स्टार प्लस पर इस दिन दस्तक देगा 'Taara, दिखेगी तारा और युवराज की इम्पॉसिबल लव स्टोरी

हफ्तों के सस्पेंस और 'कमिंग सून' के दिलचस्प टीज़र्स के बाद, स्टार प्लस ने अपने सबसे प्रतीक्षित शो ‘तारा’ के प्रीमियर की तारीख का एलान कर दिया है। यह शो न केवल एक रोमांटिक ड्रामा है, बल्कि यह क्लासिक प्रेम कहानियों के जादू को फिर से पर्दे पर उतारने के लिए तैयार है।

रोमांटिक ड्रामा 'तारा' 10 मार्च से रात 8 बजे लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो दर्शकों को दिल छू लेने वाले पलों और गहरे पारिवारिक ड्रामे से भरी एक इमोशनल प्रेम कहानी का वादा करता है।

शो में कुशाल आहूजा 'युवराज शेखावत' के किरदार में और कनिका कपूर 'तारा' के रूप में नजर आएंगे। कहानी की जड़ें जितनी गहरी हैं, इसका फिल्मांकन उतना ही भव्य है। हालिया प्रोमो में युवराज को पियानो बजाते और 'कुछ ना कहो' गुनगुनाते देखा गया, जो शो के रोमांटिक मिजाज को साफ बयां करता है।

शुरुआती प्रोमोज़ ने तारा और युवराज की दुनिया की एक झलक दिखाई है, एक ऐसी कहानी जहां सामाजिक दूरियों और अनकही बाधाओं के बीच लगाव बढ़ता है। युवराज अपनी भावनाओं और परिवार की उम्मीदों के बीच फँसा हुआ नज़र आता है, जबकि तारा मजबूती, गरिमा और खामोश सहनशीलता की मिसाल बनी हुई है। उनका यह सफर रोमांस, बलिदान और जबरदस्त टकराव का वादा करता है जो दर्शकों को बांधे रखेगा।

क्या है 'तारा' की कहानी?

कहानी एक ऐसी लड़की की है जो युवराज के घर में हाउस-हेल्प है। जहां एक तरफ युवराज का रसूख और पारिवारिक मर्यादाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ तारा की सादगी और उसकी मजबूती। किस्मत इन दोनों को करीब तो लाती है, लेकिन क्या समाज और युवराज का परिवार इस बेमेल रिश्ते को स्वीकार करेगा? यही इस शो का मुख्य आकर्षण है।

प्राइम-टाइम स्लॉट और एक ताज़ा नैरेटिव के साथ, 'तारा' प्यार की एक ऐसी चलती-फिरती कहानी पेश करना चाहता है जो सामाजिक मानदंडों और सीमाओं को चुनौती देती है। लीड जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री और प्रोमोज़ में दिखाई गई इमोशनल गहराई ने पहले ही दर्शकों में उत्सुकता जगा दी है।