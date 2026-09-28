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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 28 September 2026 (11:12 IST)

Bigg Boss 20 में बड़ा एविक्शन, बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी का 3 हफ्ते में खत्म हुआ सफर

Bigg Boss 20 Elimination
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 28 Sep 2026 (11:14 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में हर बीतते दिन के साथ ड्रामा, सस्पेंस और कंट्रोवर्सी का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। घर में जारी खींचतान और नए-नए ग्रुप्स के बीच शो के दूसरे 'वीकेंड का वार' में दर्शकों को एक बड़ा झटका लगा है। मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस और लोकप्रिय रैपर बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी का सफर आखिरकार बिग बॉस से खत्म हो गया है। 
 
सलमान खान ने ईशा के एलिमिनेशन की आधिकारिक घोषणा की। इस हफ्ते बेघर होने की तलवार ईशा रिखी और जाने-माने रैपर यंग डीएसए  सिर पर लटक रही थी। दोनों ही सेलिब्रिटीज नॉमिनेशन की रेड ज़ोन श्रेणी में थे। हालांकि, जैसे ही एलिमिनेशन की बारी आई, जनता के वोटों के आंकड़े ने बाजी पूरी तरह पलट दी। यंग डीएसए को उनके स्ट्रॉन्ग फैन बेस और घर में एक्टिव गेमप्ले की वजह से भारी समर्थन मिला।
 
दूसरी ओर, ईशा रिखी दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पाईं और उन्हें सबसे कम वोट प्राप्त हुए। कम वोटिंग काउंट के चलते सलमान खान ने ईशा के सफर पर विराम लगाने का ऐलान किया। इसके साथ ही ईशा रिखी इस 20वें सीजन से एविक्ट होने वाली दूसरी सदस्य बन गई हैं।
 
तीन हफ्तों के सफर में नहीं छोड़ पाईं छाप
'बिग बॉस 20' के घर में ईशा रिखी का यह कुल तीन हफ्तों का सफर रहा। शो में अपनी शुरुआत से ही उन्होंने खुद को स्थापित करने और घर के बाकी सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि, सोशल मीडिया पर फैंस और दर्शकों के बीच उनके गेम को लेकर मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिला।
 
जहाँ कुछ फैंस को उनका शांत और सुलझा हुआ स्वभाव पसंद आया, वहीं बड़े वर्ग का मानना था कि बिग बॉस जैसे आक्रामक और रणनीतिक मुकाबले में वे वैसी छाप या पहचान नहीं छोड़ पाईं जैसी उनसे उम्मीद थी। यह ईशा का पहला बड़ा टीवी रियलिटी शो था, जो उम्मीद से काफी पहले समाप्त हो गया।
 
अब 14 दावेदार मैदान में
ईशा रिखी से पहले घर के सदस्य रोहिद खान इस सीजन के पहले बेघर होने वाले कंटेस्टेंट बने थे। रोहिद के बाद अब ईशा के भी बाहर हो जाने से घर के अंदर का मुकाबला और तीखा हो गया है। शुरुआती 16 सदस्यों में से दो के चले जाने के बाद अब ट्रॉफी की दौड़ में कुल 14 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं।
 
वाइल्डकार्ड एंट्री से बदलेगा घर का माहौल
शो से आ रही एक्सक्लूसिव खबरों की मानें तो मेकर्स इस ट्विस्ट को यहीं खत्म नहीं करने वाले हैं। ईशा के बाहर होते ही घर में जल्द ही धमाकेदार 'वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स' की एंट्री कराने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि नए सदस्यों के आने से घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। मौजूदा गुटबाज़ी, पुरानी दोस्तियों और दुश्मनी के बने-बनाए समीकरणों में भारी उलटपुलट होना तय है।
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