'द वन' ने दूसरे दिन पकड़ी रफ्तार, सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की फिल्म की कमाई में 37.5% का उछाल

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फैंटेसी थ्रिलर फिल्म 'द वन - फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 25 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन शनिवार यानी रिलीज के दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा और सकारात्मक उछाल देखने को मिला है।

शुरुआती समीक्षाओं के बावजूद, वीकेंड का फायदा सीधे तौर पर फिल्म के बिजनेस में नजर आ रहा है। माउथ पब्लिसिटी और फैंटेसी-सुपरनैचुरल जॉनर के शौकीनों की वजह से थिएटर्स में दर्शकों की संख्या बढ़ी है।

दूसरे दिन कमाई में 37.5% की शानदार बढ़त

'सैकनिल्क' के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'द वन' ने अपने दूसरे दिन (शनिवार) भारत में 11 करोड़ रुपये (नेट) का शानदार कारोबार किया है। जबकि फिल्म ने अपने पहले दिन 8 करोड़ रुपये के साथ धीमी शुरुआत की थी। ओपनिंग डे के मुकाबले शनिवार को फिल्म की कमाई में लगभग 37.5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इस बढ़त के साथ ही फिल्म का दो दिनों का कुल भारत नेट कलेक्शन अब 19 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

शनिवार को बढ़े शोज, नाइट शोज रहे हाउसफुल

फिल्म को लेकर दर्शकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए मेकर्स और एग्जीबिटर्स ने इसके शोज की संख्या में भी बढ़ोतरी की है। जहां शुक्रवार को देशभर में फिल्म के 6,746 शोज चलाए गए थे, वहीं शनिवार को यह संख्या बढ़कर 6,887 शोज हो गई। हिंदी 2D वर्जन की बात करें तो शनिवार को फिल्म की कुल ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 38.54% दर्ज की गई।



लोककथा पर आधारित है कहानी

'पंचायत' फेम निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'द वन - फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। फिल्म का प्लॉट एक रहस्यमयी और प्रतिबंधित जंगल के इर्द-गिर्द बुना गया है, जो दर्शकों को थ्रिल और सुपरनैचुरल अहसास कराता है।

यह कहानी बिहार के पटना जिले के बिहटा स्थित प्रसिद्ध मां वन देवी मंदिर से जुड़ी सदियों पुरानी लोककथाओं और मान्यताओं से प्रेरित है। भारतीय लोककथाओं और आधुनिक फैंटेसी का यह मिश्रण सिनेमाप्रेमियों के लिए एक नया अनुभव लेकर आया है।

फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिनकी केमिस्ट्री को पर्दे पर सराहा जा रहा है। उनके अलावा अनुप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनेश पॉल जैसे मंझे हुए कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।