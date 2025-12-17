Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं। इन स्मार्टफोन्स से 15000 रुपए से कम कीमत में भी यूजर्स को दमदार परफॉर्मेंस, बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ मिल रही है। जानिए 2025 में 15000 कम कीमत में आने वाले टॉप स्मार्टफोन्स-

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G में 6.7 इंच का फुल-HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट पर चलता है और इसमें 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। फोन Android 15 और One UI 7 के साथ आता है। Samsung इस फोन के लिए 6 OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा करता है, जो इसे लॉन्ग-टर्म यूज के लिए बेहतर विकल्प बनाता है।

कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रावाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। फोन को पावर देती है 5,000mAh की बैटरी, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

क्या है कीमत : करीब 13,999 रुपए।

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G स्लिम डिजाइन और 3D क्वाड-कर्व्ड बैक के साथ आता है, जो हाथ में पकड़ने में आरामदायक है। इसमें 6.9 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz AdaptiveSync रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो रोजमर्रा की फोटोग्राफी में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसमें मेमोरी एक्सटेंशन के साथ 16GB तक RAM और 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।

फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और करीब 28 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाती है। यह Xiaomi HyperOS 2 पर चलता है और Circle to Search, Google Gemini, IP64 प्रोटेक्शन और बॉक्स में 33W चार्जर जैसे फीचर्स के साथ आता है।

क्या है कीमत : करीब 12,499 रुपए।

Infinix Hot 60i 5G

Infinix Hot 60i 5G में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह Android 15 पर आधारित XOS 15 पर चलता है और इसमें Circle to Search, AI Eraser और AI Extender जैसे AI फीचर्स मिलते हैं। फोन को पावर देता है MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट, जिसके साथ 4GB RAM और 4GB वर्चुअल RAM मिलती है। इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। 6,000mAh की बैटरी इसे पूरे दिन आराम से चलाने में सक्षम बनाती है।



क्या है कीमत : करीब 9,999 रुपए

Lava Play Max 5G

Lava Play Max 5G में 6.72 इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह फोन गेमिंग, वीडियो और स्क्रॉलिंग के लिए बेहतरीन अनुभव देता है। इसमें 4nm MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और हेवी ऐप्स को आसानी से हैंडल करता है। फोन में 50MP का रियर कैमरा EIS सपोर्ट के साथ दिया गया है, जो 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा है। लंबे समय तक गेमिंग के दौरान हीट कंट्रोल के लिए इसमें वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है।

इसमें 5,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। साथ ही, फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रखता है।



क्या है कीमत : करीब 12,999 रुपए।

Poco C85 5G

Poco C85 5G में 6.9 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 810 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 8GB तक LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा और QVGA सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। फोन में 6,000mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह Android 15 आधारित HyperOS 2.2 पर चलता है।

क्या है कीमत : करीब 11,999 रुपए। Edited by : Sudhir Sharma