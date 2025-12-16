मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (12:37 IST)

परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर 2025: इन कलाकारों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सेट किए नए स्टैंडर्ड

Year Ender 2025
जैसे-जैसे 2025 खत्म होने की ओर बढ़ा, भारतीय सिनेमा में एक साफ बदलाव देखने को मिला, जहां सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि सच्ची एक्टिंग, भरोसे और किरदार की गहराई पर ध्यान रहा। यह साल उन कलाकारों का रहा, जिन्होंने अलग और चुनौतीपूर्ण रोल चुने, अपनी बनी-बनाई छवि से बाहर निकले और ऐसी परफॉर्मेंस दी, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रही। 
 
पीरियड फिल्मों से लेकर आज की भावनात्मक कहानियों तक, इन अभिनेताओं ने बिना किसी शक खुद को इस साल के सबसे खास कलाकारों के रूप में साबित किया।
 
छावा और द गर्लफ्रेंड में रश्मिका मंदाना
रश्मिका मंदाना के लिए छावा और द गर्लफ्रेंड के साथ यह साल एक अभिनेत्री के रूप में बहुत खास रहा। छावा में उन्होंने तेज़ और गंभीर कहानी के बीच अपने किरदार को मजबूती से निभाया, जहां भावनाओं में ताकत और संतुलन साफ दिखा। वहीं द गर्लफ्रेंड में रश्मिका ने एक बिल्कुल अलग और नाज़ुक रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने आज के रिश्तों को सच्चाई और सादगी के साथ पेश किया। इन दोनों फिल्मों ने मिलकर दिखाया कि रश्मिका अब और भी आत्मविश्वासी हो रही हैं और वह बड़ी फिल्मों की पसंद के साथ-साथ भावनाओं की गहराई को भी अच्छी तरह निभा सकती हैं।
 
धूमधाम और हक में यामी गौतम
हक में यामी गौतम की परफॉर्मेंस अपनी शांति भरी ताकत और भावनात्मक समझ के लिए सबसे अलग नजर आई, और इसे इस साल की बेहतरीन अदाकारी में से एक माना गया। पूरी फिल्म को अपने मजबूत अभिनय से संभालते हुए यामी ने ऐसे किरदार को निभाया, जो सच्चाई और अंदरूनी मजबूती से चलता है। 
 
उन्होंने ज्यादा ड्रामा वाले अंदाज़ की बजाय छोटे-छोटे हाव-भाव और भावनाओं के जरिए असर छोड़ा। उनकी सधी हुई परफॉर्मेंस ने कहानी को और ऊंचा उठाया और यह साबित किया कि वह कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा में कितनी मजबूत कलाकार हैं। वहीं, साल की शुरुआत उन्होंने OTT पर धूम धाम से की, जहां उनका किरदार बिल्कुल उलट मस्तीभरा और हल्का-फुल्का था। यह फर्क साफ दिखाता है कि एक अभिनेत्री के तौर पर यामी की रेंज कितनी बड़ी है।
 
कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी
ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह भारतीय सिनेमा की सबसे अहम रचनात्मक ताकतों में क्यों गिने जाते हैं। कांतारा चैप्टर 1 में उनकी एक्टिंग में जबरदस्त जोश, अपनी संस्कृति से गहरा जुड़ाव और आध्यात्मिक भाव साफ नजर आया। शरीर में किए गए बदलाव और भावनाओं की गहराई को साथ लेकर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी, जो बहुत सच्ची और पूरी तरह डुबो देने वाली लगी। इससे यह बात और पक्की हो गई कि ऋषभ शेट्टी ऐसे अभिनेता हैं जो कहानी को परंपरा के साथ खूबसूरती से जोड़ते हैं।
 
तेरे इश्क़ में में कृति सेनन
तेरे इश्क़ में में कृति सेनन ने भावनाओं से भरी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने प्यार, इंतज़ार और दिल टूटने के एहसास को बहुत सादे और शांत तरीके से दिखाया, जहां चुप्पी और हल्के भाव ही काफी कुछ कह गए। यह किरदार उनके करियर के एक नए और समझदार दौर को दिखाता है, जिसमें कृति ने साबित किया कि वह भावनात्मक रूप से मुश्किल कहानियों को भी आसानी और सच्चाई के साथ निभा सकती हैं।
 
दे दे प्यार दे 2 में रकुल प्रीत सिंह
दे दे प्यार दे 2 में रकुल प्रीत सिंह ने आयशा के किरदार में वापसी की और अपने अभिनय में आकर्षण, आत्मविश्वास और साफ भावनाओं का अच्छा संतुलन दिखाया। उन्होंने इस जाने-पहचाने किरदार में नई ताज़गी भरी और अपनापन लाया, साथ ही फिल्म के रिश्तों को आसान और समझने लायक तरीके से पेश किया। उनकी मौजूदगी ने फिल्म को दिल से जोड़ा और कहानी को आगे बढ़ाया, जिससे उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक और याद रहने वाली बनी।
 
धुरंधर में रणवीर सिंह
धुरंधर में रणवीर सिंह ने अपनी अब तक की सबसे ज़ोरदार परफॉर्मेंस में से एक दी। उन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया, जो बड़े सपनों और अंदर चल रही लड़ाई से भरा है। आमतौर पर अपनी जबरदस्त एनर्जी वाले रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले रणवीर ने इस बार सधी हुई गुस्से वाली एक्टिंग और बिल्कुल सही भावनाओं से सबको चौंका दिया। किरदार के लिए उनका बदलाव और पूरी मेहनत यह दिखाता है कि वह खुद को बार-बार नए अंदाज़ में पेश कर सकते हैं। जिस तरह वह हर रोल में ढल जाते हैं, उसी तरह यह परफॉर्मेंस साल की सबसे बेहतरीन और ताकतवर अदाकारी बन गई है, जो लगातार रिकॉर्ड बना रही है।
 
छावा में विक्की कौशल
छावा में विक्की कौशल की एक्टिंग शारीरिक मेहनत और गहरी भावनाओं से भरी रही। उन्होंने इतिहास से जुड़े किरदार को इंसानी कमजोरी के साथ पेश किया और उसमें ताकत, त्याग और सच्चाई साफ दिखी। उनकी दमदार मौजूदगी और पूरे मन से की गई एक्टिंग ने इस किरदार को मजबूत भी बनाया और लोगों से जुड़ने लायक भी, जिससे यह साल की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में से एक बन गई।
 
120 बहादुर में फरहान अख्तर
120 बहादुर में फरहान अख्तर ने सादी और प्रेरक एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। एक सच्चे हीरो का किरदार निभाते हुए उन्होंने हिम्मत और नेतृत्व को बहुत सहज और ईमानदार तरीके से दिखाया। उनकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा दिखावा नहीं था, बल्कि सच्ची भावनाएं थीं, जिसकी वजह से फिल्म दर्शकों के दिलों को करीब से छू पाई।
 
गुस्ताख इश्क में विजय वर्मा
विजय वर्मा ने गुस्ताख इश्क में एक बार फिर अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। इस फिल्म में उन्होंने लवर-बॉय का किरदार निभाते हुए एक अलग अंदाज़ पेश किया। अलग-अलग और मुश्किल रोल चुनने के लिए पहचाने जाने वाले विजय ने प्यार, कमज़ोरियों और अंदर चल रही उलझनों से भरे इस किरदार को सादगी और गहराई के साथ निभाया। उनकी परफॉर्मेंस ने कहानी को और असरदार बनाया और यह दिखाया कि वह अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत अभिनेताओं में से एक क्यों हैं।
 
2025 ने यह साबित कर दिया कि असरदार सिनेमा वही होता है, जो निडर, सच्ची और भावनाओं से जुड़ी परफॉर्मेंस पर टिका हो। इन कलाकारों ने सिर्फ अपनी-अपनी फिल्मों से ही नहीं, बल्कि कहानी कहने और स्क्रीन पर मौजूदगी के नए मानक भी तय किए। जैसे-जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इस साल की उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन अभिनय की मिसाल बनकर याद की जाएंगी और यह याद दिलाती रहेंगी कि अच्छी एक्टिंग ही सिनेमा की असली जान होती है।
