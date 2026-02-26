गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (15:17 IST)

दबाव में आकर प्रियंका चोपड़ा को करना पड़ा था बेटी के जन्म का ऐलान, NICU में सुनाती थीं महामृत्युंजय मंत्र

Priyanka Chopra Revealed
बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा जोनास अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। बीते दिनों प्रियंका ने अपनीबेटी मालती मैरी चोपड़ा के प्रीमैच्योयर बर्थ को लेकर बात की थी। अब एक्ट्रेस ने जे शेट्टी के पॉडकास्ट में प्रियंका ने मालती के जन्म के बाद के उस दौर को याद किया, जिसे उन्होंने "पर्सनली ट्रॉमेटिक" बताया है।
 
प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि जब मालती अस्पताल के NICU में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी, तब उनके पास एक मीडिया हाउस का मैसेज आया। प्रियंका ने कहा, हमें धमकी दी गई कि अगर हमने 3 घंटे के भीतर खुद खबर अनाउंस नहीं की, तो वे इसे छाप देंगे। हम उस वक्त अपनी बेटी की सेहत को लेकर अनिश्चित थे और तैयार नहीं थे, लेकिन हमें मजबूरन दुनिया को बताना पड़ा।
 
मालती मैरी का जन्म प्री-मैच्योर हुआ था, जिस वजह से उसे करीब तीन महीने अस्पताल में बिताने पड़े। प्रियंका ने बताया कि उस कठिन समय में उन्होंने और निक ने सब कुछ छोड़ दिया था। अस्पताल के कमरे के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने के लिए निक जोनास अपनी बेटी के पास बैठकर गिटार बजाते और गाना सुनाते थे। वहीं, प्रियंका ने अपनी भारतीय जड़ों और आस्था का सहारा लिया। 
 
प्रियंका ने कहा, मेरे पास एक छोटा आईपॉड था जिसमें महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र दिन भर मालती के पालने के पास बजते रहते थे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मालती इस दुनिया में आने के लिए बहुत संघर्ष कर चुकी है। वह बहुत डिजायर्ड और अनमोल बच्ची है। 
 
आज मालती पूरी तरह स्वस्थ है और अक्सर अपने माता-पिता के साथ खुशहाल पल बिताते नजर आती है, लेकिन प्रियंका का यह खुलासा उन करोड़ों माता-पिता के लिए एक प्रेरणा है जिनके बच्चे NICU की चुनौतियों से गुजरते हैं।
'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर कोर्ट ने लगाई रोक, CBFC को भी पड़ी फटकार

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर कोर्ट ने लगाई रोक, CBFC को भी पड़ी फटकारविपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' रिलीज से पहले विवादों में घिरी हुई है। अब इस फिल्म की रिलीज पर केरल हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस बेचु कुरियन थॉमस की बेंच ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें फिल्म के जरिए राज्य की छवि बिगाड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

दबाव में आकर प्रियंका चोपड़ा को करना पड़ा था बेटी के जन्म का ऐलान, NICU में सुनाती थीं महामृत्युंजय मंत्रबॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा जोनास अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। बीते दिनों प्रियंका ने अपनीबेटी मालती मैरी चोपड़ा के प्रीमैच्योयर बर्थ को लेकर बात की थी। अब एक्ट्रेस ने जे शेट्टी के पॉडकास्ट में प्रियंका ने मालती के जन्म के बाद के उस दौर को याद किया, जिसे उन्होंने "पर्सनली ट्रॉमेटिक" बताया है।

'ना जाने कौन आ गया' का ट्रेलर रिलीज, प्यार, रिश्तों में विश्वास और खुद की तलाश की इमोशनल कहानीबहुप्रतीक्षित हिंदी फीचर फिल्म 'ना जाने कौन आ गया' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो चुका है। जतीन सरना, मधुरिमा रॉय और प्रणय पचौरी स्टारर दमदार कलाकारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन विकास अरोड़ा ने किया है। फिल्म का निर्माण विपुल धवन और पूजा अरोड़ा ने किया है।

'भूत बंगला' का पहला गाना 'राम जी आके भला करेंगे' हुआ रिलीज, अक्षय कुमार ने लगाई कॉमेडी की आग'भूत बंगला' को लेकर फैंस एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि यह फिल्म अक्षय कुमार और फिल्ममेकर प्रियदर्शन की OG बॉलीवुड जोड़ी को 14 साल के लंबे गैप के बाद वापस साथ ला रही है। मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना ‘राम जी आके भला करेंगे’ रिलीज कर दिया है, जो एक हाई-स्पिरिटेड ट्रैक है।

तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस में इतिहास रचने को तैयार यश की 'टॉक्सिक', 63 करोड़ की रिकॉर्ड डील लॉकतमिलनाडु बॉक्स ऑफिस में बड़ा खेल हो गया है। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' की तमिलनाडु डिस्ट्रीब्यूशन डील 63 करोड़ रुपए एडवांस पर कमीशन बेसिस में लॉक हो चुकी है। हाल के सालों में यह इस टेरीटरी की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जा रही है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
