मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आलेख
  4. Bollywood divas who will redefine red carpet fashion in 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (17:36 IST)

2025 में बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने रेड कार्पेट फैशन को नए अंदाज में किया पेश

Year Ender 2025
2025 में बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने रेड कार्पेट फैशन में बड़ा बदलाव दिखाया। नए प्रयोग, अलग सोच और हटकर स्टाइल उनकी पहचान बनी। आइए नज़र डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर, जिन्होंने 2025 में यादगार रेड कार्पेट लुक्स दिए।
 
प्रियंका चोपड़ा जोनस
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने पोल्का डॉट लुक में सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कस्टम Balmain का विंटेज कुट्योर पहना, जो 1950 के दशक के पियरे बालमैन सूट से प्रेरित था। चौड़ी हैट, Jimmy Choo हील्स और Bulgari डायमंड्स के साथ उनका लुक बेहद क्लासिक और ग्रेसफुल लगा।
 
डायना पेंटी
डायना पेंटी ने शिमरी कोबाल्ट ब्लू बॉडी-फिट गाउन में रेड कार्पेट पर रॉयल अंदाज़ दिखाया। Shantanu Nikhil की इस ड्रेस को उन्होंने सलेक्टिव ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया, जो बेहद ग्लैमरस लगी।
 
तमन्ना भाटिया
तमन्ना भाटिया ने रेड वाइन कलर की शिमरी और स्कल्प्टेड ड्रेस में सबका दिल जीत लिया। Kristina Fidelskaya की इस आउटफिट में हॉल्टर नेकलाइन और हल्के सीक्विन डीटेल्स थे, जो उनके लुक को और खास बना रहे थे।
 
मृणाल ठाकुर
मृणाल ठाकुर ने ब्लैक फिटेड टेक्सचर्ड आउटफिट में बोल्ड और मॉडर्न स्टाइल दिखाया। थाई-हाई स्लिट और Bvlgari सर्पेंटी वॉच के साथ उनका लुक बेहद स्टनिंग लगा।
 
अदिति राव हैदरी
अदिति राव हैदरी ने राहुल मिश्रा के ओम्ब्रे गाउन में शालीन और ग्लैमरस अंदाज़ पेश किया। स्पार्कलिंग डीटेल्स और डायमंड ज्वेलरी ने उनके लुक को और निखार दिया।
 
भूमि पेडनेकर
भूमि पेडनेकर ने पेस्टल पिंक टेक्सचर्ड गाउन में मेन-कैरेक्टर एनर्जी दिखाई। हाथों और पीछे तक फैला फैब्रिक ट्रेल उनके लुक को ड्रामैटिक और ड्रीमी बना रहा था।
 
फातिमा सना शेख
फातिमा सना शेख आइवरी कॉर्सेट गाउन में किसी फैंटेसी कैरेक्टर जैसी लगीं। लंबे वेवी बाल और रिबन स्टाइलिंग के साथ उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी चुनी, जिससे आउटफिट पूरी तरह उभरकर सामने आया।
 
जाह्नवी कपूर
जान्हवी कपूर ने इस साल Cannes में रेड कार्पेट डेब्यू किया। Tarun Tahiliani की रोज़ कलर मेटैलिक शीन वाली आउटफिट और एथरियल वेल के साथ उनका लुक बेहद रॉयल और एलिगेंट लगा। पर्ल ज्वेलरी ने लुक को और खास बनाया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, रिलीज के दूसरे सोमवार किया इतना कलेक्शन

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, रिलीज के दूसरे सोमवार किया इतना कलेक्शनरणवीर सिंह ने ‘धुरंधर’ के साथ ऐसा बॉक्स ऑफिस कारनामा कर दिखाया है, जैसा भारतीय सिनेमा ने शायद ही पहले कभी देखा हो। इस फिल्म के जरिए अभिनेता ने ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े हासिल किए हैं, जो पैमाने, निरंतरता और ज़बरदस्त जन-स्वीकृति के दम पर पूरी तरह बेजोड़ हैं—वह भी सिर्फ एक ही भाषा के बाजार में।

करीना को दूसरे एक्टर्स संग काम करते देख सैफ अली खान को होती थी जलन, बोले- मेरे लिए नया था...

करीना को दूसरे एक्टर्स संग काम करते देख सैफ अली खान को होती थी जलन, बोले- मेरे लिए नया था...करीना कपूर और सैफ अली खान बॉलीवुड के पावर कपल में से एक हैं। दोनों की बॉन्डिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं। करीना और सैफ हमेशा एक-दूसरे के लिए प्यार और तारीफ जाहिर करने से नहीं चूकते। हाल ही में एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अपनी और करीना की रिलेशनशिप पर खुलकर बात की।

ब्लैक गाउन में आलिया भट्ट का सुपर हॉट लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

ब्लैक गाउन में आलिया भट्ट का सुपर हॉट लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलकाआलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे फैशनेबल एक्ट्रेस में से एक है। वह किसी भी इवेंट में अपने आउटफिट और स्टाइल से लाइमलाइट लूट लेती हैं। हाल ही में फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स समारोह में आलिया भट्ट ने स्टाइलिश ब्लैक कलर गाउन पहन सभी का दिल जीत लिया है।

सलमान खान के फैंस को Being Human दे रहा खास मौका, अपने फेवरेट सुपरस्टार से कर सकेंगे मुलाकात

सलमान खान के फैंस को Being Human दे रहा खास मौका, अपने फेवरेट सुपरस्टार से कर सकेंगे मुलाकातसलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में बहुत बड़ी और मजबूत है। वह भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सुपरस्टार हैं और उनके फैंस हमेशा उन्हें एक झलक देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। 27 दिसंबर को सलमान खान अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं।

जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे सामने हिंदुस्तानी फौजी पाओगे, 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज

जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे सामने हिंदुस्तानी फौजी पाओगे, 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीजविजय दिवस के खास मौके पर सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। मुंबई में आयोजित हुए एक इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी की मौजूदगी में 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च किया गया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com