61 की उम्र में शाहरुख खान बनना चाहते हैं कूल हीरो, 'किंग' के ग्रे हेयर लुक की बताई खास वजह

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘किंग’ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित मेटा के एक विशेष कार्यक्रम में शाहरुख खान ने फिल्ममेकर करण जौहर के साथ बातचीत के दौरान अपने नए अंदाज, उम्र के मुताबिक किरदार चुनने और फिल्म से जुड़े कई मजेदार किस्से साझा किए।

इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने खुलकर बताया कि वे हमेशा से एक हीरो बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि करियर की शुरुआत में उन्हें खुद नहीं लगता था कि वे दिखने में बेहद आकर्षक हैं, इसलिए जब उन्हें हीरो बनने का मौका मिला तो उन्होंने इस पहचान को दिल से संजोकर रखा। हालांकि, समय के साथ उन्होंने अपने किरदारों और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर नई सोच अपनाई।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शाहरुख ने एक बेहद मजेदार वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान—जिसका नाम और सह-कलाकार उन्होंने जाहिर नहीं किए, लेकिन कहा कि करण जौहर इस बारे में जानते हैं—वे एक रोमांटिक डायलॉग बोल रहे थे। संवाद के बीच उन्हें अचानक अपनी और सह-अभिनेत्री के बीच के उम्र के अंतर का अहसास हुआ। शाहरुख ने हंसते हुए कहा कि उन्हें लगा जैसे वे प्यार की बातें करते-करते पूछने वाले हों कि कल सुबह का मैथ्स होमवर्क पूरा हुआ या नहीं।

61 की उम्र में ‘कूल हीरो’ का नया अंदाज

इसी अनुभव ने शाहरुख को यह सोचने पर मजबूर किया कि अब उन्हें अपनी असली उम्र के करीब के किरदार निभाने चाहिए। 61 वर्ष के हो चुके शाहरुख ने कहा कि वे बस अपनी उम्र का एक ‘कूल हीरो’ बनना चाहते हैं। फिल्म ‘किंग’ में उनके ग्रे बालों वाले लुक के पीछे भी यही सोच काम कर रही है।

शाहरुख के अनुसार, उम्र के मुताबिक दिखने और किरदार निभाने से उनके संवाद आज के दौर में भी स्वाभाविक और प्रासंगिक लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी अहम भूमिका में हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि दर्शक और खासकर युवा लड़कियां उन्हें एक ऐसे पिता और हीरो के रूप में देखें, जो अपनी उम्र के साथ सहज और आकर्षक हो। उनके मुताबिक, उम्र के साथ चलने का मतलब हीरो की छवि छोड़ना नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा सच्चा व भरोसेमंद बनाना है।

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी ‘किंग’ की पटकथा सिद्धार्थ आनंद के साथ सुजॉय घोष, सुरेश नायर और सागर पांड्या ने मिलकर लिखी है। यह फिल्म शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के लिए बड़े पर्दे की अहम शुरुआत मानी जा रही है। फिल्म में अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, राघव जुयाल और अभय वर्मा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।