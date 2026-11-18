रॉबर्ट पैटिनसन के जेम्स बॉन्ड की कास्टिंग के पीछे छिपी है 70 हजार करोड़ की बड़ी डील, पैटिनसन की क्या होगी फीस?

रॉबर्ट पैटिनसन के जेम्स बॉन्ड की कास्टिंग के पीछे छिपी है 70 हजार करोड़ की बड़ी डील, पैटिनसन की क्या होगी फीस?

हॉलीवुड में इन दिनों एक ही नाम गूंज रहा है, रॉबर्ट पैटिनसन (Robert Pattinson)। 'Twilight' के वैंपायर एडवर्ड और फिर 'Batman' बनकर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाले इस ब्रिटिश एक्टर के हाथ अब सिनेमा जगत का सबसे बड़ा जैकपॉट लगा है। 16 नवंबर को अमेजन एमजीएम स्टूडियोज (Amazon MGM Studios) ने आधिकारिक मुहर लगा दी कि डेनियल क्रेग की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब रॉबर्ट पैटिनसन अगले 'James Bond' यानी एजेंट 007 होंगे।

इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया दो खेमों में बंट गया है। एक तरफ पैटिनसन के फैंस जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ सिनेप्रेमियों को पच नहीं रहा कि 'बैटमैन' का चोला उतारकर वह एक ब्रिटिश जासूस के सांचे में कैसे ढलेंगे। चर्चा यह भी है कि इस रोल के लिए पैटिनसन को करीब 20 मिलियन डॉलर (लगभग 168 करोड़ रुपये) की मोटी फीस मिल रही है।

लेकिन इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स पैटिनसन की फीस या उनकी एक्टिंग नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे हुई वह 70 हजार करोड़ रुपये की महाडील है, जिसने 60 साल पुराने इतिहास को बदल दिया है।

कैसे अमेजन के हाथ लगी 70 हजार करोड़ की डील से बॉन्ड की चाबी?

रॉबर्ट पैटिनसन इतिहास के पहले ऐसे जेम्स बॉन्ड होंगे, जिनकी फिल्म पूरी तरह से अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के क्रिएटिव कंट्रोल में बनेगी। अमेजन की नजर इस गोल्डन फ्रेंचाइजी पर सालों से थी। इसकी शुरुआत साल 2021 में हुई, जब अमेजन ने मशहूर हॉलीवुड स्टूडियो MGM को खरीदने का ऐलान किया। मार्च 2022 में करीब 8.5 बिलियन डॉलर (लगभग 70 हजार करोड़ रुपये) में यह सौदा पूरा हुआ।

इस डील से अमेजन को पुरानी बॉन्ड फिल्मों के अधिकार तो मिल गए, लेकिन असली पावर यानी 'क्रिएटिव कंट्रोल' अब भी ब्रोकली (Broccoli) परिवार के पास था। यानी नया बॉन्ड कौन होगा और फिल्म कैसे बनेगी, यह तय करने के लिए अमेजन को इस परिवार से लंबी सौदेबाजी करनी पड़ी।

कौन है Broccoli परिवार, जिसने 6 दशक तक बॉन्ड को संभाला?

जेम्स बॉन्ड को सिर्फ एक किरदार से ग्लोबल ब्रांड बनाने का श्रेय Broccoli परिवार को जाता है। 1961 में अल्बर्ट आर ब्रोकली (कबी ब्रोकली) ने लेखक इयान फ्लेमिंग के उपन्यासों के राइट्स खरीदे और 'इयोन प्रोडक्शंस' की नींव रखी। 1962 में शॉन कॉनरी के साथ पहली फिल्म 'डॉक्टर नो' आई और यहीं से जासूसी की इस दुनिया का आगाज हुआ।

कबी ब्रोकली के बाद उनकी बेटी बारबरा ब्रोकली और सौतेले बेटे माइकल जी विल्सन ने इस विरासत को संभाले रखा। दोनों ने दशकों तक बॉन्ड की साख पर आंच नहीं आने दी। लेकिन अमेजन के साथ हुई नई व्यवस्था ने अब इस फ्रेंचाइजी की दिशा पूरी तरह बदल दी है।

इन दिग्गजों की कतार में शामिल हुए पैटिनसन

आधिकारिक सीरीज में अब तक सिर्फ छह एक्टर्स ने ही 007 का किरदार निभाया है: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan और Daniel Craig। अब रॉबर्ट पैटिनसन इस एलीट क्लब के सातवें सदस्य बन गए हैं।

अपनी कास्टिंग पर खुशी जताते हुए पैटिनसन ने इसे "जीवन भर का सबसे बड़ा सम्मान" बताया है। फिलहाल फिल्म का टाइटल और रिलीज डेट गुप्त रखी गई है, लेकिन इतना तय है कि अमेजन के नए दौर में 007 का अंदाज पहले से बिल्कुल अलग होने वाला है।