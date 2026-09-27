51वें दिन भी 'हनुमान अंश' का तूफान! 94% उछाल के साथ 300 करोड़ क्लब के बेहद करीब

भारतीय सिनेमा में इन दिनों एक ऐसी फिल्म का डंका बज रहा है, जिसने बिना किसी बड़े स्टारपावर और भारी-भरकम बजट के इतिहास रच दिया है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' अपने आठवें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है।

रिलीज के 51वें दिन फिल्म ने जो आंकड़ा पेश किया है, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स से लेकर बड़े-बड़े फिल्म मेकर्स को हैरान कर दिया है। आमतौर पर कोई भी फिल्म रिलीज के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सुस्त पड़ने लगती है, लेकिन 'हनुमान अंश' के मामले में यह बात बिल्कुल उलट साबित हो रही है।

Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने अपने 51वें दिन यानी शनिवार को जबरदस्त वापसी करते हुए 6.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इससे एक दिन पहले फिल्म की कमाई 3.35 करोड़ रुपये रही थी। यानी सिर्फ एक दिन के भीतर फिल्म के बिजनेस में 94% का विशाल उछाल देखा गया। फिल्म ने अपने सातवें हफ्ते में भी 44.80 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया था, जो यह साबित करता है कि दर्शकों का इस फिल्म से जुड़ाव कितना गहरा है।

300 करोड़ नेट क्लब के बेहद करीब

शनिवार की इस ऐतिहासिक कमाई के साथ ही 'हनुमान अंश' भारत में 300 करोड़ रुपये नेट का जादुई आंकड़ा छूने से बस कुछ ही कदम दूर है। फिल्म का ऑल इंडिया कलेक्शन ग्राफ इस प्रकार है-

भारत में कुल नेट कलेक्शन: 298.03 करोड़ रुपए

भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन: 352.10 करोड़ रुपए

ओवरसीज (विदेशों में) कुल ग्रॉस: 37.75 करोड़ रुपए

वर्ल्डवाइड (दुनिया भर में) कुल कलेक्शन: 389.85 करोड़ रुपए

महज 1.8 से 2 करोड़ रुपये के सीमित बजट में बनी यह फिल्म अब तक अपने बजट का 190 गुना से अधिक का मुनाफा कमा चुकी है। यह साल 2026 की सबसे बड़ी 'स्लीपर हिट' बन गई है। फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में शनिवार को दर्शकों की भारी भीड़ दर्ज की गई। 51वें दिन फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 44.04% रही। दिन बीतने के साथ ही सिनेमाघरों में दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती गई।

सच्ची लगन और आस्था की जीत

7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म महान संत नीम करोली बाबा के आध्यात्मिक जीवन और अनुभवों पर आधारित है। फिल्म की पटकथा खुद निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी की किताब 'डिवाइन डिटूर' से प्रेरित है। फिल्म में शोभिनाव सत्या, चंदन आनंद, गुलशन पांडे, अनिल रस्तोगी और पूर्णिमा तिवारी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।