गर्लफ्रेंड गैब्रिएला संग बिन शादी 2 बच्चों का पिता बनने के बाद अर्जुन रामपाल ने की सगाई

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। वह काफी सालों से गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स संग लिव इन में रहरहे हैं। बिन शादी के ही अर्जुन और गैब्रिएला के दो बच्चे भी हैं। वहीं अब अर्जुन और गैब्रिएला ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑफिशियली सगाई कर ली है।

इस बात का खुलासा खुद अर्जुन रामपाल ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह जल्द ही गैब्रिएला संग शादी भी कर सकते हैं। अर्जुन रामपाल हाल ही में गैब्रिएला संग रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर बात की।

हाल ही में शो का टीजर सामने आया है। वीडियो में गैब्रिएला ने कहा, 'हमारी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन कौन जानता है?' फिर अर्जुन कहते हैं, 'हमारी सगाई हो गई है! और यह मैंने सिर्फ आपके शो में बताया है।'

बता दें कि अर्जुन रामपाल ने 1998 में मेहर जेसिया संग शादी रचाई थी। शादी के 20 साल बाद 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया था। अर्जुन और मेहर की दो बेटियां माहिका और मायरा है। मेहर से अलग होने के बाद से ही अर्जुन गैब्रिएला को डेट कर रहे है। अर्जुन और गैब्रिएला के दो बेटे आरिक और आरिव हैं।