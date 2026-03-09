Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत क्या है 'NERO' कॉमिक की कहानी

10,001mAh बैटरी के साथ सबसे स्लिम डिजाइन

कीमत और उपलब्धता Realme Narzo Power 5G दो आकर्षक रंगों— टाइटन सिल्वर और टाइटन ब्लू में उपलब्ध होगा।

वेरिएंट: 8GB + 128GB और 8GB + 256GB कीमत: पहली सेल के दौरान इसकी प्रभावी कीमत 23,999 रुपए रखी गई है।

क्या है 'NERO' कॉमिक की कहानी

इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए रियलमी ने 'NERO: Unstoppable Power Awakens' नाम से एक कॉमिक जारी की है। यह कहानी एक भविष्यवादी (Futuristic) दुनिया पर आधारित है जहाँ लोग बैटरी खत्म होने की समस्या से जूझ रहे हैं। कहानी के तीन मुख्य पात्र- नेरो, सारा और दीप- एक ऐसी जादुई डिवाइस (Narzo Power 5G) की खोज में निकलते हैं, जिसमें कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है। कॉमिक के जरिए दिखाया गया है कि कैसे आम स्मार्टफोन गेमिंग के दौरान लैग (Lag) करते हैं, जबकि Narzo Power 5G अपनी ड्यूल चिपसेट आर्किटेक्चर और विशाल बैटरी की बदौलत स्मूथ परफॉर्मेंस देता है।