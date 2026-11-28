फैमिली ड्रामा की मिठास या गैंगस्टर का खूनी खेल: 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी 9' में कौन किस पर भारी?

बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार दर्शकों के सामने दो एकदम विपरीत जॉनर की फिल्में आई हैं। एक ओर निर्देशक सूरज बड़जात्या की फैमिली रोमांटिक-ड्रामा 'ये प्रेम मोल लिया' है, जिसमें आयुष्मान खुराना और शर्वरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दूसरी ओर, निर्देशक आदित्य दत्त की एक्शन-थ्रिलर 'गनमास्टर जी 9' है, जिसमें इमरान हाशमी, जेनिलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना नजर आ रहे हैं।

समीक्षा के नजरिए से देखें तो ये दोनों ही फिल्में कमजोर हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी-अपनी कहानियों को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारने में चूक जाती हैं। लेकिन फिर भी, यदि दर्शक इस वीकेंड मनोरंजन के लिए सिनेमाघर जाना चाहते हैं, तो अपनी पसंद चुनने के लिए दोनों फिल्मों की विस्तृत तुलना यहां दी गई है।

1. ये प्रेम मोल लिया (Yeh Prem Mol Liya)

जॉनर: पारिवारिक ड्रामा और रोमांस (Family Drama / Romance)

पारिवारिक ड्रामा और रोमांस (Family Drama / Romance) निर्देशक: सूरज बड़जात्या

सूरज बड़जात्या मुख्य स्टारकास्ट: आयुष्मान खुराना, शर्वरी

अच्छाई (Positives):

प्रगतिशील विचार: फिल्म शादी के बाद लड़की के घर छोड़ने, सरनेम बदलने और मायके की जिम्मेदारियां छोड़ने जैसी पारंपरिक सोच पर एक सार्थक और प्रासंगिक सवाल उठाती है।

फिल्म शादी के बाद लड़की के घर छोड़ने, सरनेम बदलने और मायके की जिम्मेदारियां छोड़ने जैसी पारंपरिक सोच पर एक सार्थक और प्रासंगिक सवाल उठाती है। आखिरी आधा घंटा: फिल्म का क्लाइमैक्स और अंतिम 30 मिनट भावनात्मक रूप से संभलते हैं और कहानी के मूल संदेश को स्पष्ट करते हैं।

फिल्म का क्लाइमैक्स और अंतिम 30 मिनट भावनात्मक रूप से संभलते हैं और कहानी के मूल संदेश को स्पष्ट करते हैं। सॉफ्टनेस और पारिवारिक माहौल: सूरज बड़जात्या की फिल्मों की तरह इसमें रिश्तों की गर्माहट, पारिवारिक रस्में और साफ-सुथरा प्रस्तुतीकरण देखने को मिलता है।

बुराई (Negatives):

पुराने फॉर्मूले में उलझी नई सोच: विचार आधुनिक है, लेकिन इसे दिखाने के लिए निर्देशक ने वही पुराना और घिसा-पिटा फॉर्मूला (ढेर सारे रिश्तेदार, भोला नायक, पारिवारिक टकराव) अपनाया है, जो नए विषय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता।

विचार आधुनिक है, लेकिन इसे दिखाने के लिए निर्देशक ने वही पुराना और घिसा-पिटा फॉर्मूला (ढेर सारे रिश्तेदार, भोला नायक, पारिवारिक टकराव) अपनाया है, जो नए विषय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। धीमी और कमजोर पटकथा: दो परिवारों के साथ रहने से उपजे छोटे-छोटे टकराव (खानपान और आदतों के मतभेद) कहानी को दिलचस्प बनाने के बजाय बोझिल कर देते हैं।

2. गनमास्टर जी 9 (Gunmaaster G9)

जॉनर: एक्शन, क्राइम और थ्रिलर (Action / Crime Thriller)

एक्शन, क्राइम और थ्रिलर (Action / Crime Thriller) निर्देशक: आदित्य दत्त

आदित्य दत्त मुख्य स्टारकास्ट: इमरान हाशमी, जेनिलिया देशमुख, अपारशक्ति खुराना, इनायत वर्मा

अच्छाई (Positives):

सेकंड हाफ के चौंकाने वाले मोड़: इंटरवल के बाद आरती (जेनिलिया देशमुख) के अतीत से जुड़े खुलासे और क्लाइमैक्स से पहले आने वाले ट्विस्ट कहानी में थोड़ी जान फूंकते हैं।

इंटरवल के बाद आरती (जेनिलिया देशमुख) के अतीत से जुड़े खुलासे और क्लाइमैक्स से पहले आने वाले ट्विस्ट कहानी में थोड़ी जान फूंकते हैं। कलाकारों का अभिनय: एक्शन अवतार में इमरान हाशमी, खूंखार गैंगस्टर के रूप में अपारशक्ति खुराना और नए आयाम वाले किरदार में जेनिलिया ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने की अच्छी कोशिश की है।

एक्शन अवतार में इमरान हाशमी, खूंखार गैंगस्टर के रूप में अपारशक्ति खुराना और नए आयाम वाले किरदार में जेनिलिया ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने की अच्छी कोशिश की है। एक्शन और पारिवारिक इमोशन का मेल: फिल्म में गोलियों की बौछार के साथ-साथ गोद ली हुई बेटी और पत्नी को बचाने का भावनात्मक पहलू भी जोड़ा गया है।

बुराई (Negatives):

बेहद पुरानी और अनुमानित कहानी: अपराध की दुनिया छोड़ चुके हिटमैन का परिवार पर खतरा आने पर दोबारा हथियार उठाना बॉलीवुड का सबसे पुराना फॉर्मूला है, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है।

अपराध की दुनिया छोड़ चुके हिटमैन का परिवार पर खतरा आने पर दोबारा हथियार उठाना बॉलीवुड का सबसे पुराना फॉर्मूला है, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है। लंबा खिंचा हुआ क्लाइमैक्स: फिल्म के पहले हिस्से में उत्सुकता की कमी है और क्लाइमैक्स में एक्शन व घटनाओं को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है, जिससे फिल्म का असर कम हो जाता है।

दोनों फिल्मों की सीधी तुलना (Comparison)

कहानी और विषय का फर्क: 'ये प्रेम मोल लिया' एक आधुनिक सामाजिक मुद्दे, शादी के बाद रहने की जगह चुनने के अधिकार और दो परिवारों के सामंजस्य, पर बात करती है। इसके विपरीत, 'गनमास्टर जी 9' अपराध की दुनिया से बाहर निकल चुके एक पूर्व हिटमैन के अतीत लौटने और उसके परिवार की सुरक्षा के इर्द-गिर्द घूमती है। मजबूत पहलुओं की टक्कर: सूरज बड़जात्या की फिल्म की ताकत इसका संवेदनशील संदेश और आखिरी 30 मिनट का भावनात्मक ड्रामा है। वहीं, आदित्य दत्त की फिल्म को उसके दूसरे हिस्से के चौंकाने वाले ट्विस्ट, जेनिलिया के किरदार के नए आयाम और एक्शन दृश्यों से सहारा मिलता है। कमजोरियों का तुलनात्मक पहलू: दोनों फिल्मों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं। 'ये प्रेम मोल लिया' अपने आधुनिक विचार पर 90 के दशक जैसा पुराना पारिवारिक ट्रीटमेंट थोपने के कारण धीमी पड़ जाती है, जबकि 'गनमास्टर जी 9' घिसी-पिटी गैंगस्टर कहानी और जरूरत से ज्यादा लंबे क्लाइमैक्स के बोझ तले दब जाती है। दर्शकों की पसंद: जो दर्शक पूरे परिवार के साथ बिना मारधाड़ वाला हल्का-फुल्का और साफ-सुथरा ड्रामा देखना चाहते हैं, उनके लिए 'ये प्रेम मोल लिया' बनी है। दूसरी ओर, जिन्हें तेज रफ्तार एक्शन, गैंगस्टर ड्रामा और सस्पेंस से भरे मोड़ पसंद हैं, वे 'गनमास्टर जी 9' की ओर जा सकते हैं।

संक्षेप में कहें तो, दोनों ही फिल्में अपनी कमजोर पटकथा के कारण पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पातीं। यदि आप एक सामाजिक संदेश वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं, तो 'ये प्रेम मोल लिया' का रुख कर सकते हैं, और यदि आपकी प्राथमिकता एक्शन व थ्रिल है, तो 'गनमास्टर जी 9' आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।