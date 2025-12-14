रविवार, 14 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Arjun Rampal confirms engagement with girlfriend Gabriella Demetriades
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 14 दिसंबर 2025 (14:20 IST)

गर्लफ्रेंड गैब्रिएला संग बिन शादी 2 बच्चों का पिता बनने के बाद अर्जुन रामपाल ने की सगाई

Arjun Rampal and Gabriella get engaged
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। वह काफी सालों से गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स संग लिव इन में रहरहे हैं। बिन शादी के ही अर्जुन और गैब्रिएला के दो बच्चे भी हैं। वहीं अब अर्जुन और गैब्रिएला ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑफिशियली सगाई कर ली है। 
 
इस बात का खुलासा खुद अर्जुन रामपाल ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह जल्द ही गैब्रिएला संग शादी भी कर सकते हैं। अर्जुन रामपाल हाल ही में गैब्रिएला संग रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर बात की। 
 
हाल ही में शो का टीजर सामने आया है। वीडियो में गैब्रिएला ने कहा, 'हमारी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन कौन जानता है?' फिर अर्जुन कहते हैं, 'हमारी सगाई हो गई है! और यह मैंने सिर्फ आपके शो में बताया है।'
 
बता दें कि अर्जुन रामपाल ने 1998 में मेहर जेसिया संग शादी रचाई थी। शादी के 20 साल बाद 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया था। अर्जुन और मेहर की दो बेटियां माहिका और मायरा है। मेहर से अलग होने के बाद से ही अर्जुन गैब्रिएला को डेट कर रहे है। अर्जुन और गैब्रिएला के दो बेटे आरिक और आरिव हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कभी खुशी कभी गम की रिलीज को 24 साल पूरे, फिल्म के सेट पर इस वजह से बेहोश हो गए थे करण जौहर

कभी खुशी कभी गम की रिलीज को 24 साल पूरे, फिल्म के सेट पर इस वजह से बेहोश हो गए थे करण जौहरबॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' की रिलीज को 24 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई थी। यह अपने दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर खान, रितिक रोशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

टेलीविजन की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी बनना चाहती थीं आर्मी ऑफिसर

टेलीविजन की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी बनना चाहती थीं आर्मी ऑफिसरटीवी की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी 14 दिसंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। दिव्यांका मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जन्मी थीं। टॉमबॉय के तरह बचपन निकालने वाली दिव्यांका का सपना आर्मी ऑफिसर बनना था, लेकिन उनकी खूबसूरती और बेहतरीन पर्सनेलिटी ने उन्हें एक्टिंग जगत में पहचान दिलाई।

भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन थे राज कपूर, क्लैप बॉय के रूप में की थी करियर की शुरुआत

भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन थे राज कपूर, क्लैप बॉय के रूप में की थी करियर की शुरुआतभारतीय सिनेमा में राज कपूर को पहले शो मैन के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे राज कपूर जब मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय में फेल हो गए तब अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से उन्होंने कहा 'मैं पढ़ना नही चाहता, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूं। मैं एक्टर बनना चाहता हूं।

समीरा रेड्डी को कभी थी हकलाने की आदत, रितिक रोशन ने इस तरह की मदद

समीरा रेड्डी को कभी थी हकलाने की आदत, रितिक रोशन ने इस तरह की मददबॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी 14 दिसंबर को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। समीरा का जन्म 1978 में मुंबई में हुआ था। एक्ट्रेस के पिता तेलुगु थे और उनकी मां मंगलोर की रहने वाली थीं। समीरा पहली बार 1997 में पंकज उधास के 'और आहिस्ता' म्यूजिक वीडियो में नजर आई थीं।

फेमस साउथ एक्टर अखिल विश्वनाथ का हुआ निधन, 30 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

फेमस साउथ एक्टर अखिल विश्वनाथ का हुआ निधन, 30 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदामनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम अभितेना अखिल विश्वनाथ का 30 साल की उम्र निधन हो गया है। एक्टर ने 11 दिसंबर को खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। वह केरल स्थित अपने घर में बेडरूम में मृत पाए गए। अखिल के निधन से साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com