कृति सेनन ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया को किया बर्थडे विश, लिखा- 'हैप्पी बर्थडे क्यूटी',फैंस पूछने लगे शादी का सवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। यूं तो कृति अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना ही पसंद करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वह कभी-कभी फैंस को अपनी जिंदगी की खास झलकियां दिखा देती हैं।

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बहिया के जन्मदिन पर एक बेहद प्यारा पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद इंटरनेट पर दोनों के रिश्ते और शादी को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं।

19 नवंबर को कबीर बहिया ने अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर कृति सेनन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कबीर की एक कैंडिड और मजेदार तस्वीर साझा की। बीच वेकेशन की इस तस्वीर में कबीर ढलते सूरज के खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने बेहद क्यूट और फनी एक्सप्रेशन देते नजर आ रहे हैं।





फोटो के साथ कृति ने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे क्यूटी"। इसके साथ उन्होंने एक लाल दिल और बुरी नजर से बचाने वाला इमोजी भी लगाया।

कृति का यह छोटा-सा लेकिन प्यार भरा संदेश देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस इस जोड़ी पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। जहां कई यूजर्स ने कबीर को लकी बताया, वहीं कुछ फैंस ने तो कमेंट सेक्शन और रेडिट पर यह तक पूछ लिया कि अब इस रिश्ते को तीन साल होने जा रहे हैं, तो दोनों शादी कब कर रहे हैं?

दिवाली से लेकर परिवार के खास फंक्शन तक साथ दिखी जोड़ी

यह पहली बार नहीं है जब कृति और कबीर की नजदीकियों ने सुर्खियां बटोरी हों। साल 2024 से ही दोनों के डेटिंग की खबरें चल रही हैं। हाल ही में दिवाली के मौके पर भी कृति ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें कबीर बहिया भी उनके साथ पोज देते नजर आए थे। उस पोस्ट के कैप्शन में कृति ने लिखा था, "साल का मेरा सबसे पसंदीदा समय, मेरे कुछ सबसे पसंदीदा लोगों के साथ।" इससे पहले कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी में भी कबीर की मौजूदगी और उनके डांस ने सबका ध्यान खींचा था।

तमाम अटकलों और साथ बिताए पलों के बावजूद न तो कृति और न ही कबीर ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि की है। बीते दिनों कृति सेनन ने अपनी लव लाइफ के बारे में पूछे जाने पर कहा था, "मैं कम से कम अपनी शादी होने तक अपनी निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहती। जिस दिन मेरी शादी होगी, मैं इस पर खुलकर बात करूंगी। कुछ चीजें सिर्फ मेरे और मेरे करीबियों के लिए होती हैं और हम आपस में सब कुछ साझा करते हैं।"

कौन हैं कबीर बहिया?

कबीर बहिया लंदन में रहने वाले एक युवा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने साल 2020 में 'वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड' की स्थापना की थी, जो एयरलाइन रिप्रेजेंटेशन सेवाओं में काम करती है। कबीर का संबंध एक बेहद प्रतिष्ठित और समृद्ध कारोबारी परिवार से है। उनके पिता कुलजिंदर बहिया यूके की दिग्गज ट्रैवल कंपनी 'साउथॉल ट्रैवल' के मालिक हैं।