बुधवार, 17 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अलविदा 2025
  4. Best Budget Phones in 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (17:14 IST)

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best budget smartphones 2025
Best Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा।  जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं। इन स्मार्टफोन्स से 15000 रुपए से कम कीमत में भी यूजर्स को दमदार परफॉर्मेंस, बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ मिल रही है। जानिए 2025 में 15000  कम कीमत में आने वाले टॉप स्मार्टफोन्स-
 
Samsung Galaxy F16 5G 
Samsung Galaxy F16 5G में 6.7 इंच का फुल-HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट पर चलता है और इसमें 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। फोन Android 15 और One UI 7 के साथ आता है। Samsung इस फोन के लिए 6 OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा करता है, जो इसे लॉन्ग-टर्म यूज के लिए बेहतर विकल्प बनाता है।
 
कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रावाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। फोन को पावर देती है 5,000mAh की बैटरी, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
 
क्या है कीमत : करीब 13,999 रुपए।
 
 Redmi 15C 5G 
Redmi 15C 5G स्लिम डिजाइन और 3D क्वाड-कर्व्ड बैक के साथ आता है, जो हाथ में पकड़ने में आरामदायक है। इसमें 6.9 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz AdaptiveSync रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो रोजमर्रा की फोटोग्राफी में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसमें मेमोरी एक्सटेंशन के साथ 16GB तक RAM और 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।
 
फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और करीब 28 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाती है। यह Xiaomi HyperOS 2 पर चलता है और Circle to Search, Google Gemini, IP64 प्रोटेक्शन और बॉक्स में 33W चार्जर जैसे फीचर्स के साथ आता है।
 
क्या है कीमत : करीब 12,499 रुपए।
 
 Infinix Hot 60i 5G 
 
Infinix Hot 60i 5G में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह Android 15 पर आधारित XOS 15 पर चलता है और इसमें Circle to Search, AI Eraser और AI Extender जैसे AI फीचर्स मिलते हैं। फोन को पावर देता है MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट, जिसके साथ 4GB RAM और 4GB वर्चुअल RAM मिलती है। इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। 6,000mAh की बैटरी इसे पूरे दिन आराम से चलाने में सक्षम बनाती है।
 
क्या है कीमत : करीब 9,999 रुपए
 
Lava Play Max 5G 
 
Lava Play Max 5G में 6.72 इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह फोन गेमिंग, वीडियो और स्क्रॉलिंग के लिए बेहतरीन अनुभव देता है। इसमें 4nm MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और हेवी ऐप्स को आसानी से हैंडल करता है। फोन में 50MP का रियर कैमरा EIS सपोर्ट के साथ दिया गया है, जो 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा है। लंबे समय तक गेमिंग के दौरान हीट कंट्रोल के लिए इसमें वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है।
 
इसमें 5,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। साथ ही, फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रखता है।
 
क्या है कीमत : करीब 12,999 रुपए।
 
Poco C85 5G 
 
Poco C85 5G में 6.9 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 810 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 8GB तक LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा और QVGA सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। फोन में 6,000mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह Android 15 आधारित HyperOS 2.2 पर चलता है।
क्या है कीमत : करीब 11,999 रुपए।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप, मोदी और शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला

कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप, मोदी और शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमलाSonia and Rahul Gandhi get relief in National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। इस बीच, कांग्रस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। विपक्षी दल ने मोदी और शाह को 'गैंग्स ऑफ गांधीनगर' कहा है। कांग्रेस ने इन पर केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए हैं।

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएम

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएमएक्‍ट्रेस जायरा वसीम सीएम नीतीश कुमार पर भड़क गई हैं। उन्‍होंने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पटना के एक इवेंट से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मामले पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब एक्ट्रेस रह चुकी जायरा वसीम ने मुख्यमंत्री की हरकत पर तीखी टिप्पणी करते हुए रिएक्शन दिया है।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

दिल्ली में बिना PUC कार्ड के नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर बैन

दिल्ली में बिना PUC कार्ड के नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर बैनDelhi government's big decision : दिल्ली में जहरीली होती हवा के बीच सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए अब तक का सबसे कड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्‍यों की बीएस6 से नीचे की गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिन वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। दिल्‍ली में यह नया नियम 18 दिसंबर से लागू होगा।

बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है, देखें VIDEO

बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है, देखें VIDEOएक बेटी और उसके पिता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो भी यह वीडियो देख रहा है वो भावुक हो रहा है। दरअसल, बेटी ने अपने पिता को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। यह कहते हुए बेटी अपने पिता का हाथ पकड़ती है और उनकी गोद में सिर रखते हुए रोने लगती है। इसके बाद उसके पिता जो कुछ भी कहते हैं और उसे जैसे समझाते हैं उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

दिल्‍ली में बीड़ी पर बवाल, मामूली बात पर डंडे से पीट-पीटकर हत्‍या, आरोपी गिरफ्तार

दिल्‍ली में बीड़ी पर बवाल, मामूली बात पर डंडे से पीट-पीटकर हत्‍या, आरोपी गिरफ्तारइन दिनों लोग छोटी छोटी बातों पर अपना धैर्य खो रहे हैं। राजधानी दिल्‍ली में एक ऐसा ही मामूली बात पर हत्‍या कर देने का मामला सामने आया है।

Silver Price : चांदी 2 लाख 5000 के पार पहुंची, जानिए क्या रहे Gold के दाम

Silver Price : चांदी 2 लाख 5000 के पार पहुंची, जानिए क्या रहे Gold के दामदेश की राजधानी में बुधवार को चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग के चलते चांदी के भाव 7,300 रुपए बढ़कर पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गए।

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींद

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींदअगर आप किराए की टैक्सी से सफर करते हैं और ऊंचे किराए से परेशान हैं तो आपके लिए यह खुशखबर है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्‍सी की सेवा मिलने जा रही है। 1 जनवरी से अपने मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके टैक्सी बुक करवा सकेंगे। भारत टैक्‍सी अभी ट्रायल फेज में है।

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधरभारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को मिलीं धमकियां, भारत ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को मिलीं धमकियां, भारत ने की कड़ी कार्रवाई की मांगIndian High Commissioner was threatened : हाल ही में एक समूह ने भारतीय उच्चायुक्त को धमकी दी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने बुधवार को सुरक्षा मुद्दों को लेकर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त एम. रियाज हमीदुल्लाह को ढाका में भारतीय मिशन की सुरक्षा व्यवस्था और हालिया घटनाक्रमों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com