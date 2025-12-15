सोमवार, 15 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (16:23 IST)

अविका गोर से लेकर सामंथा रुथ प्रभु तक, साल 2025 में शादी के बंधन में बंधीं ये हसीनाएं

Year Ender 2025
साल 2025 अब खत्म होने की तरफ बढ़ चला है। 2025 कई सेलेब्स के लिए खुशियां लेकर आया है। मनोरंजन जगत के कई कलाकारों ने अपने जीवन का नया अध्याय इस साल शुरू किया है। देखिए साल 2025 में शादी के बंधन में बंधने वाले सेलेब्स की लिस्ट...
 
अरमान मलिक-आशना श्रॉफ
मशहूर प्लेबैक सिंगर अरमान मलिक ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ संग 2 जनवरी 2025 को शादी रचाई। 
 
दर्शन रावल-धरल सुरेलिया
एक और मशहूर सिंगर दर्शन रावल भी अपनी बेस्ट फ्रेंड धरल सुरेलिया संग 18 जनवरी 2025 को शादी के बंधन में बंधे। 
 
रफ्तार-मनराज जवंदा
बॉलीवुड के फेमस रैपर रफ्तार ने एक्ट्रेस मनराज जवंदा संग 31 जनवरी 2025 को शादी रचाई। रफ्तार की यह दूसरी शादी है। 
 
आदर जैन-अलेखा आडवाणी
एक्टर आदर जैन ने 12 फरवरी 2025 को अपनी गर्लफ्रेंड अलेखा आडवाणी संग शादी रचाई। दोनों ने क्रिश्चियन और हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। 
 
प्रतीक बब्बर-प्रिया बनर्जी 
एक्टर प्रतीक बब्बर ने 14 फरवरी 2025 को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी संग शादी रचाई। प्रतीक की यह दूसरी शादी है।
 
हिना खान-रॉकी जायसवाल
फेमस टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने कैंसर से जंग लड़ते हुए अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग 4 जून 2025 को शादी रचाई। 
 
अखिल अक्किनेनी-जैनब रवदजी
साउथ स्टार नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी 6 जून 2025 को जैनब रवदजी संग शादी के बंधन में बंधे। 
 
अविका गोर-मिलिंद चंदवानी
'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गौर ने नेशनल टीवी पर अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग 30 सितंबर 2025 को शादी रचाई। 
 
आश्लेषा सावंत-संदीप बसवाना
एक्ट्रेस आश्लेषा सावंत ने 23 साल तक संदीप बसवाना को डेट करने के बाद आखिरकार 16 नवंबर 2025 को शादी रचा ली। 
 
सारा खान-कृष पाठक
एक्ट्रेस सारा खान ने लंब समय तक एक्टर कृष पाठक को डेट करने के बाद आखिरकार 5 दिसंबर 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई। सारा की यह दूसरी शादी है। 
 
सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरू
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में राज निदिमोरू संग शादी रचाई। दोनों की यह दूसरी शादी है। 
 
इस वजह से आलिया भट्ट ने भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी को बताया अपने करियर का सबसे जोखिम भरा रोल

इस वजह से आलिया भट्ट ने भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी को बताया अपने करियर का सबसे जोखिम भरा रोलसऊदी अरब में आयोजित प्रतिष्ठित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बात करते हुए आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी (2022) के साथ अपने सफर को याद किया और इस किरदार को अपने करियर का सबसे जोखिम भरा और सबसे लंबे समय तक साथ रहने वाला रोल बताया।

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने अहमदाबाद पहुंचे कार्तिक आर्यन, हार्ट शेप की जलेबी पर आया दिल

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने अहमदाबाद पहुंचे कार्तिक आर्यन, हार्ट शेप की जलेबी पर आया दिलबॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अहमदाबाद में अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन के दौरान स्वाद से भरा एक खास ब्रेक लिया। इस दौरान वह दिल के आकार की जलेबी और कुरकुरे फाफड़ा का आनंद लेते नजर आए, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

फेमस हॉलीवुड निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की घर में मिली लाश, शरीर पर मिले चाकू के घाव

फेमस हॉलीवुड निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की घर में मिली लाश, शरीर पर मिले चाकू के घावहॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर कैलिफोर्निया के ब्रेंटवुड स्थित अपने घर पर रविवार दोपहर मृत पाए गए हैं। पुलिस ने इस घटना को डबल मर्डर का मामला बताया है।

'शहजादी है तू दिल की' में दीपा के भावनात्मक सफर पर आशिका पादुकोण ने की खुलकर बात

'शहजादी है तू दिल की' में दीपा के भावनात्मक सफर पर आशिका पादुकोण ने की खुलकर बातस्टार प्लस का शो 'शहजादी है तू दिल की' लगातार दर्शकों के दिलों को छू रहा है, और इसके असर का एक बड़ा कारण आशिका पादुकोण द्वारा निभाया गया दीपा का भावुक किरदार है। दिल टूटने, ज़िम्मेदारियों और मजबूती के बीच जूझती एक मां की भूमिका निभा रहीं आशिका ने हाल ही में अपने किरदार और उसे पर्दे पर उतारते वक्त जुड़ी इमोशनल बातों को लेकर खुलकर बात की।

अनुज सचदेवा को शख्स ने दौड़ा-दौड़ा कर डंडे से पीटा, एक्टर ने शेयर किया वीडियो

अनुज सचदेवा को शख्स ने दौड़ा-दौड़ा कर डंडे से पीटा, एक्टर ने शेयर किया वीडियोटीवी एक्टर अनुज सचदेवा को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके बताया कि मुंबई स्थित उनकी गोरेगांव सोसाइटी में रहने वाले शख्स ने उनपर हमला किया है। वहीं शक्स ने आरोप लगाया है कि अनुज के कुत्ते ने उसे काट लिया है, जिसके बाद उसने गुस्से में एक्टर संग गाली गलौच और मारपीट की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
