मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (16:44 IST)

महफिल लूट ले गया रहमान डकैत, असली धुरंधर कौन: रणवीर, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल या संजय दत्त?

Akshaye Khanna in Dhurandhar
बहुत दिनों बाद कोई ऐसी फिल्म देखी जिसमें हर किरदार सीधे दिलो-दिमाग पर छा गया। असलम चौधरी से लेकर अरशद पप्पू के पठान गुंडों तक, हर एक ने अपने रोल को इतनी धार दी कि भूलना मुश्किल है। जिस दौर में लोग 30 सेकंड की रील भी स्किप कर देते हैं, वहाँ आदित्य धर ने 3 घंटे 34 मिनट की फिल्म बनाकर साबित कर दिया कि अगर कंटेंट में दम हो तो लंबाई कोई मायने नहीं रखती। 
 
और सबसे ऊपर तो रहमान डकैत ने महफिल लूट ली। औसत कद-काठी वाला ये शख्स छह-छह फुट के तगड़े चौधरी असलम और हमज़ा अली से टक्कर लेता है और उनकी नाक में दम कर देता है। अक्षय खन्ना ने बिना किसी भारी मेकअप, खास प्रॉप्स या ओवर-ड्रामेटिक डायलॉग्स के इतनी खतरनाक तरीके से रहमान डकैत को जिया है कि उनसे नफरत होना लाजमी हो जाता है।
 
उसकी चाल में बड़ा डॉन वाला रुआब, एक इशारे में सबको सहमा देना और जब वो शब्द चबा-चबाकर कहता है – “रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है”, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरशद पप्पू का खौफनाक अंत अपने आप आँखों के सामने घूमने लगता है। शुरुआत में डायलॉग भी कम दिए गए  क्योंकि इतना बड़ा आदमी सब कुछ खुद थोड़े बोलता है। उसका आदमी उसकी बात भी बोलता है।
 
बलोचिस्तान पहुँचकर ब्लैक सूट में अरबी गाने पर किया गया वो डांस और वो नेक्स्ट-लेवल जमाल कूंडा वाला लुक, बॉबी देओल (एनिमल) के बाद दूसरी बार किसी विलेन ने इतना दबदबा बनाया है। सचमुच, अक्षय खन्ना ने इनरनल एक्टिंग की पराकाष्ठा कर दी। गुस्सा, आँसू, खौफ – सब इतना रियल कि लगा रहमान डकैत सच में जीवित हो गया है।

dhurandhar movie success top 5 reasons ranveer singh superhit

 
रणवीर सिंह यानी हमज़ा अली अब्बासी/सरदार जसकीरत सिंह रँगी किसी हीरो की एंट्री होती है तो लार्जर देन लाइफ होती है। लेकिन यहाँ ल्यारी में पहली रात ही अरशद पप्पू का गैंग हमज़ा को बुरी तरह पीटता है, उसकी इज्जत तक लूटने की कोशिश करता है। पहले तो लगा, ये क्या? अपने हीरो को ऐसा मार रहे हैं? फिर समझ आया, यही तो मास्टरस्ट्रोक है। अगर हमज़ा उस रात सबको मार-मारकर मिशन उजागर कर देता तो कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाती। देश का मिशन उसकी इज्जत से बड़ा था।
 
और फिर वो सीन जब पुलिस स्टेशन में रणवीर पीठ करके बैठा है और उज़ैर पुलिस वालों को उल्टा लटकाकर पैट्रोल से नहला रहा है, वहाँ भी असली बॉस कौन है, ये डायरेक्शन एक सेकंड में बता देता है। चौधरी असलम को मद्धम लेकिन कठोर आवाज में दी गई धमकी, बिना चिल्लाए, बिना आँख में आँख डाले, रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। रणवीर ने कमाल कर दिया।
 
बाकी कलाकार संजय दत्त ठीक-ठाक हैं (उनसे गाली भी ठीक से नहीं बुलवाई गई), लेकिन राकेश बेदी ने काइयां पॉलिटिशियन के रोल में आग लगा दी, अब तक ये टैलेंट कहाँ छिपा था भाई? माधवन हमेशा की तरह दमदार। अर्जुन रामपाल का लुक और प्रेजेंस शानदार। हीरोइन या किसी महिला का खास रोल नहीं है, पर जरूरत भी नहीं पड़ी। आदित्य धर ने उरी की याद ताजा कर दी। वही मेजर विहान वाला इमोशनल कनेक्शन, वही देशभक्ति का जोश।
 
फाइनल वर्डिक्ट, धुरंधर वो फिल्म है जो विलेन के दम पर भी पूरी थिएटर को हिला सकती है। अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत को अमर कर दिया। अगले पार्ट के लिए बारूद तैयार है – 19 मार्च को सिनेमाघरों में धमाल मचने वाला है! रेटिंग: 4.5/5 (बाकी 0.5 इसलिए काटा क्योंकि संजय दत्त से और उम्मीद थी)  देखिए, पछताएँगे नहीं। 
धुरंधर ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल, सोमवार को भी नहीं थमी कमाई

धुरंधर ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल, सोमवार को भी नहीं थमी कमाईरणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ ने रिलीज़ के बाद से बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाए रखी है। फिल्म ने सोमवार के कठिन टेस्ट को आसान बना दिया और चौथे दिन भी जबरदस्त कमाई की। देशभर में मल्टीप्लेक्स से लेकर हार्टलैंड तक ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम है, कुल कमाई 130.80 करोड़ रुपये पहुंची।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।

रणवीर सिंह की धुरंधर में अक्षय खन्ना का धमाकेदार एंट्री सीन छाया, सोशल मीडिया पर हुआ बवाल

रणवीर सिंह की धुरंधर में अक्षय खन्ना का धमाकेदार एंट्री सीन छाया, सोशल मीडिया पर हुआ बवाल5 दिसंबर को रिलीज़ हुई रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ को दर्शकों से जोरदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म में अक्षय खन्ना की धमाकेदार एंट्री सीन और Bahraini ट्रैक FA9LA पर उनका इम्प्रोवाइज़्ड डांस सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। मेकर्स ने वायरल होते ही इसका ऑफिशियल वीडियो भी जारी कर दिया।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

