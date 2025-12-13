शनिवार, 13 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (15:01 IST)

धर्मेंद्र से लेकर मनोज कुमार तक, साल 2025 में इन सेलेब्स ने दुनिया को कहा अलविदा

Death of famous celebrities
साल 2025 मनोरंजन जगत के लिए बेहद खास रहा है। इस साल कई ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई, कई एक्टर्स की शादी हुई तो कुछ माता-पिता भी बने। लेकिन इसके अलावा साल 2025 इंडस्ट्री के लिए दुखद खबरें भी लेकर आया। साल 2025 में कई दिग्गज सेलेब्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 
 
मनोज कुमार
बॉलीवुड में 'भारत कुमार' के नाम से मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। मनोज कुमार को उनेक देशभक्ति से भरे किरदारों के लिए याद‍ किया जाता है। 
 
मुकुल देव
बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव का 23 मई 2025 को 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
 
शेफाली जरीवाला 
'कांटा लगा गर्ल' के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का महज 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से 28 जून 2025 को निधन हो गया।
 
जुबीन गर्ग
बॉलीवुड और असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को निधन हो गया।
 
वरिंदर सिंह घुम्मन
सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में नजर आए एक्टर-बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मन का 9 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। 
 
पंकज धीर
टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर लोकप्रिय होने वाले एक्टर पंकज धीर का 68 साल की उम्र में 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। 
 
गोवर्धन असरानी 
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 
 
सतीश शाह 
टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार अदाकारी के लिए मशहूर सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। 
 
सुलक्षणा पंडित
दिग्गज अदाकारा और गायिका सुलक्षणा पंडित का लंबी बीमारी के बाद 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया। 
 
जरीन कतरक
दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का 7 नवंबर 2025 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। 
 
कामिनी कौशल 
बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज अदाकारा कामिनी कौशल का 98 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2025 को निधन हो गया। 
धर्मेंद्र
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर 2024 को निधन हो गया। 
'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई, 8 दिन में किया इतना कलेक्शन

'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई, 8 दिन में किया इतना कलेक्शनआदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' को दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही हैं। फिल्म ने महज 7 दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

25 साल से बाहर डिनर पर नहीं गए सलमान खान, बिजी शेड्यूल के पीछे का दर्द किया बयां!

25 साल से बाहर डिनर पर नहीं गए सलमान खान, बिजी शेड्यूल के पीछे का दर्द किया बयां!बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह कई सालों से बॉक्स ऑफिस पर भी राज कर रहे हैं। हालांकि अपने काम में बिजी रहने की वजह से सलमान खुद को पर्सनल टाइम नहीं दे पाते हैं। सलमान हाल ही में जेद्दा में चल रहे रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए।

सशक्त अभिनय से स्मिता पाटिल ने दर्शकों के बीच बनाई खास पहचान

सशक्त अभिनय से स्मिता पाटिल ने दर्शकों के बीच बनाई खास पहचानबॉलीवुड में स्मिता पाटिल को ऐसी अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से समानांतर सिनेमा के साथ- साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी दर्शको के बीच अपनी खास पहचान बनाई। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे शहर में जन्मी स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र से पूरी की। उनके पिता शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे जबकि उनकी मां समाज सेविका थी।

2025 में इन अभिनेताओं ने अपने दमदार प्रदर्शन से मचाया धमाल

2025 में इन अभिनेताओं ने अपने दमदार प्रदर्शन से मचाया धमालपिछले कुछ वर्षों के मुकाबले वर्ष 2025 में कई बेहतरीन फिल्मों में एक्टर्स के दमदार परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया कि थिएट्रिकल अनुभव की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐतिहासिक गाथाओं से लेकर प्रेरणादायक बायोपिक्स, दिल छू लेने वाली रोमांस कहानियों और शानदार डेब्यू तक, इस साल सब कुछ रहा और इन फिल्मों में प्रमुख अभिनेताओं ने अपनी गहराई, दृढ़ता और स्टार-पावर से सबका दिल जीत लिया।

ईयर एंडर 2025: क्रेजी में सोहम शाह से लेकर होमबाउंड में विशाल जेठवा तक, यह रहीं साल की सबसे कम आंकी गई बेहतरीन परफॉर्मेंस

ईयर एंडर 2025: क्रेजी में सोहम शाह से लेकर होमबाउंड में विशाल जेठवा तक, यह रहीं साल की सबसे कम आंकी गई बेहतरीन परफॉर्मेंस2025 के खत्म होने के साथ अब सही समय है उन फिल्मों और कलाकारों को याद करने का, जिन्होंने भले ही ज़्यादा चर्चा नहीं बटोरी, लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। इस साल ऐसे कई शानदार परफ़ॉर्मेंस देखने को मिले जो सधे हुए, भावनाओं से भरे और बेहद असरदार थे और शायद मेनस्ट्रीम के रडार में नहीं आए।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
