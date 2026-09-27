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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 27 September 2026 (17:44 IST)

गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी पर कश्मीरा शाह का पलटवार! सुनीता आहूजा के सपोर्ट में कही बड़ी बात

Govinda Sunita Ahuja controversy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 27 Sep 2026 (17:45 IST)
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बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही अनबन अब सोशल मीडिया पर एक बड़े युद्ध में बदल चुकी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सुनीता आहूजा ने सार्वजनिक रूप से अपने वैवाहिक जीवन की दिक्कतों पर बात की और महिलाओं व युवाओं से समर्थन की अपील की। 
 
इसके तुरंत बाद गोविंदा को उनकी सह-कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन करते देखा गया, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि, यह मामला तब और बिगड़ गया जब कोमल रानी ने बिना नाम लिए सुनीता आहूजा पर अत्यंत गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए। 
 
वहीं अब गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह अपनी मामी सुनीता के समर्थन में मजबूती से उतर आई हैं। इस जुबानी जंग के बीच कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और कड़ा बयान जारी कर सुनीता आहूजा का समर्थन किया। 
 
कोमल रानी का नाम लिए बिना कश्मीरा ने अपने 30 साल के करियर और 50 फिल्मों का हवाला देते हुए लिखा, मेरे किसी सह-कलाकार को मेरी पर्सनल लाइफ या फीलिंग्स के बारे में कभी कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ अपने पति कृष्णा से ही सब बातें साझा की हैं। कार्यस्थल पर कोई सह-कर्मी किसी के व्यक्तिगत जीवन की इतनी बारीक बातें जानता हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना।
 
कश्मीरा ने 'मर्डर' वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं तो हमें जिद्दी, घमंडी या स्वार्थी कहा जाता है, लेकिन यह पहली बार है जब हमें 'हत्यारा' कहा जा रहा है। अगर अपने पति, भाई या परिवार की रक्षा करने वाली हर महिला को हत्यारा कहा जाता है, तो मुझे मंजूर है। मुझे गर्व है कि सुनीता मामी एक मजबूत महिला हैं और मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी।
 
रहस्यमयी महिला और धोखे पर कश्मीरा का तंज
इससे पहले भी कश्मीरा ने एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी थी। उन्होंने किसी 'मिस्ट्री वुमन' का महिमामंडन करने पर नाराजगी जताते हुए लिखा था कि लोग अपनी समर्पित पत्नियों को छोड़कर कम उम्र की महत्वाकांक्षी लड़कियों के पीछे भागने वाले पुरुषों को आदर्श बनाना बंद करें। कश्मीरा के इस बयान को सीधे तौर पर गोविंदा की सह-कलाकार पर तंज माना गया।
 
गोविंदा और सुनीता आहूजा का विवाह वर्ष 1987 में हुआ था। तीन दशकों से अधिक समय तक साथ रहने के बाद, उनके रिश्ते में कड़वाहट की खबरें सामने आने लगी थीं। यहां तक कि दोनों के तलाक की अर्जी दाखिल करने की अफवाहें भी उड़ीं, हालांकि बाद में गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों को साथ देखा गया था। वहीं, सुनीता ने कुछ पॉडकास्ट्स में गोविंदा के बाहरी रिश्तों को लेकर खुलकर बात की थी, जिससे इस पूरे विवाद ने नया रूप ले लिया।
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