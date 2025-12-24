iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

Apple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे। डिजाइन में हल्के बदलाव से लेकर बड़े इंटरनल अपग्रेड तक, iPhone 18 Pro को एक रूटीन अपडेट के बजाय एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

iPhone 18 Pro में सबसे नजर आने वाला बदलाव इसके डिजाइन में हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple स्क्रीन साइज को पिछली जनरेशन जैसा ही रखेगा, लेकिन फोन का फ्रंट पहले से ज्यादा क्लीन और स्लीक दिख सकता है। बताया जा रहा है कि Face ID के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे Dynamic Island का साइज छोटा हो जाएगा। ऐसा होने पर यूजर्स को बिना किसी बड़े कटआउट के ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा, हालांकि Dynamic Island इंटरफेस पूरी तरह खत्म नहीं होगा।

फोन के बैक डिजाइन में भी बदलाव की उम्मीद है। iPhone 17 Pro में दिखा टू-टोन फिनिश कई लोगों को पसंद नहीं आया था, और Apple अब उस फीडबैक को ध्यान में रख सकता है। iPhone 18 Pro में एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक के बीच बेहतर कलर ब्लेंडिंग के साथ ज्यादा यूनिफाइड लुक मिलने की बात कही जा रही है। इसके अलावा Coffee Brown, Purple और Burgundy जैसे नए कलर ऑप्शन्स पर भी काम हो सकता है।

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 18 Pro में बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। इसमें Apple का नया A20 Pro चिप मिलने की उम्मीद है, जो 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा और WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) पैकेजिंग के साथ आ सकता है। इससे फोन की स्पीड, पावर एफिशिएंसी और ऑन-डिवाइस AI क्षमताओं में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। खासतौर पर फोटोग्राफी, गेमिंग और AI फीचर्स में यह फोन ज्यादा पावरफुल महसूस हो सकता है।

कैमरा अपग्रेड भी इस बार चर्चा का बड़ा विषय रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro में वेरिएबल अपर्चर वाला मेन कैमरा दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि कैमरा सीन के हिसाब से लेंस में जाने वाली रोशनी को एडजस्ट कर सकेगा। इससे यूजर्स को पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और ग्रुप फोटोज़ के लिए ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल मिलेगा।

बैटरी लाइफ को लेकर भी Apple बड़ा दांव खेल सकता है। कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro Max थोड़ा मोटा और भारी हो सकता है, जिसकी वजह बड़ी बैटरी मानी जा रही है। iPhone 17 Pro सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई थी और Apple इस ट्रेंड को आगे बढ़ा सकता है। उम्मीद है कि दोनों Pro मॉडल्स में बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है।

Apple अपने Camera Control बटन को भी फिर से डिजाइन कर सकता है। टच-सेंसिटिव जेस्चर के साथ आया यह बटन कुछ यूजर्स को उलझाने वाला लगा था। iPhone 18 Pro सीरीज में इसे ज्यादा सिंपल और यूजर-फ्रेंडली बनाने की तैयारी हो सकती है।

कनेक्टिविटी के मामले में भी बदलाव संभव है। Apple धीरे-धीरे Qualcomm मॉडेम से दूरी बना रहा है और iPhone 18 Pro में कंपनी का नया C2 मॉडेम मिलने की उम्मीद है, जो बेहतर 5G परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी दे सकता है।

कुल मिलाकर, ये सभी बदलाव दिखाते हैं कि Apple iPhone 18 Pro के जरिए रिफाइनमेंट पर फोकस कर रहा है, न कि अचानक बड़े बदलावों पर। बेहतर परफॉर्मेंस, मजबूत बैटरी, एडवांस कैमरा फीचर्स और क्लीन डिजाइन के साथ iPhone 18 Pro आने वाले समय में एक ऑलराउंडर अपग्रेड साबित हो सकता है। लॉन्च में अभी समय है, लेकिन जैसे-जैसे तारीख नजदीक आएगी, और ज्यादा जानकारी सामने आती जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma