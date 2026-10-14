बिग बॉस 20: काजी तौकीर की घटिया हरकत, स्काउट के कान में थूका, सोशल मीडिया पर हो रही थू-थू

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का नया एपिसोड ड्रामे, बहस और विवादों से भरा रहा। जहां एक तरफ घर में नॉमिनेशन टास्क के बाद का माहौल पहले से ही गर्म था, वहीं काजी तौकीर की एक घटिया हरकत ने आग में घी डालने का काम किया है। काजी की इस हरकत की वजह से घर के भीतर नकुल धुल और गुल्लू आपस में भिड़ गए और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा।

पूरे विवाद की शुरुआत नॉमिनेशन प्रक्रिया के खत्म होने के बाद हुई। गार्डन एरिया में काजी तौकीर और मशहूर गेमर व यूट्यूबर स्काउट ओपी आपस में मस्ती-मजाक कर रहे थे। इसी दौरान काजी ने स्काउट को गले लगाया और उनके कान में थूक दिया। स्काउट ने शुरुआत में इसे एक मजाक के तौर पर लिया और टाल दिया, लेकिन काजी यहीं नहीं रुके।

काजी तौकीर ने इस पूरी घटना को अमन गांधी और गुल्लू के सामने फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया और अपनी इस हरकत पर शेखी बघारी। काजी की यह बात घर के अन्य सदस्य नकुल धुल ने सुन ली और उन्होंने तुरंत जाकर स्काउट को सच्चाई बताई कि काजी इस बात का किस तरह से प्रचार कर रहे हैं।

नकुल धुल और गुल्लू में हुई फिजीकल फाइट

नकुल द्वारा स्काउट को सच्चाई बताए जाने के बाद घर में जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। इस बात को लेकर नकुल और गुल्लू के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते फिजीकल फाइट में बदल गई। बिग बॉस के घर में किसी भी तरह की हिंसा या फिजीकल फाइट सख्त मना है। सूत्रों की मानें तो बिग बॉस अपकमिंग एपिसोड में नकुल और इस लड़ाई में शामिल अन्य सदस्यों के खिलाफ कड़ा अनुशासनात्मक एक्शन ले सकते हैं।

गौहर खान और पूर्व खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी

काजी तौकीर को शो की शुरुआत से ही दर्शकों और टीवी हस्तियों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इस घटना के बाद लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। गौहर खान, जो अब तक काजी का खुलकर समर्थन कर रही थीं, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर काजी को जमकर लताड़ लगाई।

गौहर ने लिखा— "जब आपको जरूरत से ज्यादा तारीफ मिलती है, तो कई बार वह आपके सिर पर चढ़ जाती है। मैंने पहले हफ्ते में ही कहा था कि काजी कोई गलती न करे, लेकिन उसने कर दी। स्काउट के कान में थूकना बेहद गलत था। मैं चाहती हूं कि सलमान खान काजी को समझाएं कि उनका मजाक अब सही दिशा में नहीं जा रहा है।"

इंटरनेट पर बिग बॉस के फैंस काजी तौकीर के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहे हैं। यूज़र्स का कहना है कि काजी के जोक्स अब चीप और आपत्तिजनक होते जा रहे हैं। कभी वह स्काउट को नाखूनों से मारने की कोशिश करते हैं, तो कभी थूक को लेकर अभद्र बयानबाजी करते हैं।

'वीकेंड का वार' पर टिकीं सबकी निगाहें

काजी तौकीर की इस हरकत और घर में हुई फिजीकल फाइट के बाद अब हर किसी की नजर आने वाले 'वीकेंड का वार' एपिसोड पर है। देखना होगा कि होस्ट सलमान खान काजी तौकीर की इस बदतमीजी पर क्या रुख अपनाते हैं और नियम तोड़ने वाले सदस्यों पर बिग बॉस की क्या गाज गिरती है।