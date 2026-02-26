गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. the kerala story 2 release ban kerala high court
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (15:51 IST)

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर कोर्ट ने लगाई रोक, CBFC को भी पड़ी फटकार

The Kerala Story 2 controversy
विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' रिलीज से पहले विवादों में घिरी हुई है। अब इस फिल्म की रिलीज पर केरल हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस बेचु कुरियन थॉमस की बेंच ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें फिल्म के जरिए राज्य की छवि बिगाड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
 
अदालत ने फिल्म को 'U/A' सर्टिफिकेट देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बोर्ड ने सर्टिफिकेट देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस थॉमस ने सवाल किया, फिल्म की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे 'A' सर्टिफिकेट के बजाय 'U/A' क्यों दिया गया? कोर्ट का मानना है कि फिल्म की सामग्री युवाओं और समाज के बीच गलत संदेश दे सकती है।
 
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 'द केरल स्टोरी 2' के टीजर और ट्रेलर में दिखाई गई घटनाएं कथित तौर पर 'लव जिहाद' और जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों पर आधारित हैं, जो केरल की शांति भंग कर सकती हैं। कोर्ट ने भी माना कि ट्रेलर के कुछ दृश्य 'प्रथम दृष्टया' सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा, फिल्म के शीर्षक में 'केरल' शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई है, क्योंकि फिल्म की कहानी कथित तौर पर अन्य राज्यों से भी जुड़ी है।
हाई कोर्ट द्वारा रिलीज रोकने के बाद, अब फिल्म की टीम इस आदेश को चुनौती देने के लिए एक उच्च पीठ के पास जाने की तैयारी कर रही है। फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट से आग्रह किया था कि सुनवाई जल्द पूरी की जाए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वितरण अधिकार पहले ही बेचे जा चुके हैं।
 
कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म तीन हिंदू लड़कियों उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा की झकझोर देने वाली कहानी को सामने लाती है। उनकी जिंदगी तब एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब उन्हें तीन मुस्लिम लड़कों से प्यार हो जाता है, और ये रिश्ते धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के एक सोचे-समझे एजेंडे का खुलासा करते हैं। 
 
'द केरल स्टोरी 2- गोज़ बियॉन्ड' का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले किया है। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल अदालत के आदेश के चलते इसकी रिलीज पर ब्रेक लग गया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मिलान फैशन वीक 2026 में श्रीलीला ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी, ग्लैमरस लुक से जीता फैंस का ‍दिल

मिलान फैशन वीक 2026 में श्रीलीला ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी, ग्लैमरस लुक से जीता फैंस का ‍दिल

मिलान फैशन वीक 2026 में श्रीलीला ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी, ग्लैमरस लुक से जीता फैंस का ‍दिलश्रीलीला का भारत में जो जबरदस्त राइज हुआ है, वो वाकई में कमाल का है और अब, वो इसी मोमेंटम को ग्लोबल लेवल पर ले जा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने फलते-फूलते करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जब उन्होंने मिलान फैशन वीक में हिस्सा लिया, जो इंटरनेशनल फैशन कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित इवेंट्स में से एक है।

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर कोर्ट ने लगाई रोक, CBFC को भी पड़ी फटकार

'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर कोर्ट ने लगाई रोक, CBFC को भी पड़ी फटकारविपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' रिलीज से पहले विवादों में घिरी हुई है। अब इस फिल्म की रिलीज पर केरल हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस बेचु कुरियन थॉमस की बेंच ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें फिल्म के जरिए राज्य की छवि बिगाड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

दबाव में आकर प्रियंका चोपड़ा को करना पड़ा था बेटी के जन्म का ऐलान, NICU में सुनाती थीं महामृत्युंजय मंत्र

दबाव में आकर प्रियंका चोपड़ा को करना पड़ा था बेटी के जन्म का ऐलान, NICU में सुनाती थीं महामृत्युंजय मंत्रबॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा जोनास अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। बीते दिनों प्रियंका ने अपनीबेटी मालती मैरी चोपड़ा के प्रीमैच्योयर बर्थ को लेकर बात की थी। अब एक्ट्रेस ने जे शेट्टी के पॉडकास्ट में प्रियंका ने मालती के जन्म के बाद के उस दौर को याद किया, जिसे उन्होंने "पर्सनली ट्रॉमेटिक" बताया है।

'ना जाने कौन आ गया' का ट्रेलर रिलीज, प्यार, रिश्तों में विश्वास और खुद की तलाश की इमोशनल कहानी

'ना जाने कौन आ गया' का ट्रेलर रिलीज, प्यार, रिश्तों में विश्वास और खुद की तलाश की इमोशनल कहानीबहुप्रतीक्षित हिंदी फीचर फिल्म 'ना जाने कौन आ गया' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो चुका है। जतीन सरना, मधुरिमा रॉय और प्रणय पचौरी स्टारर दमदार कलाकारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन विकास अरोड़ा ने किया है। फिल्म का निर्माण विपुल धवन और पूजा अरोड़ा ने किया है।

'भूत बंगला' का पहला गाना 'राम जी आके भला करेंगे' हुआ रिलीज, अक्षय कुमार ने लगाई कॉमेडी की आग

'भूत बंगला' का पहला गाना 'राम जी आके भला करेंगे' हुआ रिलीज, अक्षय कुमार ने लगाई कॉमेडी की आग'भूत बंगला' को लेकर फैंस एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि यह फिल्म अक्षय कुमार और फिल्ममेकर प्रियदर्शन की OG बॉलीवुड जोड़ी को 14 साल के लंबे गैप के बाद वापस साथ ला रही है। मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना ‘राम जी आके भला करेंगे’ रिलीज कर दिया है, जो एक हाई-स्पिरिटेड ट्रैक है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com