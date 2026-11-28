'हनुमान अंश' के एक्टर शोभिनव सत्या का खुलासा, किसी डायरेक्टर ने पर्सनली फोन कर तारीफ नहीं की

नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 453 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। इस फिल्म के जरिए दर्शकों का खूब प्यार बटोरने वाले अभिनेता शोभिनव सत्या ने हाल ही में एक बातचीत में अपने सफर, संघर्ष और इंडस्ट्री के अनुभवों को खुलकर साझा किया।

शोभिनव ने बताया कि उनके काम की सराहना तो हुई है, लेकिन किसी फिल्ममेकर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन करके बधाई नहीं दी।

एक इंटरव्यू के दौरान जब शोभिनव से पूछा गया कि क्या किसी निर्देशक या फिल्ममेकर ने अचानक फोन कर उनके अभिनय की तारीफ की, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई कॉल नहीं आया। उनके मुताबिक, जब भी वह लोगों से आमने-सामने मिलते हैं, तो लोग उनके काम की सराहना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा, फिल्म जगत के परिचितों और निर्देशकों के जरिए उन तक यह संदेश जरूर पहुंचता है कि अमुक व्यक्ति ने उनके अभिनय की तारीफ की है। शोभिनव का मानना है कि सीधा फोन आने के लिए नंबर जुटाने और अलग से बात करने की प्रक्रिया होती है, इसलिए परोक्ष रूप से मिली यह प्रशंसा भी उनके लिए बेहद खास रही है।

ऑडिशंस की खामोशी और खुद को तराशने का दौर

'हनुमान अंश' से पहले शोभिनव के लिए ऑडिशंस का अनुभव काफी निराशाजनक रहा। उन्होंने बताया कि कई ऑडिशंस देने के बाद उन्हें अक्सर कोई जवाब ही नहीं मिलता था, जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता था कि आखिर किस हिस्से में सुधार की जरूरत है। चूंकि वह अभिनय सिखा भी चुके हैं, इसलिए उनके छात्र अक्सर यह कहते थे कि उनकी प्रतिभा को सही तरह से समझा नहीं जा रहा है। हालांकि, शोभिनव मानते हैं कि छात्रों की प्रशंसा स्वाभाविक होती है, जबकि बाहर से मिलने वाली आलोचना या फीडबैक ही कलाकार को निखारने में मदद करती है।

शोभिनव का अभिनय की ओर रुझान किसी योजना के तहत नहीं, बल्कि एक गहरे भावुक मोड़ के बाद आया। वर्षों तक लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में हाथ आजमाने के बाद 2024 में उनके दादा का निधन हो गया। शोभिनव के अनुसार, दादा के अंतिम शब्द थे कि वह लंबे समय से लेखन और निर्देशन में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार अभिनय में भी किस्मत आजमाएं, शायद वहीं उनकी असली जगह हो। दादा की इस आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने जनवरी 2025 में सहायक निर्देशक के रूप में मिले कई प्रस्ताव ठुकरा दिए।

परिचित शुभम सोमू श्रीवास्तव की ओर से लगातार काम के ऑफर आते रहे, लेकिन अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के चलते शोभिनव ने मना कर दिया। जब उन्होंने दादा की अंतिम इच्छा के बारे में बताया, तो शुभम ने उनकी भावनाओं को समझा और करीब दो-तीन महीने तक उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं दिया। बाद में 'हनुमान अंश' से जुड़ने का सिलसिला भी दिलचस्प रहा, जहां पहले फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की बात चली और फिर परिस्थितियां ऐसी बनीं कि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए।