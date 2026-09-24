Bigg Boss 20: मैरी कॉम का छलका दर्द, रीति तिवारी ने लव गिल के सामने खोला दिल का राज

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का हर नया एपिसोड दर्शकों के लिए ड्रामा, इमोशन्स और हाई-वोल्टेज एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आ रहा है। घर में दिन-ब-दिन बदलते रिश्ते और नए कप्तानी-टास्क के समीकरणों ने शो में जबरदस्त रोमांच भर दिया है। ताज़ा एपिसोड की शुरुआत कंटेस्टेंट्स के बीच आपसी तालमेल बिठाने, भावनाओं को काबू में रखने और आने वाली चुनौतियों के लिए रणनीतियां बनाने से हुई।

रिंग के बाहर मैरी कॉम का इमोशनल अवतार

छह बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम का एक बेहद भावुक और खास रूप 'बिग बॉस' में दर्शकों को देखने को मिला। कनिष्का मान, ईशा रिखी, आम्रपाली दुबे और यंग डीएसए से बात करते हुए मैरी कॉम ने अपनी दिल की बात साझा की। उन्होंने कहा कि वह खुद को सिर्फ बॉक्सिंग रिंग के भीतर ही स्टार मानती हैं, जबकि घर में मौजूद बाकी सभी लड़कियां अपनी-अपनी जगह बेहद मजबूत और स्टार हैं। मैरी कॉम ने अपने बचपन के कठिन संघर्षों और एक एथलीट बनने के सफर में आई चुनौतियों को याद किया। उनके इस बयान ने सभी घरवालों का दिल जीत लिया और घर का माहौल कुछ देर के लिए काफी भावुक हो गया।

रीति ने लव गिल से बयां किया दिल का राज

एपिसोड में एक निजी बातचीत के दौरान रीति और लव गिल के बीच गहरी गुफ्तगू देखने को मिली। रीति ने अपनी पिछली रिलेशनशिप को याद करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अपने पिछले रिश्ते में रहते हुए ही उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उनके मन में अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आ चुकी हैं। रीति का यह खुलासा लव गिल को भी काफी दिलचस्प लगा।

यंग डीएसए और लव गिल का विवाद

बिग बॉस के घर में बिना लड़ाई-झगड़े के दिन बीतना नामुमकिन सा लगता है। एपिसोड में यंग डीएसए और लव गिल के बीच अचानक बहस शुरू हो गई। आम्रपाली दुबे और स्काउटओपी ने बीच-बचाव करने और मामला शांत कराने की काफी कोशिश की, लेकिन लव गिल बहस बढ़ाने पर अड़े रहे।

हालांकि, कुछ ही देर में माहौल बिल्कुल बदल गया और दोनों आपस में ही हंसने लगे। यह तनावपूर्ण बहस मस्ती-मजाक में तब्दील हो गई, जब यंग डीएसए ने लव गिल की चप्पल उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दी। जवाब में लव ने भी यंग की चप्पल पूल में बहा दी। इस पूरे वाकये को देखकर आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कबूल किया कि जब लव को गुस्सा आता है, तो वह थोड़ा डर जाती हैं।

'बुलिंग' के नए तरीके पर छिड़ा घमासान

सुबह की शुरुआत एक नई बहस के साथ हुई। आरिफा ने उदिति सिंह के साथ चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि विरोधी टीम के सदस्य उन्हें देखते हुए जानबूझकर गाने गा रहे हैं। आरिफा का मानना था कि 'बुलिंग' शब्द अब पुराना हो चुका है और दूसरी टीम ने गानों के जरिए उन पर निशाना साधने का नया तरीका खोज लिया है।

इस मुद्दे पर आम्रपाली ने आरिफा को बेफालतू का ड्रामा न फैलाने की सलाह दी, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आम्रपाली ने सीधे तौर पर कहा कि आरिफा अपने खुद के ग्रुप के प्रति भी वफादार नहीं हैं। वहीं, माही विज ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विरोधी टीम 'इंदुमती' नाम का जिक्र करके गाना गा रही थी, हालांकि वह यह तय नहीं कर पाईं कि निशाना कौन था।

किचन में स्ट्राइक और टास्क की जंग

झगड़े से नाराज होकर आम्रपाली और लव गिल ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। मैरी कॉम ने भी किचन की जिम्मेदारियों से ब्रेक ले लिया। स्थिति बिगड़ती देख गिल्लू ने रसोई के काम को फिर से बांटने की मांग की, जबकि आम्रपाली ने टीमों के बीच अंडों के बंटवारे का प्रस्ताव रखा।