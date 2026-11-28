मरून आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, वायरल हुई खूबसूरत तस्वीरें

बॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन एक बार फिर अपनी मौजूदगी से सुर्खियों में हैं। हाल ही में दोनों एक इवेंट में बेहद आकर्षक और समन्वित परिधानों में नजर आए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इस खास मौके की झलक मशहूर फैशन डिजाइनर और राजनेता शाइना एनसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की, जिसके बाद प्रशंसकों के बीच इस जोड़ी को लेकर उत्साह और बढ़ गया है।

मरून और मजेंटा शेड्स में दिखा शाही तालमेल

तस्वीरों में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन रंगों के बेहतरीन तालमेल के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्या ने पारंपरिक भारतीय परिधान चुना, जिस पर बारीक कढ़ाई और आकर्षक बॉर्डर का काम नजर आ रहा है। उन्होंने अपने इस एथनिक लुक को स्टेटमेंट ज्वेलरी और अपने जाने-पहचाने साइड-स्वेप्ट हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया, जिससे उनका अंदाज बेहद शालीन और प्रभावशाली लगा।

वहीं दूसरी ओर, अभिषेक बच्चन गहरे मजेंटा-मरून प्रिंटेड कुर्ते और सफेद ट्राउजर में बेहद सहज और आकर्षक नजर आए। दोनों ने शाइना एनसी के साथ मुस्कुराते हुए कई तस्वीरें खिंचवाईं, जिनमें तीनों के बीच की सहजता साफ झलकती है।

इन तस्वीरों को साझा करते हुए शाइना एनसी ने ऐश्वर्या राय के साथ अपने दशकों पुराने जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि सच्ची दोस्ती को हर दिन लगातार संपर्क में रहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि विश्वास ही उसकी असली नींव होता है।

शाइना ने बताया कि जब उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखा था, उसी दौर में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थीं। 35 साल बीत जाने के बाद भी जब वे मिलती हैं, तो बातचीत वहीं से शुरू हो जाती है जहां पिछली बार छूटी थी।

शाइना ने यह भी कहा कि पुराने रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनमें मौजूद अपनापन और बिना किसी दिखावे के सहजता है। महीनों या सालों बाद मिलने पर भी ऐसा लगता है जैसे कल ही मुलाकात हुई हो। उन्होंने ऐश्वर्या के शुरुआती सहयोग को याद करते हुए कहा कि ऐश्वर्या ने उनके डिजाइन किए हुए परिधान पहने, संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया और कैंसर मरीजों से जुड़ी सामाजिक पहलों में भी हमेशा समर्थन किया।

चर्चाओं के बीच मजबूत दिखती जोड़ी

बीते कुछ समय से सोशल मीडिया और मनोरंजन गलियारों में ऐश्वर्या और अभिषेक के निजी जीवन को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में दोनों की एक साथ मौजूदगी ने कई चर्चाओं को शांत करने का काम किया था, जहां अभिषेक पत्नी का हाथ थामे और बेहद गर्मजोशी के साथ नजर आए थे। अब एक बार फिर साथ दिखकर इस जोड़ी ने फैंस को मुस्कुराने का मौका दिया है।