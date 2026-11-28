'रामायण' में रावण को अच्छा दिखाने के आरोपों पर नमित मल्होत्रा ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों मिला दशानन को इतना महत्व

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों और फिल्म जगत के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। रणबीर कपूर को भगवान राम, साई पल्लवी को सीता और यश को रावण की भूमिका में पेश करने वाली इस फिल्म को जहां भव्यता और अभिनय के लिए सराहना मिल रही है, वहीं रावण के किरदार को मिले स्क्रीन टाइम और उसकी प्रस्तुति को लेकर बहस भी छिड़ी हुई है।

इसी बीच फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान इन आलोचनाओं का बेबाकी से जवाब दिया है। फिल्म में रावण को सहानुभूति या सकारात्मक छवि के साथ दिखाए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए नमित मल्होत्रा ने कहा कि पूरी फिल्म में रावण ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है।

उनके अनुसार, दर्शकों को रावण का रूप इसलिए प्रभावशाली लगा क्योंकि उस किरदार को सुपरस्टार यश ने निभाया है और उनके अभिनय को पसंद किया गया है। मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि कहानी में रावण का गुणगान कहीं नहीं किया गया, बल्कि उसका भयंकर विनाश दिखाया गया है, जिसे रोकने के लिए भगवान राम का अवतरण होता है। उन्होंने कहा कि यह एक सार्वभौमिक फिल्म है, जिसमें दशानन से रावण बनने की यात्रा और उसके शक्तिशाली होने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है।

नमित मल्होत्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि रावण मात्र द्वेषपूर्ण था, तो भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने उसे लगभग अमरत्व का वरदान क्यों दिया। उनके मुताबिक, ऐसे वरदान पाने के लिए उसने अवश्य ही कोई तप या कर्म किया होगा। साथ ही उन्होंने यह संदेश भी दिया कि जब ईश्वर सब कुछ प्रदान करते हैं, तब स्वयं को अपरिहार्य मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। रावण के पतन का कारण भी उसका यही अहंकार बना।

1790 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कहानी और विमर्श के साथ-साथ 'रामायण: पार्ट 1' की व्यावसायिक सफलता भी सुर्खियों में है। सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, रिलीज के 23वें दिन फिल्म ने भारत में 8.45 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल नेट कलेक्शन 1,000.55 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1,195.10 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जबकि विदेशी बाजारों से इसे 595 करोड़ रुपये मिले हैं।

इन आंकड़ों के साथ फिल्म का कुल विश्वव्यापी ग्रॉस कलेक्शन 1,790.10 करोड़ रुपये हो गया है। इस उपलब्धि के साथ 'रामायण: पार्ट 1' ने 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,788.06 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया है और वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।