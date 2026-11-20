सामंथा रुथ प्रभु बनीं मां, पति राज निदिमोरु संग किया बेटे का स्वागत, रखा बेहद खास आध्यात्मिक नाम

साउथ सिनेमा से लेकर ओटीटी की दुनिया तक अपनी दमदार अदाकारी का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और मशहूर फिल्ममेकर राज निदिमोरु की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है। यह स्टार कपल माता-पिता बन गया है। सामंथा ने 19 नवंबर 2026 को एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है।

सामंथा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा कर फैंस को यह खुशखबरी दी। इसके साथ ही कपल ने अपने पहले बच्चे की पहली झलक और उसका नाम भी दुनिया के सामने रख दिया है।

बेटे का नाम रखा 'देव निदिमोरु', जानिए क्या है इसका अर्थ

सामंथा और राज ने अपने नन्हे मेहमान का नाम 'देव निदिमोरु' (Dev Nidimoru) रखा है। 'देव' एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ भगवान, ईश्वर या दिव्य शक्ति होता है। भारतीय संस्कृति में इस नाम को पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर साझा की है, उसमें क्रीम रंग के कपड़ों में लिपटा नन्हा बेटा अपनी मां की छोटी उंगली को थामे नजर आ रहा है। इस दिल छू लेने वाली तस्वीर के साथ सामंथा ने कैप्शन में लिखा, "हमारा प्यारा बेटा देव निदिमोरु। 19.11.2026। आज हमारा दिल जितना खुश है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। सामंथा और राज।" पोस्ट के साथ उन्होंने दिल और नजरबट्टू वाली इमोजी भी लगाई है।

सेलेब्स और फैंस ने दी बधाइयां

पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। साउथ अभिनेत्री वरलक्ष्मी सरथकुमार ने कपल को ढेर सारा प्यार भेजा, वहीं सामंथा की हालिया फिल्म 'मां इंति बंगारम' की को-स्टार श्रीमुखी ने उत्साह जताते हुए लिखा, "ओएमजी! बहुत-बहुत बधाई सैम।" इसके अलावा सोफी चौधरी ने भी शुभकामनाएं देते हुए अपना प्यार जताया।

डिलीवरी से पहले हुआ था 'मातृ शिशु मंगल आशीर्वादम' समारोह

बेटे के जन्म से कुछ दिन पहले ही सामंथा और राज के घर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ जश्न का माहौल था। सितंबर में हुए सीमंथम (गोद भराई) के बाद हाल ही में परिवार ने 'मातृ शिशु मंगल आशीर्वादम' समारोह का आयोजन किया था। राज निदिमोरु की बहन शीतल ने इस खास पूजा की झलकियां साझा करते हुए बताया था कि परिवार की सभी बुजुर्ग महिलाओं ने सामंथा और आने वाले नन्हे मेहमान को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दिया।

सेट से शुरू हुई दोस्ती और कोयंबटूर में हुई थी शादी

गौरतलब है कि सामंथा और राज ने पहली बार साल 2021 में सुपरहिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 2' में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों 2024 की सीरीज 'सिटाडेल: हनी बनी' में फिर साथ आए। साथ काम करने के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और दिसंबर 2025 में कपल ने कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र के लिंग भैरवी मंदिर में 'भूत शुद्धि विवाह' पद्धति से शादी कर अपने रिश्ते को आधिकारिक नाम दिया। राज और सामंथा दोनों की यह दूसरी शादी है।