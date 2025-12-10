सिद्धार्थ शुक्ला की बाइक पर गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते थे विद्युत जामवाल

बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल 10 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। विद्युत अपनी बेहतरीन फिजीक और खतरनाक स्टंट के लिए मशहूर हैं। विद्युत जामवाल एक आर्मी फैमिली से तालुक रखते हैं। उनके पिता सेना में थे।

विद्युत जामवाल ने महज 3 साल की उम्र में केरल के एक आश्रम में कलारिपयट्टू सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की। विद्युत जामवाल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी।

विद्युत जामवाल की पहली फिल्म 'शक्ति' थी, जो तमिल भाषा में थी। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत जॉन अब्राहम की फिल्म 'फोर्स' से की थी। फिल्म में उनकी एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्मफेयर ऑवर्ड भी मिला।

दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला इंडस्ट्री में विद्युत जामवाल के खास दोस्त थे। दोनों मॉडलिंग डेज से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों जिम पार्टनर भी थे। और अक्सर एक-दूसरे के घर आते-जाते रहे थे। विद्युत जामवाल ने बताया था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के‍ लिए सिद्धार्थ शुक्ला की बाइक का यूज करते थे।

विद्युत ने बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। मॉडलिंग के दिनों में सिद्धार्थ ने व्हाइट कलर की हायाबूसा बाइक खरीदी थी। और वो इतना अच्छा दोस्त था कि मैं उससे बोलता था कि यार मुझे इससे मिलने जाना है तो वो बोलता था कि घर से मेरी बाइक लेकर जाना।

उन्होंने बताया था कि मैं उसके घर जाता था, आंटी मुझे हेलमेट देती थीं। मैं बहुत बार उसकी बाइक लेकर गया। मैं उसकी बाइक को शूट पर भी ले जाता था। और किसी को पता नहीं होता था कि वो शुक्ला की बाइक है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी उसकी बाइक पर डेट के लिए लेकर गया।