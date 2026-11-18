'न बात करने की तमीज, एटीट्यूड सातवें आसमान पर...' नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर बुरी तरह भड़कीं दीया मिर्जा? पोस्ट देख हैरान हुए फैंस

बॉलीवुड गलियारों में आमतौर पर सितारे अपने को-स्टार्स को लेकर बेहद सधे हुए और डिप्लोमैटिक बयान देते हैं, लेकिन हाल ही में दीया मिर्जा के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। अपनी शालीनता के लिए पहचानी जाने वाली दीया ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग करते हुए उन पर बेहद तीखा निशाना साधा है। दीया के इस बेबाक अंदाज को देखकर जहां उनके फैंस हैरान हैं, वहीं इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है।

आखिर क्या लिखा दीया मिर्जा ने?

दीया मिर्जा ने अपने पोस्ट में बिना किसी लाग-लपेट के नवाजुद्दीन सिद्दीकी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नवाज को टैग करते हुए लिखा, "इनके साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा है! न बात करने की तमीज है, और एटीट्यूड अलग ही लेवल का है। बिल्कुल ऑफेंसिव कैरेक्टर।" दीया का यह सीधा हमला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इंडस्ट्री में उनकी छवि बेहद शांत और विवादों से दूर रहने वाली अभिनेत्री की रही है।





असली झगड़ा या फिर पीआर स्टंट?

दीया का यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ जहां लोग यह जानने को बेताब हैं कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जो बात यहां तक पहुंच गई, वहीं दूसरी तरफ यूजर्स की एक बड़ी संख्या इसे महज एक 'पब्लिसिटी स्टंट' मान रही है।

कई यूजर्स ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि "यह भी कोई नया पीआर स्टंट ही होगा।" दरअसल, मनोरंजन जगत में इन दिनों फिल्मों और सीरीज के प्रमोशन के लिए अनोखे और चौंकाने वाले पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। को-स्टार्स के बीच अनबन या विवाद की खबरें उड़ाकर प्रोजेक्ट के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ाना अब एक आम ट्रेंड बन चुका है।

फिलहाल, दीया मिर्जा या नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इन दोनों दिग्गज कलाकारों के बीच कोई प्रोफेशनल खटास आई है, या फिर यह किसी नए प्रोजेक्ट की धमाकेदार अनाउंसमेंट से पहले का माहौल बनाया जा रहा है।