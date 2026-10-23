उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

आम बोलचाल में ‘उड़ता तीर लेना’ उस स्थिति को कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बेवजह खुद को मुसीबत में डाल लेता है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘उड़ता तीर’ देखने के बाद कुछ ऐसा ही एहसास होता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी फिल्म पर समय और पैसे खर्च करने का क्या फायदा, जो हंसाने के अपने बुनियादी मकसद में ही पिछड़ जाए।

लेखक-निर्देशक आकाश कौशिक ने विचार तो दिलचस्प चुना, लेकिन उसे एक मनोरंजक कहानी और कसावदार पटकथा में बदलने में नाकाम रहे। नतीजतन, सिचुएशनल कॉमेडी की भरपूर गुंजाइश होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को गुदगुदाने में विफल रहती है।

फिल्म की कहानी पाकिस्तानी जासूस बिलाल अहमद की है, जिसे विक्रांत की पहचान देकर भारत भेजा जाता है। यहां वह यामिनी (सारा अली खान) से शादी करता है, CTI में नौकरी हासिल करता है और गुप्त रूप से पाकिस्तान के लिए काम करता रहता है। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली जाती है। बीती जिंदगी भूलने के साथ ही उसके भीतर भारत के प्रति वफादारी का भाव जाग उठता है और वह भारत में सक्रिय पाकिस्तानी जासूसों को निशाना बनाने लगता है।

कहानी का यह विचार अपने आप में मजेदार है। एक जासूस अपनी असली पहचान भूलकर उसी देश के लिए काम करने लगे, जिसके खिलाफ उसे भेजा गया था, इससे कई हास्यास्पद परिस्थितियां पैदा हो सकती थीं। पुराने साथियों से टकराव, पहचान का संकट और दोहरी जिंदगी से उपजा भ्रम फिल्म को मनोरंजक बना सकते थे। अफसोस कि पटकथा इन संभावनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाती।

फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अविश्वसनीय कहानी है, जिससे दर्शक जुड़ नहीं पाता। बिलाल को भारत कैसे भेजा गया, उसने यहां नौकरी कैसे हासिल की, यामिनी से शादी कैसे की और आसपास के लोगों का भरोसा किस तरह जीता, इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। ये मामूली कमियां नहीं हैं, बल्कि कहानी की बुनियाद से जुड़े सवाल हैं। इनके कारण दर्शक कहानी में डूबने के बजाय लगातार तर्क तलाशता रहता है।

यही समस्या उसकी याददाश्त जाने के बाद भी बनी रहती है। भारत में उसके साथ काम कर रहे पाकिस्तानी साथी उसे उसकी असली पहचान याद दिलाने के लिए तस्वीरों या दूसरे सबूतों का सहारा क्यों नहीं लेते? फिल्म इस दिशा में कुछ कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी सतही है कि सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। जिस स्थिति से कॉमेडी पैदा हो सकती थी, वही कहानी की कमजोरी बन जाती है।

दूसरी बड़ी कमी फिल्म का हास्य पक्ष है। कॉमेडी फिल्म से दर्शक यही उम्मीद करता है कि वह कुछ देर के लिए उसे रोजमर्रा की चिंताओं से दूर ले जाकर हंसने का मौका देगी। ‘उड़ता तीर’ इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती।

दो-चार जगह हंसी जरूर आती है, लेकिन ज्यादातर कॉमेडी दृश्य अपना असर छोड़ने में नाकाम रहते हैं। कई बार हास्य पैदा करने की कोशिश साफ नजर आती है, लेकिन वह स्वाभाविक मनोरंजन में नहीं बदल पाती। समस्या केवल कमजोर पंचलाइन की नहीं, बल्कि परिस्थितियों के सही ढंग से विकसित न होने की भी है।

कॉमेडी में दृश्यों की टाइमिंग, किरदारों की प्रतिक्रिया और घटनाओं का स्वाभाविक विकास बेहद अहम होता है। फिल्म इन पहलुओं में संतुलन नहीं बना पाती। नतीजतन, इसका दिलचस्प आधार भी दर्शकों को बांधकर रखने में नाकाम रहता है।

फिल्म के दूसरे ट्रैक भी कहानी को मजबूती नहीं देते। राहुल बोस और स्मिता तांबे का लव ट्रैक खास प्रभाव नहीं छोड़ता। इसी तरह भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच वाला प्रसंग भी दर्शकों पर अपेक्षित असर नहीं डालता।

इन हिस्सों को मुख्य कहानी से बेहतर ढंग से जोड़कर हास्य और ड्रामा दोनों को प्रभावी बनाया जा सकता था। लेकिन ये प्रसंग अलग-थलग महसूस होते हैं और न तो किरदारों को पर्याप्त गहराई देते हैं, न ही कहानी को आगे बढ़ाने में खास योगदान करते हैं।

आकाश कौशिक बतौर निर्देशक निराश करते हैं। उनका कहानी कहने का तरीका कई जगह उलझन पैदा करता है। दर्शकों के मन में सवाल उठते रहते हैं, लेकिन फिल्म समय रहते उनका जवाब नहीं देती। अंतिम हिस्से में बिलाल उर्फ विक्रांत के व्यवहार को समझाने की कोशिश होती है, मगर तब तक दर्शक कहानी से अपना जुड़ाव खो चुका होता है।

निर्देशक फिल्म को तेज रफ्तार देने के चक्कर में कहानी और किरदारों को विकसित होने का पर्याप्त समय नहीं देते। जहां किसी परिस्थिति को ठहरकर हास्य में बदलना चाहिए था, वहां फिल्म अगले दृश्य की ओर बढ़ जाती है। दूसरी ओर, कहानी की विश्वसनीयता के लिए जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस जल्दबाजी में न तो किरदार ठीक से स्थापित हो पाते हैं और न ही कॉमेडी खुलकर सामने आती है।

आयुष्मान खुराना अच्छे अभिनेता हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग से भी दर्शकों को उम्मीदें रहती हैं। लेकिन ‘उड़ता तीर’ में वे अपने पूरे रंग में नजर नहीं आते। इसकी वजह केवल उनका अभिनय नहीं, बल्कि किरदार और पटकथा की सीमाएं भी हैं। उन्हें ऐसे पर्याप्त दृश्य नहीं मिलते, जहां वे अपनी कॉमिक टाइमिंग का प्रभावी इस्तेमाल कर सकें।

सारा अली खान के किरदार को भी ज्यादा विस्तार नहीं मिला है। उनकी भूमिका कहानी में मौजूद जरूर है, लेकिन उसे यादगार बनाने के लिए जरूरी मौके नहीं दिए गए।

राहुल बोस ने यह रोल क्यों किया समझ से परे है। बृजेंद्र काला भी अपने किरदार में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। इसके उलट, गुलशन ग्रोवर, राम कपूर और सुहैल नय्यर अपने-अपने किरदारों को बेहतर ढंग से निभाते हैं। मुकुल देव खास तौर पर ध्यान खींचते हैं। उनका किरदार मजेदार है और वे कुछ मौकों पर दर्शकों को हंसाने में सफल रहते हैं।

फिल्म के गानों के लिए कहानी में सही परिस्थितियां तैयार नहीं की गई हैं। गाने भी इतने प्रभावशाली नहीं बन पाए कि अलग से याद रह सकें। वे कहानी के प्रवाह या मनोरंजन में खास योगदान नहीं देते।

तकनीकी मोर्चे पर भी फिल्म औसत से थोड़ा ही ऊपर नजर आती है। फिल्म की एडिटिंग ऐसी है, कि कई जगह झटके लगते हैं।

‘उड़ता तीर’ का ट्रेलर एक हल्की-फुल्की, शरारती और मनोरंजक कॉमेडी की उम्मीद जगाता है। फिल्म का मूल विचार भी ऐसा है, जिससे एक अच्छी जासूसी कॉमेडी बनाई जा सकती थी। लेकिन कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम, अधूरे किरदार और फीका हास्य इसकी संभावनाओं पर पानी फेर देते हैं। कई बार ट्रेलर फिल्म की सबसे अच्छी चीज साबित होता है और ‘उड़ता तीर’ इसका उदाहरण है।