गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (16:20 IST)

मिलान फैशन वीक 2026 में श्रीलीला ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी, ग्लैमरस लुक से जीता फैंस का ‍दिल

Sreeleela Milan Fashion Week 2026
श्रीलीला का भारत में जो जबरदस्त राइज हुआ है, वो वाकई में कमाल का है और अब, वो इसी मोमेंटम को ग्लोबल लेवल पर ले जा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने फलते-फूलते करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जब उन्होंने मिलान फैशन वीक में हिस्सा लिया, जो इंटरनेशनल फैशन कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित इवेंट्स में से एक है।
 
अपनी बढ़ती फिल्मों, चार्टबस्टर डांस नंबर्स और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ श्रीलीला पहले से ही देश की सबसे चर्चित यंग स्टार्स में से एक हैं। उनकी पॉपुलैरिटी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़, भाषाओं और ऑडियंस के बीच लगातार बढ़ रही है और उनका मिलान में दिखना इस बात का इशारा है कि उनका इन्फ्लुएंस अब इंडियन सिनेमा से कहीं आगे तक फैल रहा है।
 
ग्लोबल शोकेस में, श्रीलीला को ओनित्सुका टाइगर को रिप्रेजेंट करते हुए देखा गया, जहां उन्होंने स्पोर्टी सोफिस्टिकेशन और हाई-फैशन सेंसिबिलिटी को बड़े आराम से ब्लेंड किया। उनका यह लुक ब्रांड की सिग्नेचर पहचान जैसे कंटेंपरेरी, डायनेमिक और अपनी विरासत से जुड़ने रहने को दर्शाता है, जो उनके यूथफुल करिश्मा पर पूरी तरह से जंच रहा था।
 
अपनी स्लीक स्टाइलिंग, कॉन्फिडेंट पोज और कैमरों के सामने अपनी नेचुरल ईज के साथ, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो न केवल बड़े पर्दे पर बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फैशन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी जगह रखती हैं। उनके इस पहनावे ने स्ट्रक्चर और फ्लुइडिटी के बीच एक बैलेंस बनाया, जो एक मॉडर्न स्टाइल आइकॉन के रूप में उनकी उभरती इमेज को और मजबूत करता है, एक ऐसी स्टार जो सिनेमाई ग्लैमर से लेकर इंटरनेशनल रनवे ठाठ तक, हर चीज़ को बखूबी निभा सकती हैं।
 
मिलान फैशन वीक में श्रीलीला की मौजूदगी सिर्फ एक फैशन आउटिंग से कहीं बढ़कर है यह एक स्टेटमेंट है। जैसे-जैसे वो भारत में हेडलाइंस पर राज कर रही हैं, यह ग्लोबल स्पॉटलाइट मोमेंट नई जनरेशन के एक क्रॉस-कल्चरल चेहरे के रूप में उनके बढ़ते कद को दर्शाता है।
