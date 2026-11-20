आदित्य धर ने पत्नी यामी गौतम के लिए कही दिल छू लेने वाली बात, बोले- जिंदगी में आते ही बदल गई मेरी किस्मत

भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी फिल्मों के जरिए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले मशहूर फिल्ममेकर आदित्य धर इन दिनों अपनी हालिया ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' की अपार सफलता का जश्न मना रहे हैं। हाल ही में आयोजित सीएनएन-न्यूज18 इंडियन ऑफ द ईयर 2026 अवॉर्ड समारोह में आदित्य धर और उनकी पत्नी, अभिनेत्री यामी गौतम को सम्मानित किया गया।

इस खास मौके पर मंच से बोलते हुए आदित्य धर काफी भावुक नजर आए और उन्होंने अपनी ऐतिहासिक कामयाबी का पूरा श्रेय यामी गौतम को देते हुए उन्हें अपने जीवन का 'लेडी लक' बताया।

रातोंरात स्टार बनने में 20 साल लग गए

अवॉर्ड स्वीकार करने के बाद अपने 20 साल के लंबे फिल्मी सफर को याद करते हुए आदित्य धर ने कहा कि बाहर से देखने वालों को भले ही यह रातोंरात मिली कामयाबी लगती हो, लेकिन इसके पीछे दो दशकों की कड़ी मेहनत छिपी है। यामी गौतम की ओर देखते हुए आदित्य ने बेहद आत्मीयता से कहा, मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरी शादी उस इंसान से हुई है, जो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्सियत हैं। जिस पल यामी ने मेरी जिंदगी में कदम रखा, मेरी तकदीर पूरी तरह बदल गई। आज मैं दुनिया के सामने 'भारत की कहानी' को इतने बड़े स्तर पर पेश कर पा रहा हूं, तो इसके पीछे उन्हीं का 'लेडी लक' और साथ है।

सेट पर 70 घंटे तक बिना सोए काम करते थे आदित्य

इस समारोह में यामी गौतम ने भी अपने पति के काम के प्रति जुनून और समर्पण से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। यामी ने बताया कि आदित्य अपने विजन को पर्दे पर उतारने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं।

उन्होंने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब आदित्य ने सेट पर लगातार करीब 70 घंटे तक बिना सोए काम किया। यामी के मुताबिक, इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना और उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना अदम्य साहस और अटूट विश्वास की मांग करता है, जो आदित्य में कूट-कूट कर भरा है।

असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर 'उरी' तक का सफर

आदित्य धर की यह सफलता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वे साल 2006 में आंखों में फिल्ममेकर बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे। शुरुआती दौर में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और साथ ही गीतकार व पटकथा लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 'काबुल एक्सप्रेस' (2006), 'आक्रोश' (2010) और 'तेज' (2012) जैसी फिल्मों के संवाद और गीत लिखे।

हालांकि, उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2019 में आया, जब उन्होंने विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से बतौर निर्देशक डेब्यू किया। 2016 की भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित इस फिल्म ने दुनियाभर में 341 करोड़ रुपये का कारोबार किया और आदित्य को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई लोकेश धर के साथ मिलकर 'बी62 स्टूडियोज' की स्थापना की, जिसके बैनर तले यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 (2024), धूम धाम (2025) और बारामूला (2025) जैसी चर्चित फिल्मों का निर्माण हुआ।

'धुरंधर' से रचा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास

निर्देशन से लगभग सात साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य धर ने रणवीर सिंह के साथ साल 2025 के अंत में फिल्म 'धुरंधर' के जरिए जबरदस्त वापसी की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के तमाम पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए वैश्विक स्तर पर 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। इसके बाद मार्च 2026 में रिलीज हुए इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' ने तो इतिहास ही रच दिया। यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है।