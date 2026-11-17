ईशा देओल बोलीं- नानी की सख्ती ने बनाया अनुशासित, मां हेमा मालिनी से सीखी हर वक्त एक्टिव रहने की आदत

ईशा देओल बोलीं- नानी की सख्ती ने बनाया अनुशासित, मां हेमा मालिनी से सीखी हर वक्त एक्टिव रहने की आदत

फिल्मों में अपने किरदारों के जरिए अलग-अलग रंग दिखाने वाली ईशा देओल जल्द ही फिल्म 'प्रताप' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वह प्रताप की पत्नी पूनम का किरदार निभा रही हैं। फिल्म को लेकर उत्साहित ईशा अपने सह-कलाकार अमित साध के अभिनय की भी खूब तारीफ करती हैं। उनका मानना है कि अमित एक स्वाभाविक और सहज अभिनेता हैं, जिनके अभिनय में बनावट नहीं, बल्कि सच्चाई नजर आती है।

फिल्म के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान ईशा ने अपने किरदार, महिलाओं की ताकत, बचपन की परवरिश, मां हेमा मालिनी से मिली सीख और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर खुलकर बात की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश :

आपने अमित साध के साथ काम करने के अनुभव को किस तरह देखा? उनके अभिनय की कौन-सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है?

मैंने अमित का काफी काम देखा है, खासकर 'काई पो छे' से लेकर अब तक। मैं हमेशा से उन्हें एक बहुत अच्छे और स्वाभाविक अभिनेता के रूप में देखती आई हूं। उनके अभिनय में एक सच्चाई नजर आती है। कुछ कलाकार अपने दिखावे और बनावटी अंदाज तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन अमित में मुझे हमेशा कुछ अलग दिखाई दिया। इसलिए मेरे मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि शायद कभी उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। आखिरकार, यह मौका मिल ही गया और मैं इसे लेकर बहुत खुश हूं।

फिल्म में मैं अमित की पत्नी पूनम का किरदार निभा रही हूं। मैंने अपनी असल जिंदगी में ऐसी कई महिलाओं को देखा है, जो गृहिणी हैं। उनके लिए पति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान होता है। वह काम करके घर लौटता है तो पत्नी उसे एक अलग सम्मान और गर्व की नजर से देखती है। मैंने अपने आसपास ऐसी महिलाओं को देखकर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की है और उन्हीं अनुभवों को अपने किरदार में उतारने का प्रयास किया है।

अभिनय में प्रतिक्रियाएं भी बहुत मायने रखती हैं। हर एक्शन का एक बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। इसलिए कई बार दृश्य अपने आप स्वाभाविक बन जाते हैं। फिल्म में कुछ बहुत प्यारे और सहज दृश्य हैं। मुझे दोनों किरदारों को लेकर निर्देशक सचिन जी का नजरिया बहुत पसंद आया। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा, असल जिंदगी में हम जो कुछ देखते और सीखते हैं, उसका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा अपने किरदारों में भी शामिल कर लेते हैं।

आप असल जिंदगी में भी हमेशा से मजबूत रही हैं। अपने निजी अनुभवों से अपने किरदारों को ताकत देने की कोशिश कैसे करती हैं?

मुझे लगता है कि मैं ऐसे किरदार चुनती हूं, जिनमें कोई ऐसा पहलू हो, जो महिलाओं को ताकत दे सके। मेरा मानना है कि महिलाओं की अपनी एक वीरता होती है, जो बहुत खामोशी से सामने आती है। हर महिला के भीतर यह ताकत होती है, चाहे वह असल जिंदगी हो या पर्दे की दुनिया। अगर मैं अपने किरदारों के जरिए इस बात को बहुत सहज तरीके से दर्शकों तक पहुंचा पाती हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी कोशिश सफल रही।

आप ऐसे परिवार से आती हैं, जहां बचपन से ही क्लासिकल डांस और अनुशासन को काफी महत्व दिया गया। बचपन में सीखी गई ये बातें आज आपकी जिंदगी और काम में कितनी मदद करती हैं?

अनुशासन हमारी परवरिश का बहुत अहम हिस्सा रहा है। मम्मी से ज्यादा मेरी नानी सख्त थीं। वह मम्मी के साथ भी काफी सख्ती बरतती थीं और हमारे लिए भी उनके कुछ नियम थे। देर तक घर से बाहर नहीं रहना, ढंग के कपड़े पहनना और कई दूसरी बातें। वह हर चीज पर नजर रखती थीं।

उस समय सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं थे। नानी लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखती रहती थीं और घर आने वाले हर दोस्त को वहीं से होकर गुजरना पड़ता था। उस दौर में स्पेगेटी टॉप पहनने का फैशन था। दोस्तों को पता होता था कि नानी लिविंग रूम में बैठी हैं, इसलिए वे ऊपर से शर्ट पहनकर आती थीं और कमरे में जाकर उसे उतार देती थीं। लेकिन नानी की नजर से कुछ बचता नहीं था।

डांस में भी बहुत अनुशासन होता है। यही बात खेलों पर भी लागू होती है। मैंने बचपन में कई खेल खेले हैं। मुझे लगता है कि परवरिश का इंसान की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बचपन में सिखाई गई छोटी-छोटी बातें वास्तव में छोटी नहीं होतीं। बड़े होने पर हमें उनकी अहमियत समझ आती है।

हमें सिखाया जाता था कि अगर आप किसी को सम्मान देंगे, तभी आपको सम्मान मिलेगा। घर में कोई आए तो खड़े होकर उसका अभिवादन करना चाहिए। मैं अपनी बेटियों को भी यही बातें सिखाती हूं। इन सबके लिए मैं अपने माता-पिता की आभारी हूं।

मेरी मां अपनी बेटियों के साथ उतनी सख्त नहीं रही हैं, जितनी मेरी नानी हमारे साथ थीं। शायद इसी वजह से मैं अपनी बेटियों के मामले में काफी हद तक अपनी नानी जैसी हूं। मैं उनमें अपनी नानी की झलक देखती हूं।

आपकी मां हेमा मालिनी हर क्षेत्र में बेहद सफल रही हैं। उनकी ऐसी कौन-सी खूबी है, जिसे आप भी अपने अंदर देखना चाहती हैं?

देखिए, वह एक अलग इंसान हैं और मैं अलग। मेरे अंदर सिर्फ मम्मी की ही नहीं, पापा की भी खूबियां हैं। मैं दोनों का मिश्रण हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल किया है, उससे हमेशा सीखने की कोशिश करती हूं।

मम्मी की एक खासियत है कि उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना होता है। वह मुंबई में हों या कहीं और, एक जगह बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर वह कहीं बाहर भी रहेंगी तो वहां से मुझसे मिलने आने-जाने का सिलसिला लगा रहेगा। मैं कभी-कभी उनसे कहती हूं कि एक दिन तो घर पर बैठ जाइए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं।

अगर कहीं बाहर नहीं जाना है तो वह अपने संगीत के शिक्षक को बुला लेंगी। कोई हारमोनियम लेकर आएगा और वह गाने बैठ जाएंगी। मैं उनसे पूछती हूं कि आप आखिर कर क्या रही हैं? कभी तो आराम से बैठिए।

मुझे याद है, एक बार मैं और आना उन्हें छुट्टियां मनाने मॉरीशस के बीच पर ले गए थे। यह हमारी शादी से पहले की बात है। हम दोनों बीच पर लेटकर आराम कर रहे थे, लेकिन मम्मी हमारे पास आकर खड़ी हो जाती थीं। वह कहती थीं कि छुट्टियों में तुम लोग यही करोगे? यहां करने के लिए कुछ है ही नहीं, कितना बोरिंग है! मम्मी को आराम करना समझ ही नहीं आता। 'चिल' शब्द तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं।

फिल्म इंडस्ट्री में मानसिक रूप से स्वस्थ रहना कितना जरूरी है? आप अपनी मानसिक सेहत का ध्यान कैसे रखती हैं?

सच कहूं तो शुरुआत में मुझे मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत समझ नहीं आती थी। उस समय मुझे लगता था कि जिम जाना है, वर्कआउट करना है और बस यही काफी है। मेडिटेशन जैसी चीजें मेरी समझ में नहीं आती थीं।

लेकिन जिंदगी में एक उम्र के बाद आपको खुद ही महसूस होने लगता है कि मेडिटेशन कितना जरूरी है। मेरे लिए सुदर्शन क्रिया और कुछ तरह के मेडिटेशन काफी मददगार साबित हुए हैं। मन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर मन शांत नहीं है तो बाकी चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं।

अपने मन को शांत और स्थिर रखना और अपनी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है। मेरा मानना है कि जब रोने का मन हो तो रोना चाहिए और जब खुशी महसूस हो तो उस खुशी को भी पूरी तरह जीना चाहिए। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करना चाहिए। यही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक अहम हिस्सा है।