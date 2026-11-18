'हर हिंदुस्तानी के खून में हैं राम...', जावेद अख्तर के इस बयान ने छेड़ी नई बहस, बेटी जोया ने की 'रामायण' की तारीफ

अपने बेबाक अंदाज और स्पष्ट विचारों के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने भगवान राम और भारतीय संस्कृति में उनके महत्व को लेकर ऐसी बात कही है, जो सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक सुर्खियां बटोर रही है। मुंबई में आयोजित एक हालिया कार्यक्रम के दौरान जावेद अख्तर ने कहा कि राम केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं हैं, बल्कि वे एक जीवनशैली और नैतिकता का प्रतीक हैं।

'कई लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है'

कार्यक्रम में बातचीत के दौरान जावेद अख्तर ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि उनकी इस बात से कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, "राम सिर्फ एक शख्सियत नहीं हैं। राम एक नैतिकता हैं, जीने का एक तरीका और एक खास तरह का सौंदर्यबोध हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हों, राम हर हिंदुस्तानी के खून में हैं। वे हमारी जीवनशैली का हिस्सा हैं।"

दरअसल, एक पत्रकार ने नितेश तिवारी की हालिया रिलीज फिल्म 'रामायण' के गीतों और संगीत की तुलना शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेस' के मशहूर गाने 'पल पल है भारी' से की थी। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की पंक्तियां 'मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में हैं' आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इसी संदर्भ में अख्तर ने राम के प्रति अपने विचार रखे।

बेटी जोया ने की 'रामायण' की तारीफ

नितेश तिवारी की मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' के बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर ने स्वीकार किया कि उन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है। हालांकि, उन्होंने अपनी बेटी और फिल्ममेकर जोया अख्तर का जिक्र करते हुए चुटकी ली। अख्तर ने हंसते हुए कहा, "मेरी बेटी ने यह फिल्म देखी है और उसने इसकी काफी तारीफ की है। वह आसानी से किसी चीज की प्रशंसा नहीं करती, यहां तक कि उसने कभी मेरे काम की भी तारीफ नहीं की।"





'रामायण' के संगीत पर छिड़ी है बहस

करीब 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म में ए.आर. रहमान और हंस जिमर जैसे दिग्गजों ने संगीत दिया है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के गानों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

इससे पहले रामानंद सागर की ऐतिहासिक 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी भी फिल्म के संगीत को लेकर अपनी निराशा जता चुके हैं। लहरी का मानना है कि फिल्म के गानों में अयोध्या और मिथिला की मिट्टी की खुशबू और स्थानीय लोक रंग की कमी खलती है, जो किसी भी फिल्म की रीढ़ होती है।

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार

भले ही फिल्म के संगीत को लेकर बहस जारी हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' मजबूती से टिकी हुई है। शुरुआती वीकेंड में थोड़े उतार-चढ़ाव के बाद फिल्म की कमाई में शानदार उछाल देखने को मिला है। फिल्म के हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन 650 करोड़ रुपये के करीब है।