Rise & Fall 2: 'मोटी' लिखे ब्लाउज में पहुंचीं स्वरा भास्कर, बॉडी शेमिंग करने वालों को दिया करारा जवाब

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन का धमाकेदार आगाज हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस बार शो को होस्ट कर रहे हैं। प्रीमियर एपिसोड ने ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। शो में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली, लेकिन उनका अंदाज हर किसी से बिल्कुल अलग था।

स्वरा ने अपनी एंट्री के साथ ही उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया, जो पिछले तीन सालों से उनके बढ़े हुए वजन को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे।

पर्पल साड़ी और 'मोटी' लिखा ब्लाउज

शो के मंच पर जब स्वरा भास्कर ने कदम रखा, तो हर किसी की निगाहें उनके पहनावे पर टिक गईं। स्वरा ने एक खूबसूरत पर्पल रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके ब्लाउज की हुई। स्वरा के ब्लाउज पर बड़े-बड़े अक्षरों में 'मोटी' लिखा हुआ था।

जब शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने स्वरा से इस अनोखे और साहसिक फैशन चॉइस के पीछे की वजह पूछी, तो स्वरा ने बेबाकी से अपना दर्द और जवाब दोनों साझा किया। स्वरा ने बताया कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि पिछले तीन वर्षों से झेली जा रही सोशल मीडिया ट्रोलिंग का एक सशक्त जवाब है।

अपनी बात रखते हुए स्वरा भास्कर ने कहा, "मेरी बेटी अब तीन साल की है और बेटी के जन्म के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर अजनबियों द्वारा मुझे मेरे वजन को लेकर निशाना बनाया जा रहा है।" स्वरा ने आगे खुलासा किया कि लोग उन्हें किस तरह के भद्दे कमेंट्स करते हैं।

उन्होंने कहा, लोग कहते हैं मोटी हो गई है, भैंस हो गई है, गाय, हिप्पो और हाथी हो गई है। मैंने सोचा कि अब इन सभी शब्दों को स्वीकार कर लेती हूं और गर्व से अपनाती हूं। जो लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यह उनके मुंह पर सीधा जवाब है।

स्वरा के इस बयान ने शो में मौजूद अन्य प्रतिभागियों के साथ-साथ दर्शकों का भी दिल जीत लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि किसी के तानों से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत कैसे बनाया जाता है।

स्टार्स से सजा है 'राइज एंड फॉल 2' का मंच

वीरेंद्र सहवाग की मेजबानी में शुरू हुआ 'राइज एंड फॉल' का यह सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स Prime Video और MX Player पर स्ट्रीम हो रहा है। इसके नए एपिसोड रोजाना दोपहर 12 बजे देखे जा सकते हैं। इस बार शो में मनोरंजन, राजनीति और सोशल मीडिया की दुनिया से कई नामचीन चेहरे शामिल हुए हैं।

शो के प्रमुख कंटेस्टेंट्स:

स्वरा भास्कर (अभिनेत्री)

करण पटेल (टीवी अभिनेता)

तेज प्रताप यादव (राजनीतिज्ञ)

प्रियंका चाहर चौधरी और गौतम गुलाटी

शहजाद पूनावाला और मनीष कश्यप

काजल राघवानी और सारा गुरपाल

सिवेट तोमर, कायरा अनु, निहारिका तिवारी, राज ग्रोवर, इरीना रुदाकोवा और अनीश भागा।