शनिवार, 13 दिसंबर 2025
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. Year Ender 2025 These are the stars who made their mark with their performances in the world of OTT
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (15:47 IST)

ईयर एंडर 2025: ओटीटी पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से छाए ये सेलेब्स

Year Ender 2025
2025 ओटीटी की दुनिया के लिए एक खास साल रहा। इस साल मजबूत कहानियों और शानदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीता। कहीं रोमांच से भरी थ्रिलर सीरीज़ रहीं, तो कहीं इंडस्ट्री पर बनी दिलचस्प कहानियां और भावनाओं से जुड़े किरदार देखने को मिले। बड़े कलाकारों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई। 
 
साल के आखिर तक ये कलाकार अपनी दमदार मौजूदगी, अलग-अलग तरह के रोल निभाने की काबिलियत और स्क्रीन पर पूरी पकड़ के कारण सबसे ज्यादा चर्चा में रहे।
 
मोना सिंह
मोना सिंह 2025 में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ ओटीटी की सबसे असरदार कलाकारों में शामिल रहीं। सच्चाई और मजबूती को साथ दिखाने की उनकी कला इस किरदार में साफ नजर आई। फिल्म इंडस्ट्री की चमक-दमक और भागदौड़ के बीच उनका अभिनय बहुत सहज और सटीक रहा। उनके किरदार में भावनाएं, समझ और शांत भरोसा दिखा, जिसने फिर साबित किया कि डिजिटल दुनिया में वह क्यों एक भरोसेमंद और मजबूत कलाकार मानी जाती हैं।
 
जयदीप अहलावत
जयदीप अहलावत ने ज्वेल थीफ: द हाइस्ट बिगिन्स के जरिए ओटीटी पर एक बार फिर अपनी मजबूत पहचान दिखाई। उन्होंने अपने किरदार में गंभीरता और रहस्य दोनों को बहुत सादगी से पेश किया। शांत रहते हुए भी उनका अभिनय असरदार रहा और कहानी को और मज़बूत बना गया। उनकी मौजूदगी ने फिल्म को खास बना दिया और उनका किरदार दर्शकों के बीच खूब चर्चा में रहा। इससे यह साफ हो गया कि जयदीप अहलावत एक भरोसेमंद और दमदार अभिनेता हैं।
 
मनोज बाजपेयी
मनोज बाजपेयी ने द फैमिली मैन सीज़न 3 के साथ ओटीटी पर शानदार वापसी की। वह एक बार फिर ऐसे किरदार में दिखे, जिससे दर्शक तुरंत जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहानी में तनाव, हल्की कॉमेडी और भावनाओं को बहुत सधे हुए तरीके से पेश किया। उनका अभिनय जाना-पहचाना होते हुए भी नया और असरदार लगा। भावनाओं को सरल और सच्चे ढंग से दिखाने की उनकी क्षमता ने इस सीज़न को और भी मजबूत बना दिया।
 
बॉबी देओल
2025 में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ बॉबी देओल का डिजिटल सफर एक नई ऊँचाई पर पहुंचा। महत्वाकांक्षा, घमंड और अंदर की कमजोरी से जुड़े किरदार में बॉबी ने बेहद सच्चा अभिनय किया। उनके काम में अनुभव और ठहराव साफ दिखा। व्यंग्य और हकीकत से जुड़ी कहानी में उन्होंने पूरे भरोसे के साथ अपनी छाप छोड़ी और अपने शांत लेकिन असरदार अभिनय के लिए खूब तारीफ पाई।
 
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कोस्टाओ में दर्शकों का दिल जीत लिया। उनका अभिनय सधा हुआ, भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाला है। अपने बेखौफ किरदारों के लिए जाने जाने वाले नवाज़ुद्दीन ने इस रोल को पूरी सच्चाई के साथ निभाया। उनकी भावनाओं की सादगी और शांत लेकिन असरदार अदाकारी की वजह से कोस्टाओ 2025 के सबसे बेहतरीन अभिनय वाले ओटीटी प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है।
 
शबाना आज़मी
शबाना आज़मी ने डब्बा कार्टेल के ज़रिए ओटीटी पर अपनी मजबूत मौजूदगी को फिर साबित किया। उन्होंने अपने अनुभव, आत्मविश्वास और गहरी भावनाओं के साथ कहानी को संभाला। उनकी अदाकारी ने पूरे कलाकार समूह को मजबूती दी और यह याद दिलाया कि वह क्यों आज भी हर पीढ़ी में भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।
 
सैफ अली खान
सैफ अली खान ने ज्वेल थीफ: द हाइस्ट बिगिन्स के साथ ओटीटी पर दमदार वापसी की। उनका किरदार स्टाइलिश होने के साथ-साथ जमीन से जुड़ा हुआ भी था। सैफ ने अपने अभिनय में आकर्षण, चालाकी और गहराई को अच्छे से दिखाया। उनकी परफॉर्मेंस में मेनस्ट्रीम अपील और सधा हुआ अभिनय दोनों नजर आए, जिससे यह साफ हुआ कि बदलते ओटीटी दौर में भी वह खुद को ढालने में माहिर हैं और एक बहुमुखी कलाकार बने हुए हैं।
 
जैसे-जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरंजन का भविष्य तय कर रहे हैं, वैसे-वैसे 2025 में इन कलाकारों ने मजबूत कहानियां चुनकर और यादगार परफॉर्मेंस देकर खास पहचान बनाई है। इनके किरदार क्रेडिट रोल होने के बाद भी दर्शकों के दिल और दिमाग में बने रहे। ऐसे में यह ईयर एंडर उन कलाकारों का जश्न है, जिन्होंने सच में डिजिटल स्क्रीन पर कमाल कर दिखाया है।
