दिलजीत दोसांझ: गुरुद्वारे में तबला बजाने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक, कैसे बने पंजाबी संगीत के ग्लोबल सुपरस्टार?

दिलजीत दोसांझ: गुरुद्वारे में तबला बजाने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक, कैसे बने पंजाबी संगीत के ग्लोबल सुपरस्टार?

कभी पंजाब के छोटे से गांव में गुरुद्वारे में तबला बजाने वाला एक लड़का आज दुनिया के बड़े-बड़े संगीत मंचों पर हजारों लोगों को अपने इशारों पर नचा रहा है। उसके गानों पर सिर्फ पंजाबी ही नहीं, बल्कि वे लोग भी झूमते हैं जिन्हें पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती। उसके कॉन्सर्ट के टिकटों के लिए मारामारी होती है। हॉलीवुड के चर्चित टॉक शो में उसे बुलाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय संगीत सितारे उसके साथ काम करने को उत्सुक रहते हैं।

यह कहानी है दिलजीत दोसांझ की। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी पगड़ी, पंजाबी भाषा और ठेठ अंदाज को कभी अपनी कामयाबी के रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। बल्कि इन्हीं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया।

दिलजीत की लोकप्रियता का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने सफलता के लिए अपनी पहचान बदलने की कोशिश नहीं की। बॉलीवुड में आए तो भी पंजाबी रहे, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचे तो भी पंजाबी में गाते रहे। उनकी दुनिया में संगीत है, अभिनय है, हास्य है और एक ऐसी सहजता है, जो उन्हें दूसरे सितारों से अलग करती है।

लेकिन दिलजीत का यह मुकाम रातोंरात नहीं बना। इसके पीछे बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। संगीत की दुनिया में शुरुआती संघर्ष है, कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने करियर की दिशा बदली और निजी जिंदगी के ऐसे पहलू हैं, जिन्हें उन्होंने हमेशा लोगों की नजरों से दूर रखा।

आइए जानते हैं, आखिर कैसे एक छोटे से गांव का लड़का दुनिया भर में पंजाबी संगीत का चेहरा बन गया।



दोसांझ कलां से शुरू हुई कहानी, बचपन में ही घर से हो गए थे दूर

दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को पंजाब के जालंधर जिले के दोसांझ कलां गांव में हुआ। उनका मूल नाम दलजीत सिंह है। पिता बलबीर सिंह पंजाब रोडवेज में कर्मचारी थे और मां सुखविंदर कौर गृहिणी हैं। परिवार सामान्य मध्यमवर्गीय था। घर में न संगीत की कोई बड़ी विरासत थी और न ही मनोरंजन की दुनिया से कोई सीधा संबंध।

दिलजीत के बचपन का एक किस्सा उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए बेहद अहम है। जब वह करीब 11 साल के थे, तब माता-पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए लुधियाना में अपने मामा के पास भेज दिया। गांव का घर, माता-पिता और बचपन के दोस्त पीछे छूट गए। एक छोटे बच्चे के लिए यह आसान नहीं था।

बाद में दिलजीत ने एक बातचीत में बताया कि वह लुधियाना में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते थे। स्कूल जाना और वापस आना उनकी दिनचर्या थी। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे और घर बात करने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते थे। धीरे-धीरे माता-पिता से उनका भावनात्मक जुड़ाव कम होता चला गया।

यह उनके जीवन का ऐसा अनुभव था, जिसका जिक्र उन्होंने काफी समय बाद सार्वजनिक रूप से किया। दिलजीत ने यह भी कहा कि वह अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, लेकिन बचपन में घर से दूर रहने के कारण रिश्तों में एक दूरी आ गई थी।

उनके पिता के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि वह बेहद साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। दिलजीत के व्यक्तित्व में दिखाई देने वाली सादगी और दिखावे से दूरी को समझने के लिए उनके पारिवारिक माहौल को जानना जरूरी है।

गुरुद्वारे में तबला बजाते थे, 16 साल की उम्र में रिकॉर्ड हुआ पहला एल्बम

दिलजीत की संगीत यात्रा किसी बड़े म्यूजिक स्टूडियो से नहीं, बल्कि गुरुद्वारे से शुरू हुई। वह स्थानीय गुरुद्वारे में कीर्तन के दौरान तबला बजाते थे। धीरे-धीरे उनकी रुचि गायकी में बढ़ी और उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में गाना शुरू कर दिया।

उनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचानने वालों में पंजाबी संगीत से जुड़े निर्माता बलवीर बोपाराय का नाम आता है। दिलजीत जब संगीत की दुनिया में अवसर तलाश रहे थे, तब उनकी उम्र महज 16 साल के आसपास थी।

बोपाराय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय दिलजीत की दाढ़ी भी ठीक से नहीं आई थी, लेकिन उनमें लय की समझ थी, वह अच्छा भांगड़ा करते थे और उनकी पगड़ी बांधने का अंदाज भी खास था। उन्होंने दिलजीत का पहला एल्बम 'इश्क दा उड़ा आड़ा' रिकॉर्ड किया।

दिलचस्प बात यह है कि दिलजीत को शुरुआत में ही कार्यक्रम मिलने लगे थे। बोपाराय के मुताबिक, 17 साल की उम्र तक वह एक कार्यक्रम के लिए 50 हजार रुपये तक लेने लगे थे और शादी के सीजन में उन्हें लगभग रोज बुकिंग मिलती थी।

यानी उनकी कहानी को केवल संघर्ष और अभाव की कहानी कहना भी सही नहीं होगा। उनमें प्रतिभा थी और उन्हें अपेक्षाकृत कम उम्र में सही लोगों का साथ मिल गया था। हालांकि, बड़े स्तर पर पहचान बनाने के लिए उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना था।

'स्माइल' ने बदली किस्मत, गानों ने पंजाब के घर-घर तक पहुंचाया

वर्ष 2003 में 'इश्क दा उड़ा आड़ा' के साथ उनकी संगीत यात्रा को औपचारिक पहचान मिली। इसके बाद 2005 में आए एल्बम 'स्माइल' ने उन्हें लोकप्रियता के एक नए मुकाम पर पहुंचाया।

'नच दियां अलड़ां कुंवारियां' और 'पग्गां पोछवियां वाले' जैसे गाने पंजाबी संगीत प्रेमियों के बीच खूब लोकप्रिय हुए। इसके बाद 'चॉकलेट' और 'द नेक्स्ट लेवल' जैसे एल्बम ने उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ाई।

उनकी गायकी में एक खास तरह की मिठास थी। वह पारंपरिक पंजाबी लोकसंगीत की जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी प्रस्तुति में आधुनिक संगीत का प्रभाव भी था। यही मेल उन्हें अलग बनाता था।

2006 में उन्होंने कनाडा का अपना पहला अंतरराष्ट्रीय दौरा किया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में यही कलाकार कनाडा के बड़े-बड़े स्टेडियमों में हजारों दर्शकों के सामने प्रस्तुति देगा।

उनके संगीत में आगे चलकर हिप-हॉप, पॉप और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का प्रभाव भी बढ़ा। 'प्रॉपर पटोला', 'पटियाला पेग', '5 तारा', 'डू यू नो', 'बॉर्न टू शाइन', 'जी.ओ.ए.टी.' और 'लवर' जैसे गानों ने उन्हें नई पीढ़ी के बीच भी लोकप्रिय बना दिया।

दिलजीत की खासियत यह रही कि उन्होंने अपने संगीत को किसी एक उम्र या वर्ग तक सीमित नहीं रखा। उनके गाने शादी-ब्याह में भी बजते हैं और बड़े अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल में भी।

गायक के बाद अभिनेता बनने की चाह, पंजाबी फिल्मों ने बनाया बड़ा सितारा

संगीत में पहचान बनाने के बाद दिलजीत ने अभिनय की दुनिया का रुख किया। वर्ष 2011 में फिल्म 'द लायन ऑफ पंजाब' से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसका गाना 'लक 28 कुड़ी दा', जिसमें यो यो हनी सिंह भी थे, खूब लोकप्रिय हुआ।

इसके बाद आई 'जिहने मेरा दिल लुटेया'। फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और दिलजीत ने साबित किया कि वह पर्दे पर भी दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं।

फिर आया 'जट्ट एंड जूलियट'। इस फिल्म ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। नीरू बाजवा के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म की सफलता के बाद इसका दूसरा भाग भी आया। 'सरदार जी' और 'सरदार जी 2' जैसी फिल्मों ने उन्हें पंजाबी सिनेमा के सबसे बड़े व्यावसायिक सितारों में शामिल कर दिया।

हालांकि, दिलजीत ने सिर्फ मनोरंजक और कॉमेडी फिल्मों पर निर्भर रहने के बजाय अलग तरह की भूमिकाएं भी चुनीं।

अनुराग सिंह की फिल्म 'पंजाब 1984' इसका उदाहरण है। 1984 के दौर की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में दिलजीत ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया, जो अपने बेटे की तलाश में भटक रहा है। फिल्म में उनका अभिनय काफी सराहा गया। यह उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है।

यहीं से साफ होने लगा था कि दिलजीत सिर्फ गाने वाले अभिनेता नहीं हैं। उनमें अभिनय को लेकर भी गंभीरता है।

'उड़ता पंजाब' ने बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए

साल 2016 में आई अभिषेक चौबे की फिल्म 'उड़ता पंजाब' दिलजीत के करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई। फिल्म में उन्होंने पुलिस अधिकारी सरताज सिंह की भूमिका निभाई थी।

फिल्म में शाहिद कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर जैसे कलाकार थे। ऐसे बड़े सितारों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन दिलजीत ने अपने सहज अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा।

इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता पुरस्कार मिला। हिंदी फिल्म जगत में यह उनकी पहली बड़ी पहचान थी।

इसके बाद 'फिल्लौरी', 'सूरमा', 'अर्जुन पटियाला', 'गुड न्यूज' और 'जोगी' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।

'गुड न्यूज' में अक्षय कुमार के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब पसंद आई। वहीं 'सूरमा' में भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की भूमिका निभाकर उन्होंने गंभीर और चुनौतीपूर्ण अभिनय की अपनी क्षमता दिखाई।

उनके अभिनय करियर का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वह पर्दे पर पंजाबी हास्य और संवादों का इस्तेमाल बहुत स्वाभाविक ढंग से करते हैं। यह उनकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव है, जिसे उन्होंने अभिनय की ताकत में बदल दिया।

अमर सिंह चमकीला का किरदार, जिसे निभाना आसान नहीं था

वर्ष 2024 में आई इम्तियाज अली की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' ने दिलजीत के अभिनय करियर को एक नई पहचान दी।

पंजाब के लोकप्रिय लोकगायक अमर सिंह चमकीला की जिंदगी विवादों, लोकप्रियता, संगीत और त्रासदी से भरी रही है। 1988 में उनकी हत्या कर दी गई थी। चमकीला का किरदार निभाना किसी भी अभिनेता के लिए बड़ी चुनौती था, क्योंकि उनके चाहने वालों के मन में उनकी एक खास छवि थी।

दिलजीत ने इस भूमिका को केवल अभिनय के जरिए नहीं, बल्कि गायकी के जरिए भी जीवंत किया। उन्होंने चमकीला के अंदाज, मंच पर उनकी ऊर्जा और उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की।

फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अमरजोत का किरदार निभाया था। दोनों की जोड़ी और फिल्म का संगीत दर्शकों को पसंद आया।

इस फिल्म के लिए दिलजीत को 2025 में इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन मिला। यह उपलब्धि उनके अभिनय करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उन्हें इस श्रेणी में नामांकन मिला था, पुरस्कार नहीं।

'अमर सिंह चमकीला' के बाद दिलजीत को केवल एक लोकप्रिय गायक या कॉमेडी अभिनेता के रूप में देखना मुश्किल हो गया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही किरदार मिलने पर वह गंभीर और गहरे अभिनय से भी दर्शकों को प्रभावित कर सकते हैं।

कोचेला में जब गूंजा पंजाबी संगीत, दुनिया ने देखा दिलजीत का जलवा

दिलजीत के अंतरराष्ट्रीय सफर की सबसे यादगार घटनाओं में 2023 का कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल शामिल है।

अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाला कोचेला दुनिया के सबसे चर्चित संगीत समारोहों में गिना जाता है। यहां दुनिया भर के बड़े संगीत कलाकार प्रस्तुति देते हैं। दिलजीत ने अप्रैल 2023 में इस मंच पर पंजाबी में गाना गाकर इतिहास रचा। वह इस मंच पर प्रस्तुति देने वाले पहले पंजाबी भाषा के कलाकार बने।

उनकी पगड़ी, पारंपरिक पंजाबी पहनावा, भांगड़ा और ऊर्जावान प्रस्तुति ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों का ध्यान खींचा। खास बात यह थी कि उन्होंने वहां अपनी भाषा और संगीत की पहचान को बदलने की कोशिश नहीं की।

यह उपलब्धि दिलजीत के लिए ही नहीं, बल्कि पंजाबी संगीत के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण थी।

इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पॉप संगीत की चर्चित गायिका सिया के साथ उनका गाना 'हैस हैस' आया। इस सहयोग ने उन्हें उन श्रोताओं तक पहुंचाया, जो शायद पहले पंजाबी संगीत से परिचित नहीं थे।

2024 में दिलजीत अमेरिकी टॉक शो 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन' में पहुंचे। वहां उन्होंने 'बॉर्न टू शाइन' और 'जी.ओ.ए.टी.' जैसे गानों पर प्रस्तुति दी। शो के होस्ट जिमी फैलन के साथ उनकी बातचीत और सहज अंदाज भी काफी चर्चा में रहा।

जून 2026 में उन्होंने इसी शो में दूसरी बार उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसा करने वाले वह पहले पंजाबी कलाकार बने। इस बार उन्होंने 'मोरनी' पर प्रस्तुति दी। यह उनके अंतरराष्ट्रीय सफर का एक और उल्लेखनीय पड़ाव था।

दिल-लुमिनाटी टूर: जब कॉन्सर्ट बन गया आर्थिक ताकत का उदाहरण

दिलजीत की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण उनका 'दिल-लुमिनाटी' टूर रहा। वर्ष 2024 में भारत में आयोजित इस टूर ने संगीत कार्यक्रमों के कारोबार को लेकर भी नई चर्चा शुरू कर दी।

13 शहरों में 14 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 3.20 लाख से अधिक टिकट बिके। दर्शकों का उत्साह ऐसा था कि कई शहरों में टिकटों की मांग उपलब्ध सीटों से कहीं ज्यादा रही।

इस टूर की लोकप्रियता का अंदाजा मार्च 2026 में जारी EY की रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आयोजित दिल-लुमिनाटी टूर का अनुमानित आर्थिक प्रभाव 943 करोड़ रुपये रहा।

इसमें 276 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष राजस्व और 553 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष राजस्व का योगदान था। सरकारी राजस्व का अनुमानित हिस्सा करीब 114 करोड़ रुपये रहा।

इसका मतलब यह है कि दिलजीत का एक संगीत दौरा सिर्फ टिकट बेचने तक सीमित नहीं रहा। होटल, परिवहन, खानपान, पर्यटन, स्थानीय कारोबार और कार्यक्रमों से जुड़े रोजगार को भी इससे फायदा हुआ।

रिपोर्ट के अनुसार, टूर में आने वाले लगभग 49 प्रतिशत दर्शक टियर-2 और टियर-3 शहरों से थे। करीब 38 प्रतिशत दर्शक दूसरे शहरों से कार्यक्रम देखने पहुंचे थे।

यह आंकड़ा बताता है कि दिलजीत की लोकप्रियता सिर्फ बड़े महानगरों या विदेश में रहने वाले पंजाबी समुदाय तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों के युवा भी उन्हें उसी उत्साह से पसंद करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि दिल-लुमिनाटी नाम भी एक मजेदार घटना से निकला। दिलजीत ने संगीतकार और रेडियो होस्ट जेन लोव के साथ बातचीत में बताया था कि न्यूजीलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान किसी ने उनके स्टेज मूव्स को देखकर मजाक में उन्हें 'इल्यूमिनाटी' कह दिया था। उन्होंने उसी मजाक को अपने नाम के साथ जोड़कर 'दिल-लुमिनाटी' बना दिया।

एक हल्के-फुल्के मजाक से निकला यह नाम आगे चलकर उनके सबसे चर्चित टूर की पहचान बन गया।

ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक, पंजाबी संगीत का बढ़ता दायरा

दिलजीत का अंतरराष्ट्रीय सफर 2024 पर खत्म नहीं हुआ। 2025 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में अपने कार्यक्रमों के जरिए नया इतिहास बनाया। आयोजक लाइव नेशन के मुताबिक, इन कार्यक्रमों में 90 हजार से अधिक दर्शक पहुंचे। वह ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियमों को हेडलाइन करने और हाउसफुल करने वाले पहले पंजाबी कलाकार बने।

2025 में मेट गाला में उनकी मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। उन्होंने डिजाइनर प्रबल गुरुंग की बनाई हाथीदांत रंग की शेरवानी और पगड़ी पहनी थी। उनका पहनावा पंजाबी और भारतीय शाही विरासत से प्रेरित था। वोग के पाठकों ने उन्हें उस साल के मेट गाला का बेस्ट ड्रेस्ड कलाकार भी चुना।

वर्ष 2026 में उनका 'ऑरा वर्ल्ड टूर' भी चर्चा में रहा। इस टूर के तहत अमेरिका और कनाडा के कई बड़े शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें न्यूयॉर्क का मैडिसन स्क्वायर गार्डन और टोरंटो का रोजर्स सेंटर जैसे बड़े मंच भी शामिल थे।

इतना ही नहीं, दिलजीत के करियर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक दिलचस्पी भी दिखाई देने लगी है। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और बिलबोर्ड कनाडा की साझेदारी से उनके करियर, पंजाबी संगीत और वैश्विक मनोरंजन में दक्षिण एशियाई प्रतिनिधित्व पर केंद्रित एक पाठ्यक्रम की घोषणा की गई।

निजी जिंदगी पर चुप्पी, परिवार को कैमरों से दूर रखना पसंद

दिलजीत दोसांझ की निजी जिंदगी उनके प्रशंसकों के लिए हमेशा उत्सुकता का विषय रही है। बॉलीवुड और संगीत जगत के कई सितारे जहां अपने रिश्तों, परिवार और निजी पलों को सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, वहीं दिलजीत इस मामले में बिल्कुल अलग हैं।

वह अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाने से बचते हैं। उनके माता-पिता, पत्नी और बच्चे को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

अप्रैल 2024 में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में उनके दोस्तों के हवाले से बताया गया था कि दिलजीत शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और उनका एक बेटा भी है, जो अमेरिका में रहता है। हालांकि, दिलजीत ने स्वयं सार्वजनिक रूप से अपने वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

इसलिए उनकी शादी और परिवार से जुड़ी खबरों को रिपोर्ट के दावों के रूप में ही देखना उचित है।

अक्टूबर 2024 में ब्रिटेन में एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने पहली बार अपनी मां और बहन को सार्वजनिक रूप से प्रशंसकों से मिलवाया। इस मौके पर उनकी मां भावुक हो गईं। दिलजीत ने अपनी मां के प्रति प्यार और सम्मान भी जाहिर किया। यह उनके प्रशंसकों के लिए खास पल था, क्योंकि वह आमतौर पर परिवार को कैमरों से दूर रखते हैं।

उनके बचपन का एक और पहलू दिलचस्प है। दिलजीत ने बताया था कि 11 साल की उम्र में घर छोड़कर लुधियाना जाने के बाद माता-पिता से उनका भावनात्मक रिश्ता प्रभावित हुआ। इस स्वीकारोक्ति ने उनके प्रशंसकों को उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाया।

वह मंच पर जितने हंसमुख और मस्तमौला दिखाई देते हैं, निजी जिंदगी में उतने ही संयमित नजर आते हैं।

आखिर क्यों लोगों के दिलों में बसते हैं दिलजीत?

दिलजीत की लोकप्रियता को केवल उनके अच्छे गानों या फिल्मों की सफलता से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे उनके व्यक्तित्व की कई ऐसी खूबियां हैं, जो उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग करती हैं।

पहली वजह है अपनी पहचान पर गर्व। दुनिया के किसी भी मंच पर वह अपनी पगड़ी और पंजाबी भाषा के साथ पहुंचते हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए अपनी पहचान बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती।

दूसरी वजह है उनका सहज और मजाकिया स्वभाव। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो, खाना बनाने के अंदाज, छोटी-छोटी बातों पर हास्य और अंग्रेजी बोलने के अपने खास तरीके को लेकर वह अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनका यह अंदाज बनावटी नहीं लगता।

तीसरी वजह है संगीत और अभिनय का संतुलन। वह सिर्फ गायक होते तो शायद उनकी लोकप्रियता संगीत प्रेमियों तक सीमित रहती। लेकिन फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया है।

चौथी वजह है मंच पर उनकी ऊर्जा। उनके कॉन्सर्ट में सिर्फ गाने नहीं होते, बल्कि दर्शकों के साथ संवाद, भांगड़ा, हास्य और पंजाबी संस्कृति का उत्सव भी होता है।

और पांचवीं वजह है उनकी मेहनत और काम के प्रति गंभीरता। उन्होंने संगीत और फिल्मों दोनों में लगातार काम किया है। एक क्षेत्र में सफलता मिलने के बाद दूसरे क्षेत्र में खुद को साबित करने की कोशिश की है।

दिलजीत की एक और खास बात है कि वह अपनी सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में पेश नहीं करते। उनके लिए पंजाबी संगीत का अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

दिलजीत के नाम दर्ज कुछ ऐसी उपलब्धियां, जो उन्हें बनाती हैं खास

दिलजीत का सफर कई ऐसे पड़ावों से भरा है, जिन्हें पंजाबी संगीत के अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाएगा।

कोचेला 2023: पंजाबी भाषा में इस प्रतिष्ठित संगीत समारोह में प्रस्तुति देने वाले पहले कलाकार।

जिमी फैलन शो: 2024 में पहली उपस्थिति और जून 2026 में दूसरी बार प्रस्तुति देने वाले पहले पंजाबी कलाकार।

अंतरराष्ट्रीय एमी 2025: 'अमर सिंह चमकीला' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन।

मेट गाला 2025: भारतीय परिधान और पंजाबी विरासत को अंतरराष्ट्रीय फैशन मंच पर प्रदर्शित किया।

दिल-लुमिनाटी टूर: 2024 के उत्तरी अमेरिकी दौरे में 13 कार्यक्रमों से करीब 2.15 लाख दर्शक जुड़े और 2.7 करोड़ डॉलर से अधिक की कमाई हुई।

भारत का आर्थिक प्रभाव: EY के अनुसार 2024 के भारत दौरे का अनुमानित आर्थिक प्रभाव 943 करोड़ रुपये रहा।

ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम शो: 2025 में सिडनी और मेलबर्न में 90 हजार से अधिक दर्शकों की मौजूदगी।

दिलजीत की कहानी में छिपा है सफलता का एक अलग मंत्र

दिलजीत दोसांझ की कहानी को सिर्फ एक गायक के सुपरस्टार बनने की कहानी कहना शायद उनके सफर को छोटा करके देखना होगा।

उन्होंने एक ऐसी भाषा में गाकर दुनिया भर में पहचान बनाई, जिसे भारतीय मनोरंजन जगत में लंबे समय तक क्षेत्रीय दायरे में देखा जाता रहा। उन्होंने पंजाबी संगीत को आधुनिक अंदाज दिया, लेकिन उसकी मूल पहचान को नहीं छोड़ा। बॉलीवुड में जगह बनाई, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूरी नहीं बनाई।

उनकी सफलता यह भी बताती है कि वैश्विक पहचान बनाने के लिए हमेशा अपनी स्थानीय पहचान को छोड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार अपनी मिट्टी से जुड़ाव ही दुनिया तक पहुंचने का सबसे मजबूत रास्ता बन जाता है।

आज जब दिलजीत किसी बड़े स्टेडियम में पहुंचते हैं और हजारों लोग उनके साथ पंजाबी गानों पर झूमते हैं, तो वह सिर्फ एक कलाकार का कॉन्सर्ट नहीं होता। वह पंजाबी संगीत, भाषा और संस्कृति का उत्सव बन जाता है।

कभी गुरुद्वारे में तबला बजाने वाला वह लड़का आज दुनिया के बड़े मंचों पर है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई रिकॉर्ड, पुरस्कार या कमाई नहीं है।

उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने दुनिया को बताया कि अपनी पहचान पर गर्व करते हुए भी पूरी दुनिया का दिल जीता जा सकता है।