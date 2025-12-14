रविवार, 14 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. Year Ender 2025 These actresses stole the show
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 14 दिसंबर 2025 (17:34 IST)

ईयर एंडर 2025: जाह्नवी, तृप्ति और रश्मिका मंदाना समेत इन अभिनेत्रियों ने बिखेरा जलवा

Year Ender 2025
वर्ष 2025 उन अदाकाराओं का साल रहा जिन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि पर्दे पर पूरी तरह अपना साम्राज्य जमाया। जाह्नवी कपूर के लिए 2025 एक निर्णायक साल रहा, एक ऐसा मोड़ जहां उन्होंने बड़े पर्दे पर पूरी कमान अपने हाथ में ली थी। 
 
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में जिस तरह उन्होंने अपनी धमाकेदार कमर्शियल एनर्जी और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के साथ स्क्रीन पर चमक उठी, उसने उनके बढ़ते बॉक्स-ऑफिस आकर्षण को और मजबूत किया। इसके बाद परम सुंदरी में उनकी स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट रोम-कॉम स्टार पर्सोना को और निखारा, यह एक ऐसी चमक थी, जिसने उन्हें कमर्शियल स्टार बना दिया। 
 
इसके अलावा होमबाउंड में उनका रॉ, सच्चाई और दर्द से भरे अभिनय ने सबका दिल छू लिया। इस तरह इस साल रिलीज़ हुई अपनी इन तीनों फिल्म से जाह्नवी सिर्फ अपना रेंज नहीं दिखाया, बल्कि अपनी ‘असरदार मौजूदगी’ का जोरदार ऐलान किया। उन्होंने बता दिया कि अब वे सिर्फ उभरती नायिका नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी की सबसे प्रभावी थिएट्रिकल कलाकारों में मजबूती से खड़ी नायिका हैं।
 
यामी गौतम 
यामी गौतम हमेशा से असरदार नायिका की छवि अपने दर्शकों को परोसती आई हैं, और फिल्म हक़ उनकी इस ताकत को और बढ़ाकर सामने लाता है। इस फिल्म में उनका अभिनय दृढ़ता, ईमानदारी और भावनात्मक स्पष्टता पर टिका है। यामी कहानी की धड़कन और उसकी आत्मा, दोनों हैं। 
 
हालांकि सच पर टिके किरदारों में वे हमेशा से चमकदार रही हैं, लेकिन हक़ ने इसे और आगे बढ़ाया है। सिर्फ यही नहीं अपनी फिल्मों के चुनाव से इस बार भी उन्होंने साबित किया कि वे वे शोर नहीं, मायने चुनती हैं। यही वजह है कि हक़ उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली नाटकीय अभिनेत्रियों में स्थायी जगह देती है।
 
तृप्ति डिमरी 
इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली प्रतिभाओं में गिनी जानेवाली तृप्ति डिमरी ने 'धड़क 2' से अपने अभिनय का रेंज दिखाया है, उसने उन्हें मुख्यधारा वाले स्पेस में स्थापित कर दिया है। प्यार, दिल टूटने, संघर्ष और जज़्बे से भरी कहानी को वे ऐसी ईमानदारी से निभाती हैं कि दर्शक उनकी हर छोटी-बड़ी बारीकी को महसूस करते हैं। 
 
धड़क 2 उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह है, और साबित करता है कि वे बड़े स्तर की कहानियाँ भी आसानी से संभाल सकती हैं, वो भी बिना अपनी भावनात्मक संवेदनशीलता खोए, पूरी सच्चाई के साथ।
 
कृति सेनन 
अपनी हालिया रिलीज़ फिल्म 'तेरे इश्क़' में कृति सेनन ने 'मुक्ति' का काफी चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया है, जिसे कृति खुद अपने द्वारा अब तक का निभाए गए किरदारों में सबसे जटिल और भावनात्मक रूप से मुश्किल किरदार कहा है। कृति के शब्दों में इस भूमिका ने उन्हें काफी चुनौती दी और इसमें बहुत सारी अनकही भावनाओं को दर्शाना था, जो कठिन लेकिन दिलचस्प था। यही वजह है कि कई दर्शकों ने उनके काम की काफी तारीफ़ की है। कुछ ने तो सोशल मीडिया पर इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस तक कहा है।
 
रश्मिका मंदाना 
रश्मिका मंदाना वर्ष 2025 में दो दमदार थिएट्रिकल फिल्मों के साथ आई थीं, जिनमें एक भव्य ऐतिहासिक ड्रामा छावा और दूसरी जॉनर-ब्लेंडिंग एंटरटेनर थम्मा। छावा में जहां उन्होंने एक विशाल पीरियड सेटिंग में गरिमा, संवेदना और आंतरिक दृढ़ता लाई, वहीं थम्मा की एक पूरी तरह से अलग दुनिया में उन्होंने रोमांस, हास्य, हॉरर और ड्रामा परोसकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने दिखाया कि वे हर तरह किरदार को बेहद सहजता से निभा सकती हैं।
 
अनीत पड्डा 
अनीत पड्डा भले ही नई हों, लेकिन सैयारा ने उन्हें वर्ष 2025 की सबसे आशाजनक थिएट्रिकल खोजों में मजबूती से स्थापित कर दिया है। उनका अभिनय सहज और सच्चा है, न कोई बनावट है, न कोई दिखावा, बस गहराई, कोमलता और भीतर की ताकत से भरा हुआ। सैयारा में उन्होंने भावनाओं की कई परतों को जिस खूबसूरती से एक्सप्लोर किया और अपने किरदार को स्वाभाविकता से निभाया, वो बेहद ख़ास है। अपनी पहली फिल्म से उन्होंने ये बात सबको बता दी है कि वे आगे बढ़ेंगी, सबको चौंकाएँगी और धीरे-धीरे खुद को एक मजबूत थिएट्रिकल परफ़ॉर्मर के रूप में गढ़ेंगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में दिशा पाटनी ने दिखाई सिजलिंग अदाएं, देखिए तस्वीरें

ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में दिशा पाटनी ने दिखाई सिजलिंग अदाएं, देखिए तस्वीरेंदिशा पाटनी बॉलीवुड की सबसे हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं। वह अक्सर अपनी सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार दिशा ने येलो कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

नेचुरल स्टार नानी ने डायरेक्ट श्रीकांत ओडेला के बर्थडे पर 'द पैराडाइज' का BTS वीडियो किया रिलीज

नेचुरल स्टार नानी ने डायरेक्ट श्रीकांत ओडेला के बर्थडे पर 'द पैराडाइज' का BTS वीडियो किया रिलीजनेचुरल स्टार नानी ने अपनी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'द पैराडाइज' का एक खास BTS वीडियो शेयर कर अपने फैंस को सरप्राइज़ कर दिया है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का वीडियो उन्होंने खास तौर पर डायरेक्टर के जन्मदिन के मौके पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया है।

गर्लफ्रेंड गैब्रिएला संग बिन शादी 2 बच्चों का पिता बनने के बाद अर्जुन रामपाल ने की सगाई

गर्लफ्रेंड गैब्रिएला संग बिन शादी 2 बच्चों का पिता बनने के बाद अर्जुन रामपाल ने की सगाईबॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। वह काफी सालों से गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स संग लिव इन में रहरहे हैं। बिन शादी के ही अर्जुन और गैब्रिएला के दो बच्चे भी हैं। वहीं अब अर्जुन और गैब्रिएला ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑफिशियली सगाई कर ली है।

कभी खुशी कभी गम की रिलीज को 24 साल पूरे, फिल्म के सेट पर इस वजह से बेहोश हो गए थे करण जौहर

कभी खुशी कभी गम की रिलीज को 24 साल पूरे, फिल्म के सेट पर इस वजह से बेहोश हो गए थे करण जौहरबॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' की रिलीज को 24 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई थी। यह अपने दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर खान, रितिक रोशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

टेलीविजन की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी बनना चाहती थीं आर्मी ऑफिसर

टेलीविजन की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी बनना चाहती थीं आर्मी ऑफिसरटीवी की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी 14 दिसंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। दिव्यांका मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जन्मी थीं। टॉमबॉय के तरह बचपन निकालने वाली दिव्यांका का सपना आर्मी ऑफिसर बनना था, लेकिन उनकी खूबसूरती और बेहतरीन पर्सनेलिटी ने उन्हें एक्टिंग जगत में पहचान दिलाई।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com