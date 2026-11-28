Bigg Boss 20: 'धरती मां' के टैग से लेकर सलमान खान के सामने दहाड़ने तक, क्या आम्रपाली दुबे की साइलेंट स्ट्रैटेजी पलट देगी पूरा खेल?

Bigg Boss 20: 'धरती मां' के टैग से लेकर सलमान खान के सामने दहाड़ने तक, क्या आम्रपाली दुबे की साइलेंट स्ट्रैटेजी पलट देगी पूरा खेल?

बिग बॉस सीजन 20 जैसे-जैसे फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, घर के अंदर का तापमान हाई होता जा रहा है। इस बार शो में टीवी और सोशल मीडिया के बड़े चेहरों के बीच भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। शो को शुरू हुए 12 हफ्ते बीत चुके हैं और इन दिनों आम्रपाली अपने गेम को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। आइए डिकोड करते हैं कि बिग बॉस के घर में आखिर आम्रपाली का असली गेम प्लान क्या है।

क्या है आम्रपाली दुबे की रणनीति?

आम्रपाली दुबे ने घर में पहले दिन से ही 'स्लो एंड स्टेडी' वाली अप्रोच अपनाई है। बेवजह की चीख-पुकार और फुटेज के लिए लड़ने के बजाय उन्होंने घर में एक मैच्योर और केयरिंग इंसान की इमेज बनाई। किचन संभालने से लेकर सबकी बातें सुनने तक, उनका यह अंदाज इतना हावी रहा कि घरवालों ने उन्हें 'धरती मां' और 'अम्मा' तक का टैग दे दिया।

हालांकि, खेल के इस पड़ाव पर आकर आम्रपाली ने अपनी गियर शिफ्ट की है। जब बात उनके आत्मसम्मान या डबल स्टैंडर्ड्स की आई, तो उन्होंने चुप्पी तोड़ने में देर नहीं लगाई। को-कंटेंस्टंट्स के कमेंट्स हों या कनिका मान के साथ तीखी नोकझोंक, आम्रपाली ने साफ कर दिया है कि उनकी शराफत को उनकी कमजोरी न समझा जाए।

घर में किससे हैं सबसे ज्यादा नजदीकियां?

बिग बॉस के घर में रिश्ते हर हफ्ते बदलते हैं, लेकिन आम्रपाली ने कुछ खास बॉन्ड जरूर बनाए हैं:

काजी तौकीर: घर में आम्रपाली और सिंगर काजी तौकीर की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। दोनों अक्सर साथ बैठकर दिल की बातें शेयर करते दिखते हैं। काजी ही हैं जिन्होंने आम्रपाली के केयरिंग नेचर को देखते हुए उन्हें 'धरती मां' कहा था।

घर में आम्रपाली और सिंगर काजी तौकीर की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। दोनों अक्सर साथ बैठकर दिल की बातें शेयर करते दिखते हैं। काजी ही हैं जिन्होंने आम्रपाली के केयरिंग नेचर को देखते हुए उन्हें 'धरती मां' कहा था। माही विज: टीवी एक्ट्रेस माही विज के साथ भी आम्रपाली की अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों को अक्सर साथ में मस्ती करते और दूसरे कंटेस्टेंट्स की नकल उतारते देखा गया है।

टीवी एक्ट्रेस माही विज के साथ भी आम्रपाली की अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों को अक्सर साथ में मस्ती करते और दूसरे कंटेस्टेंट्स की नकल उतारते देखा गया है। स्काउट ओपी और लव गिल: गेमर स्काउट ओपी (तन्मय सिंह) के साथ आम्रपाली की दोस्ती काफी गहरी रही है और उन्होंने कई मौकों पर स्काउट का साथ भी दिया, हालांकि हाल के दिनों में दोनों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। वहीं, लव गिल के साथ अनबन के बाद अब उनके रिश्ते में पैचअप होता दिख रहा है।

सलमान खान ने आम्रपाली के गेम पर क्या कहा?

वीकेंड का वार पर होस्ट सलमान खान का फीडबैक हर कंटेस्टेंट के लिए रियलिटी चेक होता है। शुरुआती हफ्तों में आम्रपाली के बेहद शांत रहने और सिर्फ 'अम्मा' वाली भूमिका निभाने पर सलमान ने उन्हें टोका था और खुलकर अपना पक्ष रखने की सलाह दी थी।

सलमान की इस नसीहत का असर अब साफ दिख रहा है। हालिया वीकेंड का वार एपिसोड में खुद सलमान खान के सामने आम्रपाली ने कनिका मान और गुल्लू को आड़े हाथों लिया और बिना डरे अपनी बात रखी। इसके अलावा, जब आम्रपाली और माही ने घरवालों की मिमिक्री की थी, तब खुद भाईजान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे।

आगे की राह: सेफ या डेंजर जोन?

भोजपुरी बेल्ट में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए उन्हें अब अपने इस 'फायर मोड' को लगातार बरकरार रखना होगा।