL में 50MP मुख्य कैमरे के साथ 48MP ultrawide और 48MP periscope telephoto कैमरा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, मुख्य और टेलीफोटो कैमरों में नए सेंसर इस्तेमाल किए जाने की चर्चा है।

Google के फोन में 42MP selfie camera भी मिलने की उम्मीद है।

कैमरा एक्सपीरियंस में Apple की ताकत वीडियो रिकॉर्डिंग और कलर कंसिस्टेंसी हो सकती है, जबकि Google computational photography और AI-powered image processing पर ज्यादा फोकस कर सकता है। Battery: iPhone में मिल सकती है बड़ी बैटरी बैटरी के मामले में भी iPhone 18 Pro Max इस बार बड़ा अपग्रेड दे सकता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी eSIM-only मॉडल में 5,567mAh की बैटरी दी जा सकती है, जबकि इंटरनेशनल मॉडल में 5,391mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है।

अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो यह किसी standard iPhone में दी गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है। दूसरी ओर Pixel 11 Pro XL में करीब 5,200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो पिछले मॉडल के आसपास ही होगी। हालांकि Pixel की बैटरी क्षमता भी प्रतिस्पर्धी होगी, लेकिन बड़ी बैटरी और ज्यादा पावर-एफिशिएंट A20 Pro चिपसेट के कारण iPhone 18 Pro Max को real-world battery endurance में बढ़त मिल सकती है।

Launch Date: पहले Pixel, फिर iPhone

Google इस साल flagship smartphone season की शुरुआत कर सकता है। Pixel 11 Pro XL को अगस्त में पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद Apple सितंबर में iPhone 18 Pro Max समेत पूरी iPhone 18 सीरीज लॉन्च कर सकता है। हर साल की तरह इस बार भी Apple का सितंबर लॉन्च प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

iPhone 18 Pro Max या Pixel 11 Pro XL, किसे खरीदना बेहतर होगा?

दोनों फोन में इस बार बड़े डिजाइन बदलाव के बजाय refined hardware, बेहतर display, upgraded cameras और AI capabilities पर फोकस देखने को मिल सकता है। अगर आपकी प्राथमिकता maximum performance, battery efficiency और Apple का software ecosystem है, तो iPhone 18 Pro Max आकर्षक विकल्प हो सकता है। अगर आप AI features, computational photography और Google का Android experience पसंद करते हैं तो Pixel 11 Pro XL एक मजबूत विकल्प बन सकता है। हालांकि, दोनों फोन के अंतिम स्पेसिफिकेशन, कीमत और फीचर्स लॉन्च के समय ही पूरी तरह स्पष्ट होंगे।