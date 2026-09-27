'रामायण' से सामने आया यश का रावण अवतार, सोने के मुकुट और तीखी नजरों ने लूटी महफिल

नमित मल्होत्रा की 'रामायण', नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म को लेकर हर नए खुलासे के साथ दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इसी बीच मेकर्स ने रॉकिंग स्टार यश का रावण के रूप में पहला ऑफिशियल पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें उनके भव्य और दमदार अवतार की झलक देखने को मिल रही है।

ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यश का रावण अवतार फिल्म के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक बना हुआ है। अपनी पहली ही झलक से प्रभाव छोड़ने वाले अभिनेता अपने किरदार में एक जबरदस्त तीव्रता और प्रभावशाली आभा लेकर आए हैं, जिसने महाकाव्य में उनके किरदार को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

जारी किए गए पोस्टर में यश अपने शानदार और प्रभावशाली अंदाज में नजर आ रहे हैं। कीमती रत्नों से जड़े चमकदार सुनहरे मुकुट, मोतियों की कई परतों वाली मालाओं और भारी सोने के कंगनों से सजे यश अपनी तीखी निगाहों और दमदार व्यक्तित्व से पूरे फ्रेम पर छाए हुए हैं।

रावण एक शक्तिशाली राजा, अपार ज्ञान से संपन्न और लंका के एक प्रभावशाली शासक थे। यश ने उनके इसी प्रभावशाली व्यक्तित्व और शाही अंदाज को पर्दे पर बखूबी उतारा है। यह शानदार पोस्टर उस भव्यता और विशाल स्तर की भी झलक देता है, जिसके साथ रावण के किरदार को बड़े पर्दे के लिए तैयार किया गया है।

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ अब तक की सबसे महान कथाओं में से एक को बड़े पर्दे पर जीवंत करने की कोशिश है, जिसमें महाकाव्य की भव्यता, भावनाओं और सदाबहार किरदारों को एक सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश किया जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी।

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ द्वारा 8 बार ऑस्कर जीत चुके DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर निर्मित यह दो भागों वाली महागाथा दुनियाभर में IMAX में रिलीज होगी। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा।