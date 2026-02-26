गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. krushal ahuja kanikka kapur new show taara premiere date star plus
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (12:52 IST)

स्टार प्लस पर इस दिन दस्तक देगा 'Taara, दिखेगी तारा और युवराज की इम्पॉसिबल लव स्टोरी

Star Plus New Show
हफ्तों के सस्पेंस और 'कमिंग सून' के दिलचस्प टीज़र्स के बाद, स्टार प्लस ने अपने सबसे प्रतीक्षित शो ‘तारा’ के प्रीमियर की तारीख का एलान कर दिया है। यह शो न केवल एक रोमांटिक ड्रामा है, बल्कि यह क्लासिक प्रेम कहानियों के जादू को फिर से पर्दे पर उतारने के लिए तैयार है।
 
रोमांटिक ड्रामा 'तारा' 10 मार्च से रात 8 बजे लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो दर्शकों को दिल छू लेने वाले पलों और गहरे पारिवारिक ड्रामे से भरी एक इमोशनल प्रेम कहानी का वादा करता है। 
 
शो में कुशाल आहूजा 'युवराज शेखावत' के किरदार में और कनिका कपूर 'तारा' के रूप में नजर आएंगे। कहानी की जड़ें जितनी गहरी हैं, इसका फिल्मांकन उतना ही भव्य है। हालिया प्रोमो में युवराज को पियानो बजाते और 'कुछ ना कहो' गुनगुनाते देखा गया, जो शो के रोमांटिक मिजाज को साफ बयां करता है।
 
शुरुआती प्रोमोज़ ने तारा और युवराज की दुनिया की एक झलक दिखाई है, एक ऐसी कहानी जहां सामाजिक दूरियों और अनकही बाधाओं के बीच लगाव बढ़ता है। युवराज अपनी भावनाओं और परिवार की उम्मीदों के बीच फँसा हुआ नज़र आता है, जबकि तारा मजबूती, गरिमा और खामोश सहनशीलता की मिसाल बनी हुई है। उनका यह सफर रोमांस, बलिदान और जबरदस्त टकराव का वादा करता है जो दर्शकों को बांधे रखेगा।
 
क्या है 'तारा' की कहानी?
कहानी एक ऐसी लड़की की है जो युवराज के घर में हाउस-हेल्प है। जहां एक तरफ युवराज का रसूख और पारिवारिक मर्यादाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ तारा की सादगी और उसकी मजबूती। किस्मत इन दोनों को करीब तो लाती है, लेकिन क्या समाज और युवराज का परिवार इस बेमेल रिश्ते को स्वीकार करेगा? यही इस शो का मुख्य आकर्षण है।
 
प्राइम-टाइम स्लॉट और एक ताज़ा नैरेटिव के साथ, 'तारा' प्यार की एक ऐसी चलती-फिरती कहानी पेश करना चाहता है जो सामाजिक मानदंडों और सीमाओं को चुनौती देती है। लीड जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री और प्रोमोज़ में दिखाई गई इमोशनल गहराई ने पहले ही दर्शकों में उत्सुकता जगा दी है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस में इतिहास रचने को तैयार यश की 'टॉक्सिक', 63 करोड़ की रिकॉर्ड डील लॉक

तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस में इतिहास रचने को तैयार यश की 'टॉक्सिक', 63 करोड़ की रिकॉर्ड डील लॉक

तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस में इतिहास रचने को तैयार यश की 'टॉक्सिक', 63 करोड़ की रिकॉर्ड डील लॉकतमिलनाडु बॉक्स ऑफिस में बड़ा खेल हो गया है। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' की तमिलनाडु डिस्ट्रीब्यूशन डील 63 करोड़ रुपए एडवांस पर कमीशन बेसिस में लॉक हो चुकी है। हाल के सालों में यह इस टेरीटरी की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जा रही है।

स्टार प्लस पर इस दिन दस्तक देगा 'Taara, दिखेगी तारा और युवराज की इम्पॉसिबल लव स्टोरी

स्टार प्लस पर इस दिन दस्तक देगा 'Taara, दिखेगी तारा और युवराज की इम्पॉसिबल लव स्टोरीहफ्तों के सस्पेंस और 'कमिंग सून' के दिलचस्प टीज़र्स के बाद, स्टार प्लस ने अपने सबसे प्रतीक्षित शो ‘तारा’ के प्रीमियर की तारीख का एलान कर दिया है। यह शो न केवल एक रोमांटिक ड्रामा है, बल्कि यह क्लासिक प्रेम कहानियों के जादू को फिर से पर्दे पर उतारने के लिए तैयार है। रोमांटिक ड्रामा 'तारा' 10 मार्च से रात 8 बजे लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ऑफिशियल एक दुजे के हुए VIROSH, तेलुगु रीति-रिवाज से संपन्न हुई रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी

ऑफिशियल एक दुजे के हुए VIROSH, तेलुगु रीति-रिवाज से संपन्न हुई रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादीभारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित और चहेते कपल, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपने प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बदल दिया। लंबे समय तक चली सीक्रेट डेटिंग के बाद दोनों फाइनली पति पत्नी बन गए हैं। विजय और रश्‍मिका की तेलुगु रीति-रिवाज से शादी संपन्न हो गई है।

आमिर खान ने दिया सलीम खान का हेल्थ अपडेट, बोले- हर दिन हो रहा सुधार

आमिर खान ने दिया सलीम खान का हेल्थ अपडेट, बोले- हर दिन हो रहा सुधारबॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान 17 फरवरी से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। उनके ब्रेन की माइनर सर्जरी हुई है, इसके बाद से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं अब आमिर खान ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट दी है।

अफगानी बॉयफ्रेंड संग लिव-इन रिलेशनशिप में रहती हैं जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा, कैसे शुरू हुई लव स्टोरी

अफगानी बॉयफ्रेंड संग लिव-इन रिलेशनशिप में रहती हैं जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा, कैसे शुरू हुई लव स्टोरीबॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ इन दिनों रियलिटी शो 'द 50' में अपने दमदार खेल के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। फिटनेस फ्रीक कृष्णा ने शो के दौरान अपनी लव लाइफ और बॉयफ्रेंड के बारे में खुलकर बात की, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com